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Минздрав Украины проверил инвалидов из коррупционного дела Хмельницкой МСЭК

Минздрав Украины проверил инвалидов из коррупционного дела Хмельницкой МСЭК - 21.10.2024 Украина.ру

Минздрав Украины проверил инвалидов из коррупционного дела Хмельницкой МСЭК

Почти половина инвалидов в Хмельницкой области лишены такого статуса врачами местной комиссии, их могут мобилизовать в ВСУ и отправить на фронт. Таковы результаты проверки Минздравом Украины вследствие громкого коррупционного скандала

2024-10-21T11:46

2024-10-21T11:46

2024-10-21T11:46

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Минздрав Украины провёл проверку 74 мужчин, которые получили статус инвалидов по решению Хмельницкой Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Из них 36 человек были лишены инвалидности, а у 38 человек вторую группу инвалидности заменили на третью.Министерство провело проверку после того, как была арестована глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа. По мнению правоохранителей, она за взятки оформляла инвалидность уклоняющимся от мобилизации. В начале октября у неё нашли наличными почти 6 миллионов долларов США и поддельные медицинские документы.В скандале фигурирую также сын главной фигурантки Александр Крупа - начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, около полусотни местных прокуроров и других фигурантов. Коррупционная схема позволяла не только оформлять уклонистов, но также предоставлять основания для повышенных пенсий, положенных по закону при наличии инвалидности.После этого началась масштабная работа по пересмотру документации Хмельницкой МСЭК. Следователи рассматривают тысячи случаев оформления инвалидности и других деяний с коррупционными рисками. В конце октября ожидается первое судебное заседание по "делу Крупы".Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел подробности скандала в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Прокуроры-"инвалиды" ​​и атака застройщиков на центр Львова

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