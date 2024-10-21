Слаженность и личные заслуги Мордвичева: военкор назвал четыре фактора успешного наступления в Донбассе
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-2М" ЦВО на Авдеевском направлении спецоперации
Личные заслуги генерала Мордвичева в качестве командующего группировкой "Центр", слаженные действия войск и насыщенность личным составом больших территорий стали залогом успешного наступления ВС РФ в центральном Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Уже год ВС РФ находятся в состоянии непрерывного наступления, в 2022-2023 году таких успехов не было, сказал журналист. По его мнению, есть четыре важных составляющих того, почему российской армии удается наступать в центральном Донбассе уже целый год с момента Авдеевской операции.
Первое. Личные заслуги генерала Андрея Мордвичева в качестве командующего группировкой войск "Центр". Второе. Своевременная замена командующего группировки "Восток", сообщил военкор.
"Третье. Слаженные действия между "Востоком" и "Центром". Раньше у нас были проблемы во взаимодействии между бригадами и группировками, а теперь мы этот вопрос наладили", — указал Ермаков.
Четвертое. Насыщенность личным составом большого количества территорий. "Города берет не кто-то, города берет пехота". Именно поэтому российской армии удается их освобождать, добавил он.
"Именно в этом состояла стратегическая ошибка Украины, когда она поперлась в Курскую область. Если бы они захватили Суджу сейчас перед выборами в США, это бы принесло им больше политических очков", — отметил военкор.
Неизвестно, на что ВСУ рассчитывали в августе, когда напали на регион страны, которая их превосходит по личному составу и по технике, резюмировал собеседник издания.
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