https://ukraina.ru/20241015/1040356455.html

65 лет со дня убийства Степана Бандеры. Богдан Сташинский — портрет ликвидатора

65 лет со дня убийства Степана Бандеры. Богдан Сташинский — портрет ликвидатора - 15.10.2024 Украина.ру

65 лет со дня убийства Степана Бандеры. Богдан Сташинский — портрет ликвидатора

В юности Богдан Сташинский был физически сильным спортивным человеком, хорошо стрелял, прошел отличную специальную подготовку и закалку. В общем, спокойно мог дожить до наших дней. И если бы дожил, то 4 ноября 2024 года ему стукнуло бы 93 года

2024-10-15T13:30

2024-10-15T13:30

2024-10-15T16:44

эксклюзив

степан бандера

оун

оун-упа

украинские националисты

история

германия

ссср

юар

андрей богдан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103246/54/1032465470_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_74d612dddab766e68c5344f48c4a3b21.jpg

Но уже никто не знает настоящее лицо этого старика. И уж точно никто не опознал бы в нем того молодого человека, которого в 1962 году в ФРГ осудили на 8 лет тюрьмы за убийство двух человек, но через несколько дет выпустили по, как сейчас казали бы, УДО и куда-то тайно вывезли.Однозначно — по линии западногерманских спецслужб и американского ЦРУ.Часть биографов Сташинского утверждают, что вывезли в США, другие — что в ЮАР. И там уже сделали пластическую операцию, навсегда изменившую лицо.По идее — до неузнаваемости. Но в его родном селе Борщовичи, в 20 километрах от Львова, земляки утверждают, что в начале 2000-х годов в село приезжали двое пожилых хорошо одетых, импозантных иностранцев — мужчина и женщина. И вот в мужчине сельские старики вроде бы и опознали уроженца села, который его прославил, хотя официально был в нем летом-осенью 1960 года.Приезжал мужчина с женой-немкой. Соседка его семейства рассказала украинским журналистам:"Как сейчас помню: на ней было красное платье в белый горошек и черный широкий пояс. Стильная стрижка. Красавица и модница — куда нам, сельским девкам, было до нее! А сам Богдан — ох и красивый статный парень был, образованный. Он тогда всем рассказывал, что переводчиком с немецкого языка в Москве работает. Наши на него заглядывались, но он немку любил. Как-то они с родителями на сенокос пошли, Инге даже пробовала намолотить пшеницы — раньше это делалось вручную"."Такой добрый хлопец был, дров наколет старикам-соседям, воды с колодца принесет. Умный был, к языкам способный, хоть и из простой семьи — отец плотничал, мать в колхозе работала", — вспоминала и другая старожилка села, 95-летняя Екатерина Максымив.Не было тогда нашему герою и 30 лет. Хотя он уже был майором КГБ СССР, погоны, орден Красного Знамени и разрешение жениться на иностранке которому вручал глава этого знаменитого ведомства Александр Шелепин, уже тогда известный как "Железный Шурик" высшего советского ареопага.Звали тогда этого загадочного молодого человека Богдан Сташинский. В Москве у него была квартира и даже, утверждают биографы, неплохая перспектива разведчика-нелегала. Он вроде бы выбрал Швейцарию и даже освоил для легального прикрытия новую профессию — парикмахера.Другие биографы рассказывают, что Сташинский то ли сам отказался от работы разведчиком, то ли ему, как человеку, женатому на иностранке, высказали недоверие сами органы.Но как бы там ни было, а в марте 1961 года вроде бы уже навсегда невыездной Сташинский под своим настоящим именем стал студентом второго курса Московского государственного педагогического института иностранных языков. Ему было решено оформить вузовский диплом.Как минимум для обычной, то есть легальной, работы в СССР.Если, как пел Владимир Высоцкий, "правда оно ну хотя бы на треть", то майор КГБ Сташинский — это, с одной стороны, подтверждение высочайшего, можно даже сказать филигранного профессионализма, с которым это всесильное ведомство подходило к отбору и подготовке своих кадров.А с другой — живое опровержение слухов о звериной и патологической жестокости КГБ, который якобы безжалостно уничтожал и своих, и чужих. Особенно зачищая хвосты громких или скандальных дел.И внутри страны, и — особенно! — за ее пределами.А 29-летний майор Сташинский был отличным кандидатом на зачистку, который не просто слишком много знал или слишком много умел, но и многое сделал. Тайно.В мировую историю он вошел или вляпался даже хуже, чем Понтий Пилат за Христом или Дантес за Пушкиным. Так нередко бывает, когда убийца становится известным – благодаря жертве.А он не только убивал, но и предавал, хотя оценка им содеянного самая неоднозначная и противоречивая. К началу 60-х прошлого века на счету этого бывшего галичанского "парубка-легиня" (парня то есть) была блестящая с точки зрения организации и исполнения ликвидация в Мюнхене двух вождей ("провидныкив" по-ихнему) двух ветвей украинского национализма – Льва Ребета в 1957-м и Степана Бандеры в 1959 годах.