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Ищенко рассказал, почему "поляки возмутились украинскими планами по жертвам Волынской резни"

Ищенко рассказал, почему "поляки возмутились украинскими планами по жертвам Волынской резни" - 09.10.2024 Украина.ру

Ищенко рассказал, почему "поляки возмутились украинскими планами по жертвам Волынской резни"

Упорное нежелание руководства Украины решать проблему жертв Волынской резни раздражает власти и общественность Польши. При этом Киев сильно зависит от поддержки Варшавы, рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-09T06:00

2024-10-09T06:00

2024-10-09T06:00

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"Почему поляки возмутились украинскими планами по жертвам Волынской резни? Потому что резня произошла на Волыни — территории современной Волынской области со столицей в Луцке, а Украина собирается провести эксгумацию в Ровенской области. Да, там тоже кого-то убили. Но они бы еще в Одессе начали эксгумацию жертв Волынской резни. Поляки бы еще сильнее обрадовались, - сказал Ищенко.По его мнению, в Польше понимают, что украинская сторона тянет время и пытается провести эксгумацию там, где жертв Волынской резни очень мало, а места массового захоронения пытается обойти стороной."Это абсолютно бессмысленная затея, - подчеркнул Ищенко. - Все прекрасно знают, что поляков на Волыни убивали целыми селами. И оценку количества жертв (от 60 до 250 тысяч) уже провели. Но чем дольше Украина будет упираться, тем больше Польша будет злиться и количество погибших будет возрастать".Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Киев продолжает издеваться над памятью жертв Волынской резни

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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