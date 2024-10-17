Украинский облпрокурор рассказал о четверти инвалидов под своим началом - 17.10.2024 Украина.ру
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Украинский облпрокурор рассказал о четверти инвалидов под своим началом
Украинский облпрокурор рассказал о четверти инвалидов под своим началом - 17.10.2024 Украина.ру
Украинский облпрокурор рассказал о четверти инвалидов под своим началом
У четверти прокуроров Хмельницкой области оформлена инвалидность. Об этом заявил глава областной прокуратуры Алексей Олейник
2024-10-17T17:25
2024-10-17T17:25
новости
хмельницкая область
анатолий олейник
сво
мобилизация
прокуратура
инвалиды
инвалидность
украина
производство
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Комментируя на своей странице в соцсети утверждения неназванных СМИ о том, что "почти все" прокуроры Хмельницкой области "предусмотрительно оформили себе инвалидность, чтобы не попасть на фронт", Олейник констатировал: он и сам инвалид.Олейник сообщил, что сам получил инвалидность в 2017 году до назначения на должность. По его словам, это стало следствием травмы, полученной им в 2005 году на рабочем месте при изучении материалов уголовного производства.Говоря о коллегах-инвалидах, Олейник отметил, что проводилась соответствующая проверка, которая не установила нарушений законодательства.Ранее на эту тему: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
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новости, хмельницкая область, анатолий олейник, сво, мобилизация, прокуратура, инвалиды, инвалидность, украина, производство
Новости, Хмельницкая область, Анатолий Олейник, СВО, мобилизация, Прокуратура, инвалиды, инвалидность, Украина, производство

Украинский облпрокурор рассказал о четверти инвалидов под своим началом

17:25 17.10.2024
 
Олейник Алексей фото Хмельницкая областная прокуратура
Олейник Алексей фото Хмельницкая областная прокуратура
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У четверти прокуроров Хмельницкой области оформлена инвалидность. Об этом заявил глава областной прокуратуры Алексей Олейник
Комментируя на своей странице в соцсети утверждения неназванных СМИ о том, что "почти все" прокуроры Хмельницкой области "предусмотрительно оформили себе инвалидность, чтобы не попасть на фронт", Олейник констатировал: он и сам инвалид.
"Численный состав прокуратуры области составляет 225 прокуроров. А инвалидность имеют только 48, поэтому утверждать что вся прокуратура состоит из лиц с инвалидностью не является правильным", - написал прокурор Хмельницкой области.
Олейник сообщил, что сам получил инвалидность в 2017 году до назначения на должность. По его словам, это стало следствием травмы, полученной им в 2005 году на рабочем месте при изучении материалов уголовного производства.
Говоря о коллегах-инвалидах, Олейник отметил, что проводилась соответствующая проверка, которая не установила нарушений законодательства.
Ранее на эту тему: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
 
НовостиХмельницкая областьАнатолий ОлейникСВОмобилизацияПрокуратураинвалидыинвалидностьУкраинапроизводство
 
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