Провидныки к тому времени уже разошлись во взглядах между собой, но по-любому даже порознь гадили СССР, одинаково негативно и враждебно, антисоветски воздействуя на многочисленную украинскую диаспору в Европе и Северной Америке (США и Канаде).Но Сташинский, как тогда говорили, "выбрал свободу". В марте 1961-го у него в Берлине, куда жену Инге выпустили рожать, появился на свет сын Петер.Сначала Богдана не выпускали к семье в Германию, но в августе того года ребенок Сташинских внезапно умер, и безутешного отца все же выпустили. Не явившись в церковную часовню, где стоял гробик с телом умершего, Богдан и Инге через черный ход ушли из-под наблюдения агентов КГБ, пешком и на велосипедах добрались до Берлина, а оттуда на городской электричке вполне легально перебрались в Западный Берлин.Там Сташинский сдался местной полиции и заявил, что он – агент КГБ и убийца Ребета и Бандеры.Бегство на Запад – это была последняя известная и успешная мини-операция Сташинского в статусе агента КГБ, остро чувствующего опасность по складывающейся ситуации.И дело не только в том, что Сташинский, прихватив с собой личные настоящие документы, смог легально пересечь границу по паспорту Йозефа Леманна (под этим именем он жил нелегалом и готовил убийства).В ночь с 12 на 13 августа 1961 года войска ГДР и советские оккупационные войска окончательно перекрыли границу между Восточным и Западным Берлинами и запретили свободной передвижение граждан, как было до этого. Сташинский не знал об этих планах и успел бежать, что называется, на подножке последнего поезда.Из Западного Берлина Сташинского переправили во Франкфурт, где им вплотную занялось ЦРУ и… не поверило в его рассказы, а передало в руки уголовной полиции ФРГ.Полиция завела дело об убийстве двух человек, и в октября 1962 года Сташинскому зачитали приговор: 8 лет тюрьмы. Так мало дали потому, что посчитали, что он не см убивал, а был лишь орудием в чужих более сильных руках. Орудием послушным и не имеющим возможности отказаться.Этот прием власти ФРГ потом многажды использовали для универсальной отмазки многих нацистских преступников, которых тоже объявляли лишь бесправными исполнителями приказов. Вплоть до 1975 года.В процессе суда и после осуждения Сташинский стал известен всему западному миру, а в СССР его и его деяний официально не признали. И может быть, поэтому не тронули семью.Дом ее и до сих пор существует в Борщовичах, хот и выкуплен совсем другими людьми. Родственники же Сташинского подверглись осуждению и остракизму уже в исполнении фанатичных сторонников Бандеры."Родители Сташинского стали нелюдимыми, хоть по воскресеньям все еще продолжали ходить в церковь, а их дочь – петь в церковном хоре. Но чувствовали, конечно, что отношение уже не то.Но никто их не презирал, ведь семья имела большие заслуги перед УПА*, сестры обшивали упивцев, носили им еду в схроны. Во время польской оккупации дед Сташинского хату покрасил в желто-голубой цвет, за что от поляков досталось по первое число: все закрома их уничтожили, так что голодали всю зиму.Да что там – на Сташинских держалось село! У них в хате была читальня, они сельский хор организовали. Сестры Мария и Ирина какими рукодельницами-искусницами были! У меня вот мама простой дояркой была, а от них я набралась мудрости, научилась вышивать, шить, писать", – рассказала украинским журналистам крестница сестры Сташинского Ирина Полибрух.По другим данным, мать Сташинского постепенно сошла с ума от горя, а сестры прокляли брата, отреклись от него: "Мы так настрадались за Украину, а он нас предал".Вот именно склонность к предательству, кажется, и является самой главной отличительной чертой Сташинского. К 30 годам лет он предал все и всех. По очереди.Сначала он был активистом Организации украинских националистов (ОУН)* и помогал подпольщикам из УПА*, распространяя их листовки. Когда пойманный в электричке как безбилетник, он попал в разработку КГБ (тогда МГБ), то легко отказался от своих националистических убеждений, перешел в коммунистическую веру и даже потом, на суде в ФРГ утверждал, что сторонником Бандеры никогда не был.Более того, работая на КГБ подставным лицом, Сташинский передал правоохранителям в руки огромное количество подпольщиков и боевиков УПА*. В том числе и некого Михаила Стахура, который в 1949 году убил публициста и журналиста Ярослава Галана.В 1952 году он уехал в Киеве, где прошел обучение в структурах КГБ, его подготовили для работы агентом-нелегалом за пределами СССР. И уже в 1954 году он уехал в Польшу, потом в ГДР, откуда и осуществил внедрение в ФРГ. Там он и смог выполнить свои главные задания – убить Ребета и Бандеру.Но именно любовь, простое и такое сильное человеческое чувство, стало причиной его последнего известного всем предательства.