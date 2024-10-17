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"Бросает в дрожь": Орбан раскритиковал план Зеленского и предложил изменения

"Бросает в дрожь": Орбан раскритиковал план Зеленского и предложил изменения - 17.10.2024 Украина.ру

"Бросает в дрожь": Орбан раскритиковал план Зеленского и предложил изменения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях заявил, что от плана Владимира Зеленского "бросает в дрожь"

2024-10-17T13:49

2024-10-17T13:49

2024-10-17T13:49

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"Зеленский представит свой план победы. От того, что он изложил вчера в украинском парламенте, бросало в дрожь и даже больше. Я отношусь к тем, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию", - написал Орбан.По его словам, ЕС проигрывает в конфликте на Украине, потому что вступил в него с "плохо продуманной, плохо реализованной и плохо рассчитанной стратегией, за которую ответственность, в первую очередь лежит на председателе Еврокомиссии" Урсуле фон дер Ляйен.Накануне Зеленский презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Минувшим летом президент России Владимир Путин также выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям".Подробнее о провальном плане Зеленского - в материале "Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского на сайте Украина.ру.

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