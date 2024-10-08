Саммит мира, куда Зеленский обещал позвать Россию, не состоится
17:39 08.10.2024 (обновлено: 18:22 08.10.2024)
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Второй Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится. Однако подготовка к нему продолжается, и новую дату проведения определят позже. Об этом рассказала советница главы Офиса президента Дария Заривна в комментарии украинскому "Телеграфу"
"В ноябре Второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана Второго саммита", - сказала Заривна.
Первый саммит мира проводился без России, а на второй, как ранее заявлял Владимир Зеленский, Москву все же решили позвать. Однако спустя совсем непродолжительное время он передумал и в ночь на 25 сентября с трибуны ООН сказал, что выступает против переговоров с Москвой, а противостояние, по его мнению, можно завершить только "принуждением" РФ к миру.
За приглашение России на саммит мира в последние недели выступал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, отмечая, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта.
"Нам нужна еще одна мирная конференция. И Россия должна быть за столом переговоров", - заявил в сентябре канцлер, уточнив, что обсуждал участие России в мирном саммите с Зеленским.
11 сентября, 11:59"Сейчас тот момент": Шольц вспомнил, что на мирную конференцию по Украине нужно позвать РоссиюДля урегулирования украинского конфликта необходимо организовать новую конференцию, и в ней обязательно должна участвовать российская сторона. Об этом 11 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге в ходе дебатов по бюджету
В России к потенциальному приглашению на саммит мира отнеслись скептически. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.
Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия не намерена участвовать во встречах вроде саммита мира Зеленского, так как ничего общего с урегулированием конфликта они не имеют.
Первый саммит по Украине прошел к середине июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию к участию в нем не пригласили. Итоговый документ встречи отказались подписать представители более десятка стран.
О том, какие варианты мира предлагает Запад - в статье Василия Стоякина "Новая формула Запада: земля в обмен на войну"