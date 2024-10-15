Генпрокуратура РФ оценила ущерб, нанесенный России корпорацией Shell
© Фото : PHOTOSHOT/REPORTER
© Фото : PHOTOSHOT/REPORTER
Корпорацией Shell нанесён ущерб России на сумму более одного миллиарда евро (приблизительно 105 млрд рублей). Об этом Генпрокуратура России заявила в Арбитражном суде Москвы
Генпрокуратура России подала иск в отношении британо-нидерландской нефтегазовой корпорации и её дочерних структур. Причиной стало неисполнение корпорацией своих обязательств.
Ответчиком по иску было ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент". Представители предприятия заявили о ликвидации компании после предъявленных претензий российского ведомства. В деле фигурировали и другие структуры Shell.
Ранее "Газпром" выкупил долю Shell в проекте "Сахалин-2". Сумма заявленного Генпрокуратурой ущерба может быть списана со счёта, на который ранее было зачислено более 90 млрд руб. В итоге корпорация сможет рассчитаться с большей частью долга перед российским государством.
Shell заявила о прекращении деятельности на территории России после начала СВО. При этом остались её неисполненные обязательства, на что обратили внимание правоохранительные органы России.
Аналогичные меры к иностранным компаниям, приносящим в жертву свою репутацию и контрактные обязательства, применяют и в других государствах. Например, в Белоруссии многие западные собственники белорусских активов не смогли выйти из сделок без больших потерь и были вынуждены продолжить деятельность.
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