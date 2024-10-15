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Павел Наркевич: кто он

Павел Наркевич: кто он - 15.10.2024 Украина.ру

Павел Наркевич: кто он

Сотрудник Службы внешней разведки, инструктор БПЛА, занимается поставками инновационной техники на фронт

2024-10-15T15:06

2024-10-15T15:06

2024-10-15T15:06

биография

служба внешней разведки

бпла

авиация

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Мастер спорта международного класса по авиамодельному спорту, обладатель кубка мира, Европы и Азии, многократный чемпион России, руководитель Школы высшего спортивного мастерства "Высота".Павел Владимирович Наркевич родился 28 марта 1964 в Москве. Окончил Московский авиационный институт (МАИ), затем — МГТУ им. Н. Э. Баумана и РАНХиГС.В 2009 — победитель этапа Кубка мира, в 2013 — обладатель Кубка Евразии и Кубка мира, в 2016 — серебряный призёр в личном зачёте и победитель чемпионата мира в командном зачёте, в 2017 — серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, в 2019 — серебряный призёр и победитель этапов Кубка мира.

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биография, служба внешней разведки , бпла, авиация