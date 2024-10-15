Генпрокуратура РФ оценила ущерб, нанесенный России корпорацией Shell - 15.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241015/1058104768.html
Генпрокуратура РФ оценила ущерб, нанесенный России корпорацией Shell
Генпрокуратура РФ оценила ущерб, нанесенный России корпорацией Shell - 15.10.2024 Украина.ру
Генпрокуратура РФ оценила ущерб, нанесенный России корпорацией Shell
Корпорацией Shell нанесён ущерб России на сумму более одного миллиарда евро (приблизительно 105 млрд рублей). Об этом Генпрокуратура России заявила в Арбитражном суде Москвы
2024-10-15T14:56
2024-10-15T14:56
новости
россия
москва
белоруссия
генпрокуратура
газпром
антироссийские санкции
иск
право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101197/40/1011974071_0:55:2000:1180_1920x0_80_0_0_22381d3a6089842830ad76d5d1e6eb0a.jpg
Генпрокуратура России подала иск в отношении британо-нидерландской нефтегазовой корпорации и её дочерних структур. Причиной стало неисполнение корпорацией своих обязательств.Ответчиком по иску было ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент". Представители предприятия заявили о ликвидации компании после предъявленных претензий российского ведомства. В деле фигурировали и другие структуры Shell.Ранее "Газпром" выкупил долю Shell в проекте "Сахалин-2". Сумма заявленного Генпрокуратурой ущерба может быть списана со счёта, на который ранее было зачислено более 90 млрд руб. В итоге корпорация сможет рассчитаться с большей частью долга перед российским государством.Shell заявила о прекращении деятельности на территории России после начала СВО. При этом остались её неисполненные обязательства, на что обратили внимание правоохранительные органы России.Аналогичные меры к иностранным компаниям, приносящим в жертву свою репутацию и контрактные обязательства, применяют и в других государствах. Например, в Белоруссии многие западные собственники белорусских активов не смогли выйти из сделок без больших потерь и были вынуждены продолжить деятельность.О том, как немецкая госкомпания SEFE, британская Shell, французская TotalEnergies и другие западные компании страдают из-за политики правительств Запада рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Европа настаивает: от российских углеводородов нужно отказываться. К чему это приведет
россия
москва
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101197/40/1011974071_412:43:2000:1234_1920x0_80_0_0_bf30f1d869965a271a9b42443ce5d675.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, белоруссия, генпрокуратура, газпром, антироссийские санкции, иск, право
Новости, Россия, Москва, Белоруссия, генпрокуратура, Газпром, антироссийские санкции, иск, право

Генпрокуратура РФ оценила ущерб, нанесенный России корпорацией Shell

14:56 15.10.2024
 
© Фото : PHOTOSHOT/REPORTER
- РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : PHOTOSHOT/REPORTER
Читать в
Корпорацией Shell нанесён ущерб России на сумму более одного миллиарда евро (приблизительно 105 млрд рублей). Об этом Генпрокуратура России заявила в Арбитражном суде Москвы
Генпрокуратура России подала иск в отношении британо-нидерландской нефтегазовой корпорации и её дочерних структур. Причиной стало неисполнение корпорацией своих обязательств.
Ответчиком по иску было ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент". Представители предприятия заявили о ликвидации компании после предъявленных претензий российского ведомства. В деле фигурировали и другие структуры Shell.
Ранее "Газпром" выкупил долю Shell в проекте "Сахалин-2". Сумма заявленного Генпрокуратурой ущерба может быть списана со счёта, на который ранее было зачислено более 90 млрд руб. В итоге корпорация сможет рассчитаться с большей частью долга перед российским государством.
Shell заявила о прекращении деятельности на территории России после начала СВО. При этом остались её неисполненные обязательства, на что обратили внимание правоохранительные органы России.
Аналогичные меры к иностранным компаниям, приносящим в жертву свою репутацию и контрактные обязательства, применяют и в других государствах. Например, в Белоруссии многие западные собственники белорусских активов не смогли выйти из сделок без больших потерь и были вынуждены продолжить деятельность.
О том, как немецкая госкомпания SEFE, британская Shell, французская TotalEnergies и другие западные компании страдают из-за политики правительств Запада рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Европа настаивает: от российских углеводородов нужно отказываться. К чему это приведет
 
НовостиРоссияМоскваБелоруссиягенпрокуратураГазпромантироссийские санкцииискправо
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад
17:25"Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив
17:20Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима
17:08Военный обозреватель Алексей Живов: Россия движется к Орехову, а ВСУ планируют контрнаступ без авиации
17:07Курское направление: потери ВСУ за сутки превысили 200 человек
17:06Павел Наркевич: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину
17:00Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР
16:53Минкультуры Украины подсчитало невозвращенцев
16:22Первый дрон от Украина.ру уже на передовой! Смотрите наш спецрепортаж из Белгородской области
16:20На фоне продвижения РФ: в Британии странно отреагировали на запрет Киева говорить об облавах ТЦК
16:19Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины
16:06Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал
16:03Проверенные опытом советские правила: как менялась тактика боевых действий в ходе СВО
16:01Фиктивному браку конец: Володин пообещал закрыть все лазейки для нелегального получения ВНЖ в РФ
15:31Восемь настоятелей УПЦ подписались под призывом о разрыве с РПЦ
15:06Павел Наркевич: кто он
14:56Генпрокуратура РФ оценила ущерб, нанесенный России корпорацией Shell
14:55В Донецке возобновили движение трамваев до железнодорожного вокзала — мэр
14:45Нет на штраф - отдай квартиру: на Украине ужесточили наказание за неявку по повестке
14:35На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов
Лента новостейМолния