Уже в ГДР, работая хорошо подготовленным, но все равно банальным наемным убийцей, Богдан, импозантный, хорошо одетый мужчина с высоким лбом, копной зачесанных назад густых волос и пронзительными черными глазами, в 1957 году познакомился с 20-летней парикмахершей Инге Поль, миловидной круглолицей девушкой с крупными чертами лица, короткой стрижкой и бровями в ниточку по моде тех лет, и влюбился в нее без памяти.Любовь не помешала ему уничтожать Ребета, но все равно, кажется, сделала его человечнее и чуть не помешала убить Бандеру.Выследив жертву, Богдан мог убить ее еще весной 1959 года. Но в то время он уже сделал предложение Инге, на которое та ответила согласием. И Богдан сначала не смог выстрелить в Бандеру, с жизнью которого он познакомился и свыкся во время слежки. Но все равно хладнокровно и очень профессионально сделал это в октябре того же года.В ноябре уже стал кавалером ордена Красного Знамени, а весной 1960 года и мужем своей возлюбленной.Осенью 1960-го стало известно, что Инге беременна, и это подвигло Сташинского навсегда отказаться от работы разведчика. Он во всем признался жене и вместе с нею спланировал побег на Запад. Он хотел жить со своей любимой, а не работать убийцей.И этим он стал настолько уникальным в мире разведчиков, что он нем писал даже второй директор ЦРУ Аллен Даллес. По его словам, Сташинский – единственный известный ему случай, когда разведчик сделал головокружительную карьеру и пожертвовал ей ради женщины.Что стало причиной того, что опытные сотрудники КГБ прозевали планы Сташинского, не известно, хотя его непосредственных кураторов – подполковника Юрия Александрова и одного из руководителей берлинской резидентуры Александра Святогорова, не только уволили из органов госбезопасности, но и подвергали уголовному преследованию.Последний – это, кстати, прототип Александра Белова – главного героя романа Вадима Кожевникова "Щит и меч", до самой смерти потом жил в Киеве и даже работал в органах ОБХСС, уйдя оттуда на гражданку. И Святогоров очень неохотно рассказывал о ликвидации Бандеры, за которую отвечал.Собирался, правда, выпустить книгу своих воспоминаний, но так и не собрался – умер в 2008 году. Вот и думай теперь, что могут означать его слова журналу "Тайны XX века": "Все, что написано о наших разведоперациях,…не полностью отражает масштабы наших действий, их подготовку и проведение. В то время, когда писались… книги, многие мои друзья еще работали за границей, и более подробное освещение некоторых операций могло бы привести к их провалу".После освобождения из немецкой тюрьмы следы Богдана Сташинского теряются. Навсегда. Равно как и его жены Инге, о которой известно лишь то, что она развелась с сидящим на нарах мужем в 1964 году. Хотя это тоже может быть лишь операцией прикрытия.Известно лишь, что в 1971 году отставной глава Федеральной разведывательной службы Рейнхард Гелен в своих мемуарах указал: Сташинский "живет сейчас как свободный человек где-то в свободном мире, который он выбрал 12 августа 1961 года".Точно так же в марте 1984 года в южноафриканской газете "Cape Times" и отставной руководитель секретного подразделения Бюро государственной безопасности ЮАР некто Майк Гельденхейс сообщил, что с 1968 года Сташинский жил в это стране и даже женился там второй раз. А параллельно занимался дрессурой элитных подразделений, участвовавших в антипартизанских операциях войны в Южной Родезии и впоследствии ставших спецназом ЮАР.Его новые имя и лицо якобы знали три человека – президент ЮАР Балтазар Форстер, глава спецслужб Хендрик ван ден Берг и сам автор статьи.Другие исследователи уверены, что Сташинский живет (или жил) в США. Но, кроме галичанского села Борщовичи, есть в мире еще одно место, где можно было встретить "перелицованного" Сташинского. Это пригород Берлина Карлсхорст, где 8 мая 1945 года подписали Акт о капитуляции Германии, когда-то располагалась штаб-квартира КГБ и где был дом родителей Инге Поль (Леманн-Сташинской).Там на кладбище был похоронен маленький Петер Леманн. Как написали о нем журналисты, "дитя любви, ребенок первых дней холодной войны, сын немецкой парикмахерши и советского шпиона".Может быть, после падения в 1989 году Берлинской стены и приезжал туда когда-нибудь с цветами стареющий мужчина с женой, которым тогда еще не было и шестидесяти. Он ведь был предателем, который предал всех, но не свою любовь.А она так круто поменяла всю его жизнь, покрытую тайнами и мраком неизвестности.* Организации запрещены в РФ

https://ukraina.ru/20220904/1038400623.html

https://ukraina.ru/20220108/1032869193.html

https://ukraina.ru/20210217/1030584849.html

https://ukraina.ru/20210705/1031776869.html

https://ukraina.ru/20201221/1030041550.html

германия

ссср

юар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, степан бандера, оун, оун-упа, украинские националисты, германия, ссср, юар, андрей богдан, владимир высоцкий, кгб, цру