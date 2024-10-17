"Бросает в дрожь": Орбан раскритиковал план Зеленского и предложил изменения - 17.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241017/1058164160.html
"Бросает в дрожь": Орбан раскритиковал план Зеленского и предложил изменения
"Бросает в дрожь": Орбан раскритиковал план Зеленского и предложил изменения - 17.10.2024 Украина.ру
"Бросает в дрожь": Орбан раскритиковал план Зеленского и предложил изменения
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях заявил, что от плана Владимира Зеленского "бросает в дрожь"
2024-10-17T13:49
2024-10-17T13:49
новости
украина
владимир зеленский
виктор орбан
россия
венгрия
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056093049_0:43:1459:864_1920x0_80_0_0_e841beeaf46c18a60dddd5c1c89d9cee.jpg
"Зеленский представит свой план победы. От того, что он изложил вчера в украинском парламенте, бросало в дрожь и даже больше. Я отношусь к тем, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию", - написал Орбан.По его словам, ЕС проигрывает в конфликте на Украине, потому что вступил в него с "плохо продуманной, плохо реализованной и плохо рассчитанной стратегией, за которую ответственность, в первую очередь лежит на председателе Еврокомиссии" Урсуле фон дер Ляйен.Накануне Зеленский презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Минувшим летом президент России Владимир Путин также выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям".Подробнее о провальном плане Зеленского - в материале "Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского на сайте Украина.ру.
украина
россия
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056093049_74:0:1385:983_1920x0_80_0_0_2ae53600fb4d50980532d8cdc7395aff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, виктор орбан, россия, венгрия, ес
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Россия, Венгрия, ЕС

"Бросает в дрожь": Орбан раскритиковал план Зеленского и предложил изменения

13:49 17.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях заявил, что от плана Владимира Зеленского "бросает в дрожь"
"Зеленский представит свой план победы. От того, что он изложил вчера в украинском парламенте, бросало в дрожь и даже больше. Я отношусь к тем, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию", - написал Орбан.
По его словам, ЕС проигрывает в конфликте на Украине, потому что вступил в него с "плохо продуманной, плохо реализованной и плохо рассчитанной стратегией, за которую ответственность, в первую очередь лежит на председателе Еврокомиссии" Урсуле фон дер Ляйен.
"Нужны изменения! Но это означает не то, что нам нужно больше войны, более опасное оружие и оружие дальнего действия, а то, что нам нужно перейти от военной стратегии к мирной стратегии. Нужны прекращение огня и мирные переговоры", - добавил Орбан.
Накануне Зеленский презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Минувшим летом президент России Владимир Путин также выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.
Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям".
Подробнее о провальном плане Зеленского - в материале "Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанРоссияВенгрияЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Полным составом: футболистов ЦСКА и "Зенита" внесли в "Миротворец". В Госдуме РФ отреагировали
14:50Бойня в Черкассах: Зеленскому снова все сойдет с рук
14:33"Мегакампус" анонсировал лекции релоканта и сестры Цукерберга в Дубае
14:22"Эти неловкие 30 минут". Интервью Fox News превратилось для Харрис в катастрофу
14:21Защищали свои убеждения. Запад заметил притеснения православных на Украине
14:04Сорвали флаги и сломали флагштоки: неизвестные осквернили могилы бойцов СВО в Хакасии
13:49"Бросает в дрожь": Орбан раскритиковал план Зеленского и предложил изменения
13:47От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму
13:43"Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского
13:21Кого и почему боится Зеленский на Украине и почему в опасности Белоруссия – подполковник Иванников
13:13Киевские прокуроры грозятся судить генпродюсера медиахолдинга "Крым"
13:04В масках и с топорами: неизвестные разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов - СМИ
13:00Захват кафедрального собора в Черкассах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 октября
12:49Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" Зеленского
12:46Правительство профинансирует ремонт гидротехнических сооружений в ДНР
12:20В ходе наступления ВС РФ на Курахово: освобождена Максимильяновка
12:13Педиатр, поглумившаяся над сыном погибшего бойца СВО, задержана у границы с крупной суммой денег - СМИ
12:06Прокуратура ДНР утвердила обвинение грузинского наёмника
12:06СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА
12:04Мэр Черкасс призвал горожан помочь рейдерам с захватом храма канонической УПЦ
Лента новостейМолния