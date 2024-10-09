Ищенко рассказал, почему "поляки возмутились украинскими планами по жертвам Волынской резни" - 09.10.2024 Украина.ру
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Ищенко рассказал, почему "поляки возмутились украинскими планами по жертвам Волынской резни"
Ищенко рассказал, почему "поляки возмутились украинскими планами по жертвам Волынской резни" - 09.10.2024 Украина.ру
Ищенко рассказал, почему "поляки возмутились украинскими планами по жертвам Волынской резни"
Упорное нежелание руководства Украины решать проблему жертв Волынской резни раздражает власти и общественность Польши. При этом Киев сильно зависит от поддержки Варшавы, рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-09T06:00
2024-10-09T06:00
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волынская резня
волынская область
луцк
вторая мировая война
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"Почему поляки возмутились украинскими планами по жертвам Волынской резни? Потому что резня произошла на Волыни — территории современной Волынской области со столицей в Луцке, а Украина собирается провести эксгумацию в Ровенской области. Да, там тоже кого-то убили. Но они бы еще в Одессе начали эксгумацию жертв Волынской резни. Поляки бы еще сильнее обрадовались, - сказал Ищенко.По его мнению, в Польше понимают, что украинская сторона тянет время и пытается провести эксгумацию там, где жертв Волынской резни очень мало, а места массового захоронения пытается обойти стороной."Это абсолютно бессмысленная затея, - подчеркнул Ищенко. - Все прекрасно знают, что поляков на Волыни убивали целыми селами. И оценку количества жертв (от 60 до 250 тысяч) уже провели. Но чем дольше Украина будет упираться, тем больше Польша будет злиться и количество погибших будет возрастать".Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Киев продолжает издеваться над памятью жертв Волынской резни
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новости, украина, польша, киев, ростислав ищенко, волынь, волынская резня, волынская область, луцк, вторая мировая война, великая отечественная война, оун-упа, геноцид, военные преступления, ревизионизм, ровенская область, западная украина, история ссср, детали
Новости, Украина, Польша, Киев, Ростислав Ищенко, Волынь, Волынская резня, Волынская область, Луцк, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, ОУН-УПА, геноцид, Военные преступления, Ревизионизм, Ровенская область, Западная Украина, история СССР, детали

Ищенко рассказал, почему "поляки возмутились украинскими планами по жертвам Волынской резни"

06:00 09.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДень памяти жертв геноцида в Польше
День памяти жертв геноцида в Польше - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Упорное нежелание руководства Украины решать проблему жертв Волынской резни раздражает власти и общественность Польши. При этом Киев сильно зависит от поддержки Варшавы, рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Почему поляки возмутились украинскими планами по жертвам Волынской резни? Потому что резня произошла на Волыни — территории современной Волынской области со столицей в Луцке, а Украина собирается провести эксгумацию в Ровенской области. Да, там тоже кого-то убили. Но они бы еще в Одессе начали эксгумацию жертв Волынской резни. Поляки бы еще сильнее обрадовались, - сказал Ищенко.
По его мнению, в Польше понимают, что украинская сторона тянет время и пытается провести эксгумацию там, где жертв Волынской резни очень мало, а места массового захоронения пытается обойти стороной.
"Это абсолютно бессмысленная затея, - подчеркнул Ищенко. - Все прекрасно знают, что поляков на Волыни убивали целыми селами. И оценку количества жертв (от 60 до 250 тысяч) уже провели. Но чем дольше Украина будет упираться, тем больше Польша будет злиться и количество погибших будет возрастать".
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.ру
Ранее на эту тему: Киев продолжает издеваться над памятью жертв Волынской резни
 
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