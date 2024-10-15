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Восемь настоятелей УПЦ подписались под призывом о разрыве с РПЦ

Восемь настоятелей УПЦ подписались под призывом о разрыве с РПЦ - 15.10.2024 Украина.ру

Восемь настоятелей УПЦ подписались под призывом о разрыве с РПЦ

Восемь иереев и протоиереев Черниговской епархии подписались под обращением к предстоятелю УПЦ Онуфрию с призывом разорвать все связи с РПЦ. Коллективное обращение опубликовал 15 октября телеграм-канал "Джокер ДНР"

2024-10-15T15:31

2024-10-15T15:31

2024-10-15T15:31

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Разрыв всех связей с РПЦ – не единственное желание восьми подписантов, являющихся настоятелями храмов УПЦ. Они также призвали предстоятеля своей церкви дать "суровую оценку" деятельности священникам и архиереям, продолжающим церковную службу в Крыму и народных республиках Донбасса."Джокер ДНР" обратил внимание на активизировавшуюся с начала октября работу СБУ по принудительному присоединению храмов и церквей к раскольнической структуре."Настоятелей храмов Черниговской епархии под угрозами отправки на фронт или физической расправы негодники из СБУ принудили подписать документ о разрыве связи и выходе из состава Православной церкви, в результате чего 8 священнослужителей подписали данный документ", - сказано в комментарии телеграм-канала к опубликованному обращению.Ранее на эту тему: Глава РПЦ призвал лидеров религиозных и международных организаций вступиться за гонимую УПЦ Также на эту тему: Перечеркнуть Россию. Православная церковь в Молдавии может повторить судьбу УПЦ

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