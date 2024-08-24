Глава РПЦ призвал лидеров религиозных и международных организаций вступиться за гонимую УПЦ - 24.08.2024 Украина.ру
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Глава РПЦ призвал лидеров религиозных и международных организаций вступиться за гонимую УПЦ
Глава РПЦ призвал лидеров религиозных и международных организаций вступиться за гонимую УПЦ - 24.08.2024 Украина.ру
Глава РПЦ призвал лидеров религиозных и международных организаций вступиться за гонимую УПЦ
Святейший патриарх Кирилл обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций в связи с принятием на Украине законопроекта, направленного на ликвидацию Украинской Православной Церкви. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
2024-08-24T18:40
2024-08-24T18:40
новости
украина
ближний восток
варфоломей (патриарх варфоломей)
рпц
оон
упц
религия
гонения
христианство
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Патриарх сообщил главам поместных православных церквей, что принятый 20 августа украинским парламентом (Верховной Радой) закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" вызывает "глубокое беспокойство", так как фактической целью этого документа "является законодательный запрет Украинской Православной Церкви."Вопиющие противоречия положений данного закона нормам Конституции Украины, ее международным договоренностям, правам человека и фундаментальным принципам права неоднократно констатировались в документах крупных международных правозащитных организаций", - заявил Патриарх Московский и всея Руси.Он обратился к предстоятелям православных церквей с просьбой "возносить святые молитвы об укреплении православных архипастырей, пастырей и верующих на Украине и возвысить свой Первосвятительский голос в их защиту".В обращениях к главам инославных церквей и межхристианских сообществ предстоятель РПЦ также попросил возвысить свой голос в защиту гонимых верующих Украинской Православной Церкви. Он сообщил, что УПЦ многие годы "подвергалась преследованиям со стороны государственной власти Украины". Против её духовенства и верующих в СМИ развернута клеветническая антицерковная кампания, нацеленная на диффамацию канонического Православия, а также провоцирующая и оправдывающая насилие, избиения верующих и духовенства и массовые захваты храмов, именуемые "добровольными переходами". Ряд архипастырей, священников и мирян были арестованы и заключены в тюрьму по сфабрикованным уголовным делам."Не добившись ослабления канонической Церкви на Украине, не сумев поколебать ее единство, власть решилась на ее полный запрет. В результате принятия нынешнего закона сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы", - констатировал глава РПЦ.Он обратил внимание на "вопиющие противоречия положений данного закона нормам Конституции Украины, ее международным договоренностям, правам человека и фундаментальным принципам права". Эти нарушения неоднократно констатировались в документах крупных правозащитных организаций.Предстоятель Русской Православной Церкви направил своё обращение главам поместных православных церквей, папе римскому Франциску, католикосу востока святейшему Василию Мар Фоме Матфею III, католикосу-патриарху Ассирийской Церкви Востока Святейшему Мар Аве III, католикосу Великого Дома Киликийского Армянской Апостольской Церкви Святейшему Араму I, Маронитскому патриарху Антиохийскому и всего Востока блаженнейшему Бешаре Бутросу ар-Раи, верховному патриарху и католикосу всех армян Святейшему Гарегину II, папе Александрийскому и патриарху Престола Святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке святейшему Тавадросу II, президенту Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклину Грэму, главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генсеку Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, генсеку ООН Антониу Гутерришу, генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств К.К. Абдрахманову, спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости К.П. Ашвини, спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений Назиле Гани, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи.Ранее Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ Ещё ранее проблема рассматривалась в публикации Патриарх Кирилл: Константинополь выполняет глобальный заказ на разрушение РПЦ
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новости, украина, ближний восток, варфоломей (патриарх варфоломей), рпц, оон, упц, религия, гонения, христианство, православие, православные, обсе, генсек оон, синод, константинопольский патриархат, хроника репрессий, репрессии, гражданские свободы, верующие
Новости, Украина, Ближний Восток, Варфоломей (патриарх Варфоломей), РПЦ, ООН, УПЦ, Религия, гонения, христианство, Православие, православные, ОБСЕ, Генсек ООН, Синод, Константинопольский патриархат, Хроника репрессий, репрессии, гражданские свободы, верующие

Глава РПЦ призвал лидеров религиозных и международных организаций вступиться за гонимую УПЦ

18:40 24.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия
Патриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Святейший патриарх Кирилл обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций в связи с принятием на Украине законопроекта, направленного на ликвидацию Украинской Православной Церкви. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
Патриарх сообщил главам поместных православных церквей, что принятый 20 августа украинским парламентом (Верховной Радой) закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" вызывает "глубокое беспокойство", так как фактической целью этого документа "является законодательный запрет Украинской Православной Церкви.
"Вопиющие противоречия положений данного закона нормам Конституции Украины, ее международным договоренностям, правам человека и фундаментальным принципам права неоднократно констатировались в документах крупных международных правозащитных организаций", - заявил Патриарх Московский и всея Руси.
Он обратился к предстоятелям православных церквей с просьбой "возносить святые молитвы об укреплении православных архипастырей, пастырей и верующих на Украине и возвысить свой Первосвятительский голос в их защиту".
В обращениях к главам инославных церквей и межхристианских сообществ предстоятель РПЦ также попросил возвысить свой голос в защиту гонимых верующих Украинской Православной Церкви. Он сообщил, что УПЦ многие годы "подвергалась преследованиям со стороны государственной власти Украины". Против её духовенства и верующих в СМИ развернута клеветническая антицерковная кампания, нацеленная на диффамацию канонического Православия, а также провоцирующая и оправдывающая насилие, избиения верующих и духовенства и массовые захваты храмов, именуемые "добровольными переходами". Ряд архипастырей, священников и мирян были арестованы и заключены в тюрьму по сфабрикованным уголовным делам.
"Не добившись ослабления канонической Церкви на Украине, не сумев поколебать ее единство, власть решилась на ее полный запрет. В результате принятия нынешнего закона сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы", - констатировал глава РПЦ.
Он обратил внимание на "вопиющие противоречия положений данного закона нормам Конституции Украины, ее международным договоренностям, правам человека и фундаментальным принципам права". Эти нарушения неоднократно констатировались в документах крупных правозащитных организаций.
"Антицерковная политика властей Украины на протяжении многих лет подвергалась критике со стороны международного сообщества. Московский Патриархат неоднократно свидетельствовал о бедственном положении украинских верующих и развернутых против них гонений", - подчеркнул патриарх.
Предстоятель Русской Православной Церкви направил своё обращение главам поместных православных церквей, папе римскому Франциску, католикосу востока святейшему Василию Мар Фоме Матфею III, католикосу-патриарху Ассирийской Церкви Востока Святейшему Мар Аве III, католикосу Великого Дома Киликийского Армянской Апостольской Церкви Святейшему Араму I, Маронитскому патриарху Антиохийскому и всего Востока блаженнейшему Бешаре Бутросу ар-Раи, верховному патриарху и католикосу всех армян Святейшему Гарегину II, папе Александрийскому и патриарху Престола Святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке святейшему Тавадросу II, президенту Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклину Грэму, главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генсеку Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, генсеку ООН Антониу Гутерришу, генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств К.К. Абдрахманову, спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости К.П. Ашвини, спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений Назиле Гани, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи.
Ранее Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ
Ещё ранее проблема рассматривалась в публикации Патриарх Кирилл: Константинополь выполняет глобальный заказ на разрушение РПЦ
 
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