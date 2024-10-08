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Саммит мира, куда Зеленский обещал позвать Россию, не состоится

Саммит мира, куда Зеленский обещал позвать Россию, не состоится - 08.10.2024 Украина.ру

Саммит мира, куда Зеленский обещал позвать Россию, не состоится

Второй Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится. Однако подготовка к нему продолжается, и новую дату проведения определят позже. Об этом рассказала советница главы Офиса президента Дария Заривна в комментарии украинскому "Телеграфу"

2024-10-08T17:39

2024-10-08T17:39

2024-10-08T18:22

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Первый саммит мира проводился без России, а на второй, как ранее заявлял Владимир Зеленский, Москву все же решили позвать. Однако спустя совсем непродолжительное время он передумал и в ночь на 25 сентября с трибуны ООН сказал, что выступает против переговоров с Москвой, а противостояние, по его мнению, можно завершить только "принуждением" РФ к миру.За приглашение России на саммит мира в последние недели выступал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, отмечая, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта."Нам нужна еще одна мирная конференция. И Россия должна быть за столом переговоров", - заявил в сентябре канцлер, уточнив, что обсуждал участие России в мирном саммите с Зеленским.В России к потенциальному приглашению на саммит мира отнеслись скептически. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия не намерена участвовать во встречах вроде саммита мира Зеленского, так как ничего общего с урегулированием конфликта они не имеют.Первый саммит по Украине прошел к середине июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию к участию в нем не пригласили. Итоговый документ встречи отказались подписать представители более десятка стран.О том, какие варианты мира предлагает Запад - в статье Василия Стоякина "Новая формула Запада: земля в обмен на войну"

https://ukraina.ru/20240921/1057596306.html

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новости, россия, запад, владимир зеленский, олаф шольц, сергей лавров, офис президента, оон, саммит, мир