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Генпрокуратура РФ оценила ущерб, нанесенный России корпорацией Shell

Генпрокуратура РФ оценила ущерб, нанесенный России корпорацией Shell - 15.10.2024 Украина.ру

Генпрокуратура РФ оценила ущерб, нанесенный России корпорацией Shell

Корпорацией Shell нанесён ущерб России на сумму более одного миллиарда евро (приблизительно 105 млрд рублей). Об этом Генпрокуратура России заявила в Арбитражном суде Москвы

2024-10-15T14:56

2024-10-15T14:56

2024-10-15T14:56

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Генпрокуратура России подала иск в отношении британо-нидерландской нефтегазовой корпорации и её дочерних структур. Причиной стало неисполнение корпорацией своих обязательств.Ответчиком по иску было ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент". Представители предприятия заявили о ликвидации компании после предъявленных претензий российского ведомства. В деле фигурировали и другие структуры Shell.Ранее "Газпром" выкупил долю Shell в проекте "Сахалин-2". Сумма заявленного Генпрокуратурой ущерба может быть списана со счёта, на который ранее было зачислено более 90 млрд руб. В итоге корпорация сможет рассчитаться с большей частью долга перед российским государством.Shell заявила о прекращении деятельности на территории России после начала СВО. При этом остались её неисполненные обязательства, на что обратили внимание правоохранительные органы России.Аналогичные меры к иностранным компаниям, приносящим в жертву свою репутацию и контрактные обязательства, применяют и в других государствах. Например, в Белоруссии многие западные собственники белорусских активов не смогли выйти из сделок без больших потерь и были вынуждены продолжить деятельность.О том, как немецкая госкомпания SEFE, британская Shell, французская TotalEnergies и другие западные компании страдают из-за политики правительств Запада рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Европа настаивает: от российских углеводородов нужно отказываться. К чему это приведет

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новости, россия, москва, белоруссия, генпрокуратура, газпром, антироссийские санкции, иск, право