Павел Наркевич: кто он - 15.10.2024 Украина.ру
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Павел Наркевич: кто он
Павел Наркевич: кто он - 15.10.2024 Украина.ру
Павел Наркевич: кто он
Сотрудник Службы внешней разведки, инструктор БПЛА, занимается поставками инновационной техники на фронт
2024-10-15T15:06
2024-10-15T15:06
биография
служба внешней разведки
бпла
авиация
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Мастер спорта международного класса по авиамодельному спорту, обладатель кубка мира, Европы и Азии, многократный чемпион России, руководитель Школы высшего спортивного мастерства "Высота".Павел Владимирович Наркевич родился 28 марта 1964 в Москве. Окончил Московский авиационный институт (МАИ), затем — МГТУ им. Н. Э. Баумана и РАНХиГС.В 2009 — победитель этапа Кубка мира, в 2013 — обладатель Кубка Евразии и Кубка мира, в 2016 — серебряный призёр в личном зачёте и победитель чемпионата мира в командном зачёте, в 2017 — серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, в 2019 — серебряный призёр и победитель этапов Кубка мира.
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биография, служба внешней разведки , бпла, авиация
биография, Служба внешней разведки , БПЛА, авиация

Павел Наркевич: кто он

15:06 15.10.2024
 
Фото: "Вечерняя Москва", Павел Наркевич, полковник Службы внешней разведки
Фото: Вечерняя Москва, Павел Наркевич, полковник Службы внешней разведки
Читать в
Сотрудник Службы внешней разведки, инструктор БПЛА, занимается поставками инновационной техники на фронт
Мастер спорта международного класса по авиамодельному спорту, обладатель кубка мира, Европы и Азии, многократный чемпион России, руководитель Школы высшего спортивного мастерства "Высота".
Павел Владимирович Наркевич родился 28 марта 1964 в Москве.
Окончил Московский авиационный институт (МАИ), затем — МГТУ им. Н. Э. Баумана и РАНХиГС.
В 2009 — победитель этапа Кубка мира, в 2013 — обладатель Кубка Евразии и Кубка мира, в 2016 — серебряный призёр в личном зачёте и победитель чемпионата мира в командном зачёте, в 2017 — серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, в 2019 — серебряный призёр и победитель этапов Кубка мира.
 
биографияСлужба внешней разведкиБПЛАавиация
 
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