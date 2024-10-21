https://ukraina.ru/20241021/1058214600.html

Слаженность и личные заслуги Мордвичева: военкор назвал четыре фактора успешного наступления в Донбассе

Слаженность и личные заслуги Мордвичева: военкор назвал четыре фактора успешного наступления в Донбассе - 21.10.2024 Украина.ру

Слаженность и личные заслуги Мордвичева: военкор назвал четыре фактора успешного наступления в Донбассе

Личные заслуги генерала Мордвичева в качестве командующего группировкой "Центр", слаженные действия войск и насыщенность личным составом больших территорий стали залогом успешного наступления ВС РФ в центральном Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-10-21T03:15

2024-10-21T03:15

2024-10-21T03:15

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Уже год ВС РФ находятся в состоянии непрерывного наступления, в 2022-2023 году таких успехов не было, сказал журналист. По его мнению, есть четыре важных составляющих того, почему российской армии удается наступать в центральном Донбассе уже целый год с момента Авдеевской операции.Первое. Личные заслуги генерала Андрея Мордвичева в качестве командующего группировкой войск "Центр". Второе. Своевременная замена командующего группировки "Восток", сообщил военкор.Четвертое. Насыщенность личным составом большого количества территорий. "Города берет не кто-то, города берет пехота". Именно поэтому российской армии удается их освобождать, добавил он."Именно в этом состояла стратегическая ошибка Украины, когда она поперлась в Курскую область. Если бы они захватили Суджу сейчас перед выборами в США, это бы принесло им больше политических очков", — отметил военкор.Неизвестно, на что ВСУ рассчитывали в августе, когда напали на регион страны, которая их превосходит по личному составу и по технике, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руО том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру

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