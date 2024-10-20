https://ukraina.ru/20241020/1058195683.html

Прежде чем объединиться, нам нужно размежеваться. Эксперт про смысл присоединения Казахстана к БРИКС

Прежде чем объединиться, нам нужно размежеваться. Эксперт про смысл присоединения Казахстана к БРИКС - 20.10.2024 Украина.ру

Прежде чем объединиться, нам нужно размежеваться. Эксперт про смысл присоединения Казахстана к БРИКС

Нынешнее решение Казахстана временное. Если его элиты увидят, что западное влияние утекает, как песок сквозь пальцы, то первыми побегут, задрав штаны в тот же БРИКС. Так делала Украина

2024-10-20T05:10

2024-10-20T05:10

2024-10-20T05:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Он отметил, что все будет зависеть от того, как будут развиваться процессы вокруг БРИКС.В интервью изданию Украина.ру замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы "Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС" Дмитрий Суслов заявил, что не стоит ожидать от Казахстана, который действительно имеет много связей с Западом, позиции по вопросам украинского конфликта, подобной той, что выражает, например, Северная Корея."За исключением Белоруссии, никто из стран СНГ не проявляет 100% солидарности с Россией по конфликту на Украине. Кстати, и сам Минск не признает ни Крым, ни ДНР и ЛНР, ни Запорожье и Херсон. Кроме того, нам невыгодно с экономической точки зрения, чтобы Казахстан занял однозначно пророссийскую позицию по украинскому конфликту и по отношению к Западу. Потому что тогда против Казахстана будут введены примерно те же санкции, что против РФ. Тогда Казахстан перестанет быть одним из мостов по обходу запретов", –– подробно объяснил Суслов.Он добавил, что Казахстан придерживается гораздо более конструктивной позиции в отношении России, нежели, например, нынешнее руководство Армении, которое рвёт отношения с Москвой в области безопасности и не скрывает своих устремлений вступить в западные институты.Подробнее об этом — в интервью Win-win или победа без проигравших. Дмитрий Суслов о том, почему Казахстан отказался вступать в БРИКСКазахстан отказался присоединяться к БРИКС, поскольку Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение ООН как "универсальной организации", заявил пресс-секретарь главы Казахстана в интервью TengriNews, опубликованном 16 октября.Более подробно об этом — "Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКСПолный текст интервью ­­­­— Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь

https://ukraina.ru/20241018/1058190299.html

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новости, казахстан, россия, запад, брикс, снг, детали