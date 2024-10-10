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Ющук: "На Украине мы не можем одержать такую же победу, как в Великой Отечественной войне"

Ющук: "На Украине мы не можем одержать такую же победу, как в Великой Отечественной войне" - 10.10.2024 Украина.ру

Ющук: "На Украине мы не можем одержать такую же победу, как в Великой Отечественной войне"

Повторение успеха Великой Отечественной войны на Украине невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук

2024-10-10T06:20

2024-10-10T06:20

2024-10-10T06:20

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"К сожалению, на Украине мы не можем одержать такую же победу, как в Великой Отечественной войне. У нас просто-напросто нет для этого технических ресурсов. Для этого надо разбомбить всю украинскую армию сами знаете каким оружием, но никто на это не пойдет", - сказал Ющук.По его мнению, СВО — это уже третье в истории военное столкновение России с Украиной. Первое было времена украинского гетмана Мазепы, который во время Северной войны перебежал на сторону шведов. Второе столкновение, по словам Полетаева — это бои времен Гражданской войны начала ХХ века."Абсолютная победа для России — это российский флаг над Капитолием. Но мы же понимаем, что это невозможно. Поэтому победой будет объявлено то, что Москва сочтет приемлемым", - отметил Ющук.Он также выразил уверенность в том, что Украина не может сесть на шею Евросоюзу, потому что ЕС этого не захочет. В итоге Киеву придется восстанавливать экономические связи с Россией, спрогнозировал политтехнолог.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшучитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Саммит мира, куда Зеленский обещал позвать Россию, не состоится

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новости, украина, россия, москва, евгений ющук, мазепа, сергей полетаев , ес, сво, великая отечественная война, детали