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Украинский облпрокурор рассказал о четверти инвалидов под своим началом

Украинский облпрокурор рассказал о четверти инвалидов под своим началом - 17.10.2024 Украина.ру

Украинский облпрокурор рассказал о четверти инвалидов под своим началом

У четверти прокуроров Хмельницкой области оформлена инвалидность. Об этом заявил глава областной прокуратуры Алексей Олейник

2024-10-17T17:25

2024-10-17T17:25

2024-10-17T17:25

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Комментируя на своей странице в соцсети утверждения неназванных СМИ о том, что "почти все" прокуроры Хмельницкой области "предусмотрительно оформили себе инвалидность, чтобы не попасть на фронт", Олейник констатировал: он и сам инвалид.Олейник сообщил, что сам получил инвалидность в 2017 году до назначения на должность. По его словам, это стало следствием травмы, полученной им в 2005 году на рабочем месте при изучении материалов уголовного производства.Говоря о коллегах-инвалидах, Олейник отметил, что проводилась соответствующая проверка, которая не установила нарушений законодательства.Ранее на эту тему: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году

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новости, хмельницкая область, анатолий олейник, сво, мобилизация, прокуратура, инвалиды, инвалидность, украина, производство