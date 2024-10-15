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Правительство Польши пояснило, чего ожидает от Киева в вопросе Волынской резни

Правительство Польши пояснило, чего ожидает от Киева в вопросе Волынской резни - 15.10.2024 Украина.ру

Правительство Польши пояснило, чего ожидает от Киева в вопросе Волынской резни

Варшава будет поднимать проблему Волынской резни в контексте вступления Украины в Евросоюз, считая это самым честным подходом. Об этом 15 октября заявил вице-премьер и глава Миннацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

2024-10-15T20:34

2024-10-15T20:34

2024-10-15T20:34

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По его мнению, вступление Украины в ЕС – это не вопрос существования Украины, но вопрос возможности развития, в том числе экономического. Поэтому, сказал Косиняк-Камыш, Варшава вправе наряду с условиями к Киеву со стороны Евросоюза также "поставить наше этическое и историческое условие относительно Волыни".Рассказывая в интервью изданию Interia о проблеме эксгумации жертв Волынской резни – массовых убийств украинскими националистами поляков и других нацменьшинств во время Великой Отечественной войны, Косиняк-Камыш отметил: Киев подаёт сигналы о намерении начать эксгумации жертв с 2025 года."Предполагается, что это будут отношения между государством и государством с участием государственных институтов с обеих сторон. Эксгумации проводятся на двусторонней основе между странами, - пояснил он. - Мы не согласимся на ситуацию, при которой семьи будут добиваться эксгумации своих близких, потому что некоторые семьи есть, а некоторых уже нет, потому что все были убиты. Каждый заслуживает памяти".Покритиковав предыдущее правительство, Косиняк-Камыш заметил, что с бывшей правящей партией у нынешнего руководства Польши есть консенсус по нескольким вопросам. Среди них – должное отношение к жертвам Волынской резни."Именно PSL еще в 2001 году первой представила резолюцию, называющую геноцидом то, что произошло на Волыни. По инициативе PSL нам удалось учредить День борьбы и мученичества польской деревни, посвящённый Волынской резне. 99% погибших на Волыни были польскими крестьянами, поэтому мы всегда с этим связаны", - сказал он.Косиняк-Камыш отметил, что очень доволен поддержкой, которую получил от премьер-министра Дональда Туска и министра иностранных дел Радослава Сикорского после своего заявления о том, что Украина не вступит в ЕС, пока не уладится проблема с Волынской трагедией."У меня сложилось впечатление, которое может оказаться для многих неожиданным, что нынешнее правительство гораздо строже относится к вопросу эксгумации жертв Волыни и поминовения их памяти, чем предыдущее правительство. Фактически из-за этого президент даже записал меня в команду Владимира Путина", - сказал вице-премьер и глава Миннацобороны Польши.Тем временем вице-председатель Общества памяти жертв украинских националистов Михал Секерка и представители городской администрации Вроцлава рассказали польскому информагентству PAP о том, что в ночь с 13 на 14 октября неизвестные осквернили во Вроцлаве памятник убитым в "Восточных Кресах" ("восточные окраины" межвоенной Польши – Западная Украина и Западная Белоруссия). На памятник была нанесена символика украинских националистов, проводивших этнические чистки во время Великой Отечественной войны и ныне героизируемых на Украине.Ранее Ищенко рассказал, почему "поляки возмутились украинскими планами по жертвам Волынской резни" Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассказал, почему Киев продолжает издеваться над памятью жертв Волынской резни

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