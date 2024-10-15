"Калашников" запустил производство бинтов собственной разработки - 15.10.2024 Украина.ру
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"Калашников" запустил производство бинтов собственной разработки
"Калашников" запустил производство бинтов собственной разработки - 15.10.2024 Украина.ру
"Калашников" запустил производство бинтов собственной разработки
Концерн "Калашников" запустил серийное производство стерильного гемостатического бинта с рентгеноконтрастной полосой третьего поколения собственной разработки, созданного на основе каолина. Новость об этом опубликована на сайте всемирно известного производителя оружия.
2024-10-15T14:21
2024-10-15T14:21
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"Доказанная эффективность изделия при остановке артериального кровотечения – 88%, что на сегодняшний день является лучшим показателем на отечественном рынке", - отметили в концерне.Там также сообщили, что по итогам испытаний применение бинта от "Калашникова" продемонстрировало наименьший процент повторных кровотечений в течение 30 минут. Возникает меньше очагов воспаления на этапе первичной хирургической обработки и осложнений на госпитальном этапе, подходит для остановки полостных кровотечений и может безопасно находиться в ране более 24 часов. Каолин в бинте не вызывает термического, токсического и иного воздействия на рану."Длина бинта "Калашников" равна 3,75 м, что обусловлено характером ранений в зоне СВО и мировым опытом применения гемостатических бинтов", - сказано в публикации.Новый гемостатический бинт успешно прошёл все необходимые испытания в Государственном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Минобороны России и получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора. Он рекомендован ко включению в индивидуальные и групповые аптечки военнослужащих, а также в аптечки "скорой помощи".Производственные мощности концерна позволяют выпускать 1,8 млн. таких бинтов в год. В концерне считают, что такое количество полностью закроет потребности не только Минобороны РФ, но и гражданского рынка.Также на тему медицины: Медик - приоритетная цель. Как обезопасить тех, кто спасает жизни на передовой?
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новости, россия, калашников, аптека, лекарства, минобороны рф, сво, инновации
Новости, Россия, Калашников, аптека, лекарства, Минобороны РФ, СВО, инновации

"Калашников" запустил производство бинтов собственной разработки

14:21 15.10.2024
 
© Федор ГромовВо многих кафе и ресторанах Белгорода есть дежурная аптечка
Во многих кафе и ресторанах Белгорода есть дежурная аптечка
© Федор Громов
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Концерн "Калашников" запустил серийное производство стерильного гемостатического бинта с рентгеноконтрастной полосой третьего поколения собственной разработки, созданного на основе каолина. Новость об этом опубликована на сайте всемирно известного производителя оружия.
"Доказанная эффективность изделия при остановке артериального кровотечения – 88%, что на сегодняшний день является лучшим показателем на отечественном рынке", - отметили в концерне.
Там также сообщили, что по итогам испытаний применение бинта от "Калашникова" продемонстрировало наименьший процент повторных кровотечений в течение 30 минут. Возникает меньше очагов воспаления на этапе первичной хирургической обработки и осложнений на госпитальном этапе, подходит для остановки полостных кровотечений и может безопасно находиться в ране более 24 часов. Каолин в бинте не вызывает термического, токсического и иного воздействия на рану.
"Длина бинта "Калашников" равна 3,75 м, что обусловлено характером ранений в зоне СВО и мировым опытом применения гемостатических бинтов", - сказано в публикации.
Новый гемостатический бинт успешно прошёл все необходимые испытания в Государственном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Минобороны России и получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора. Он рекомендован ко включению в индивидуальные и групповые аптечки военнослужащих, а также в аптечки "скорой помощи".

Производственные мощности концерна позволяют выпускать 1,8 млн. таких бинтов в год. В концерне считают, что такое количество полностью закроет потребности не только Минобороны РФ, но и гражданского рынка.
Также на тему медицины: Медик - приоритетная цель. Как обезопасить тех, кто спасает жизни на передовой?
 
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