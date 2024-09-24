Медик - приоритетная цель. Как обезопасить тех, кто спасает жизни на передовой? - 24.09.2024 Украина.ру
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Медик - приоритетная цель. Как обезопасить тех, кто спасает жизни на передовой?
Медик - приоритетная цель. Как обезопасить тех, кто спасает жизни на передовой? - 24.09.2024 Украина.ру
Медик - приоритетная цель. Как обезопасить тех, кто спасает жизни на передовой?
Технически каждую машину врача, который трудится вблизи линии боевого соприкосновения, можно снабдить средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но, к сожалению, пока не у каждого из тех, кто спасает жизни, есть даже обыкновенный бронежилет
2024-09-24T16:28
2024-09-24T16:43
эксклюзив
херсонская область
курская область
донбасс
новые регионы
медицина
медики
врач
теракт
всу
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала председатель Союза Советских офицеров и защитников Донбасса с позывным Багира, воевавшая в рядах ополченцев Донбасса с 2014 года. Накануне в Херсонской области был совершен теракт. Украинские войска целенаправленно выслеживали и при помощи прицельного сброса боеприпаса с дрона подорвали автомобиль главного врача Алешкинской больницы Владимира Харлана. Он, а также водитель, чудом выжил, получив ранения, однако в результате атаки погибла супруга врача. До этого в городе Суджа Курской области в результате удара украинского беспилотника по машине скорой помощи погибли водитель и фельдшер. Врач получил ранения. Каждый день врачи в новых регионах подвергаются высокой опасности, они приоритетная цель для противника, а следовательно, нуждаются в дополнительной защите со стороны оборонного ведомства страны, заявила Багира. С учетом того, что украинские войска фанатично дублируют действия фашистов, в практике охоты на врачей нового мало. Работа этих специалистов во все времена приравнивалась к ратному труду воевавших на передовой. Стоит напомнить, что средняя продолжительность жизни санинструкторов на передовой в 1941 году составляла 40 секунд, но ведь прошло столько лет, и средства защиты должны были стать лучше. Можно возразить, что речь идет и об интенсивности, и о масштабе распространения боевых действий. Тем хуже и показательней ситуация сегодня, и тем страшнее смотреть вперед. Не только со средствами защиты, но и с обеспечением медработников есть проблемы, подчеркивает Багира. Гуманитарная помощь распределяется на разные направления, тем, кто спасает жизни, значительно помогают волонтеры, но этого никогда не будет достаточно. "К медикам надо прислушиваться, внимать их потребностям, потому что от их трудоспособности зависят жизни ребят. Малые госпитали, которые вытаскивают бойцов из-под огня, очень мало обеспечены. Было бы хорошо, если бы в помощь им были доставлены специальные эвакуационные тележки. В тех же полевых госпиталях не хватает столов для оказания помощи. Обращаемся к различным группам, такая помощь потом остается на балансе", - добавила она. По словам волонтера, регулярно бывающей на передовой, такая ситуация наблюдается по всей линии боевого соприкосновения. Можно бесконечно возводить героизм медработников в высшую степень, но гораздо более эффективнее принять участие с официальном сборе на тот же РЭБ, каску, бронежилет и аптечку, почувствовать свою причастность к спасению бесценных человеческих жизней.Подробнее о работе военных медиков - в статье спецкора Украина.ру Игоря Гомольского "Военный медик Гунн: После смерти племянника я решил, что молодые парни не должны погибать на войне".
херсонская область
курская область
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, херсонская область, курская область, донбасс, новые регионы, медицина, медики, врач, теракт, всу, сво, спецоперация
Эксклюзив, Херсонская область, Курская область, Донбасс, Новые регионы, медицина, медики, врач, теракт, ВСУ, СВО, Спецоперация

Медик - приоритетная цель. Как обезопасить тех, кто спасает жизни на передовой?

16:28 24.09.2024 (обновлено: 16:43 24.09.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Анастасия Градинарова
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Технически каждую машину врача, который трудится вблизи линии боевого соприкосновения, можно снабдить средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но, к сожалению, пока не у каждого из тех, кто спасает жизни, есть даже обыкновенный бронежилет
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала председатель Союза Советских офицеров и защитников Донбасса с позывным Багира, воевавшая в рядах ополченцев Донбасса с 2014 года.
Накануне в Херсонской области был совершен теракт. Украинские войска целенаправленно выслеживали и при помощи прицельного сброса боеприпаса с дрона подорвали автомобиль главного врача Алешкинской больницы Владимира Харлана. Он, а также водитель, чудом выжил, получив ранения, однако в результате атаки погибла супруга врача.
До этого в городе Суджа Курской области в результате удара украинского беспилотника по машине скорой помощи погибли водитель и фельдшер. Врач получил ранения. Каждый день врачи в новых регионах подвергаются высокой опасности, они приоритетная цель для противника, а следовательно, нуждаются в дополнительной защите со стороны оборонного ведомства страны, заявила Багира.

"Медики, которые находятся на передовой в подразделениях, медротах или в госпиталях, нуждаются в дополнительной защите, но машин, средств радиолокационной борьбы и даже бронежилетов не хватает. Их "буханки" надо накрывать сетями, потому что противник охотится именно на медиков, на скорую помощь. Чтобы защитить важных специалистов, на каждую машину медика можно поставить РЭБ, потому что жизни стоят значительно дороже, и это не забота медиков или волонтеров. Министерство обороны должно обеспечить всем необходимым", - сказала она.

С учетом того, что украинские войска фанатично дублируют действия фашистов, в практике охоты на врачей нового мало. Работа этих специалистов во все времена приравнивалась к ратному труду воевавших на передовой.
Стоит напомнить, что средняя продолжительность жизни санинструкторов на передовой в 1941 году составляла 40 секунд, но ведь прошло столько лет, и средства защиты должны были стать лучше. Можно возразить, что речь идет и об интенсивности, и о масштабе распространения боевых действий. Тем хуже и показательней ситуация сегодня, и тем страшнее смотреть вперед.
Не только со средствами защиты, но и с обеспечением медработников есть проблемы, подчеркивает Багира. Гуманитарная помощь распределяется на разные направления, тем, кто спасает жизни, значительно помогают волонтеры, но этого никогда не будет достаточно.
"К медикам надо прислушиваться, внимать их потребностям, потому что от их трудоспособности зависят жизни ребят. Малые госпитали, которые вытаскивают бойцов из-под огня, очень мало обеспечены. Было бы хорошо, если бы в помощь им были доставлены специальные эвакуационные тележки. В тех же полевых госпиталях не хватает столов для оказания помощи. Обращаемся к различным группам, такая помощь потом остается на балансе", - добавила она.
По словам волонтера, регулярно бывающей на передовой, такая ситуация наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.
Можно бесконечно возводить героизм медработников в высшую степень, но гораздо более эффективнее принять участие с официальном сборе на тот же РЭБ, каску, бронежилет и аптечку, почувствовать свою причастность к спасению бесценных человеческих жизней.
Подробнее о работе военных медиков - в статье спецкора Украина.ру Игоря Гомольского "Военный медик Гунн: После смерти племянника я решил, что молодые парни не должны погибать на войне".
 
ЭксклюзивХерсонская областьКурская областьДонбассНовые регионымедицинамедикиврачтерактВСУСВОСпецоперация
 
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