Павел Наркевич: кто он
Фото: "Вечерняя Москва", Павел Наркевич, полковник Службы внешней разведки
Сотрудник Службы внешней разведки, инструктор БПЛА, занимается поставками инновационной техники на фронт
Мастер спорта международного класса по авиамодельному спорту, обладатель кубка мира, Европы и Азии, многократный чемпион России, руководитель Школы высшего спортивного мастерства "Высота".
Павел Владимирович Наркевич родился 28 марта 1964 в Москве.
Окончил Московский авиационный институт (МАИ), затем — МГТУ им. Н. Э. Баумана и РАНХиГС.
В 2009 — победитель этапа Кубка мира, в 2013 — обладатель Кубка Евразии и Кубка мира, в 2016 — серебряный призёр в личном зачёте и победитель чемпионата мира в командном зачёте, в 2017 — серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, в 2019 — серебряный призёр и победитель этапов Кубка мира.