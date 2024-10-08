Саммит мира, куда Зеленский обещал позвать Россию, не состоится - 08.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241008/1057967281.html
Саммит мира, куда Зеленский обещал позвать Россию, не состоится
Саммит мира, куда Зеленский обещал позвать Россию, не состоится - 08.10.2024 Украина.ру
Саммит мира, куда Зеленский обещал позвать Россию, не состоится
Второй Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится. Однако подготовка к нему продолжается, и новую дату проведения определят позже. Об этом рассказала советница главы Офиса президента Дария Заривна в комментарии украинскому "Телеграфу"
2024-10-08T17:39
2024-10-08T18:22
новости
россия
запад
владимир зеленский
олаф шольц
сергей лавров
офис президента
оон
саммит
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057967140_0:0:803:452_1920x0_80_0_0_4a6852703d8ba46ce219fd28dad046d2.png
Первый саммит мира проводился без России, а на второй, как ранее заявлял Владимир Зеленский, Москву все же решили позвать. Однако спустя совсем непродолжительное время он передумал и в ночь на 25 сентября с трибуны ООН сказал, что выступает против переговоров с Москвой, а противостояние, по его мнению, можно завершить только "принуждением" РФ к миру.За приглашение России на саммит мира в последние недели выступал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, отмечая, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта."Нам нужна еще одна мирная конференция. И Россия должна быть за столом переговоров", - заявил в сентябре канцлер, уточнив, что обсуждал участие России в мирном саммите с Зеленским.В России к потенциальному приглашению на саммит мира отнеслись скептически. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия не намерена участвовать во встречах вроде саммита мира Зеленского, так как ничего общего с урегулированием конфликта они не имеют.Первый саммит по Украине прошел к середине июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию к участию в нем не пригласили. Итоговый документ встречи отказались подписать представители более десятка стран.О том, какие варианты мира предлагает Запад - в статье Василия Стоякина "Новая формула Запада: земля в обмен на войну"
https://ukraina.ru/20240921/1057596306.html
https://ukraina.ru/20240911/1057371632.html
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057967140_149:0:752:452_1920x0_80_0_0_9bd61bfd5190d54e6a868656d11f7242.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, владимир зеленский, олаф шольц, сергей лавров, офис президента, оон, саммит, мир
Новости, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Офис президента, ООН, саммит, мир

Саммит мира, куда Зеленский обещал позвать Россию, не состоится

17:39 08.10.2024 (обновлено: 18:22 08.10.2024)
 
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Читать в
Второй Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится. Однако подготовка к нему продолжается, и новую дату проведения определят позже. Об этом рассказала советница главы Офиса президента Дария Заривна в комментарии украинскому "Телеграфу"
"В ноябре Второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана Второго саммита", - сказала Заривна.
Первый саммит мира проводился без России, а на второй, как ранее заявлял Владимир Зеленский, Москву все же решили позвать. Однако спустя совсем непродолжительное время он передумал и в ночь на 25 сентября с трибуны ООН сказал, что выступает против переговоров с Москвой, а противостояние, по его мнению, можно завершить только "принуждением" РФ к миру.
Зеленский задумался
21 сентября, 16:59
"Жду твоего поражения": "план победы" Зеленского взорвал соцсетиАнглоязычные пользователи социальных сетей резко отреагировали на информацию о том, что именно включает в себя "план победы "Владимира
За приглашение России на саммит мира в последние недели выступал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, отмечая, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта.
"Нам нужна еще одна мирная конференция. И Россия должна быть за столом переговоров", - заявил в сентябре канцлер, уточнив, что обсуждал участие России в мирном саммите с Зеленским.
78-я сессия Генассамблеи ООН
11 сентября, 11:59
"Сейчас тот момент": Шольц вспомнил, что на мирную конференцию по Украине нужно позвать РоссиюДля урегулирования украинского конфликта необходимо организовать новую конференцию, и в ней обязательно должна участвовать российская сторона. Об этом 11 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге в ходе дебатов по бюджету
В России к потенциальному приглашению на саммит мира отнеслись скептически. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.
Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия не намерена участвовать во встречах вроде саммита мира Зеленского, так как ничего общего с урегулированием конфликта они не имеют.
Первый саммит по Украине прошел к середине июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию к участию в нем не пригласили. Итоговый документ встречи отказались подписать представители более десятка стран.
О том, какие варианты мира предлагает Запад - в статье Василия Стоякина "Новая формула Запада: земля в обмен на войну"
 
НовостиРоссияЗападВладимир ЗеленскийОлаф ШольцСергей ЛавровОфис президентаООНсаммитмир
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16Запрет "Телеграма" в Полтаве, визит Пашиняна, "убийце" Фарион – арест без права залога. Итоги 8 октября
17:39Саммит мира, куда Зеленский обещал позвать Россию, не состоится
17:39Донецкий фронт. Киев хочет превратить Кураховскую ТЭС в новую "Азовсталь", но вероятнее ВСУ сбегут оттуда
17:26Военный обозреватель Владислав Угольный: Россия в Дзержинске все-таки довела ВСУ до паники
17:12До выборов в США: Венгрия затормозила кредит G7 Украине из замороженных активов РФ
16:30"Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск
16:08Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности
16:03Об операции, которая позволит России выйти к Запорожью и "подарке" для Зеленского от ВС РФ – Мощанский
16:00"Украинская" Конституция 1977 года: как Леонид Брежнев стал "президентом" СССР
15:51В отдельно взятой области: на Украине продолжается борьба с "Телеграм"
15:04Аксенов поблагодарил ликвидаторов последствий ЧС в Феодосии и рассказал о компенсациях
14:22Путин рассказал о рекордном товарообороте с Арменией
14:21Рада отказалась обсуждать доходы советников Зеленского
14:08Стихия и выборы. Как ураганы сносят американскую власть
13:59Шольц готов переговорить с Путиным - Рейтер
13:59Из-за России: польских наемников ВСУ не освободят от уголовного преследования на родине
13:25Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук
13:04ЕС утвердил новые санкции против России
13:00Химическое оружие, обстрелы, продвижение российских войск. Главное на Украине на 13:00 8 октября
12:46Украина заработала на черноморском коридоре почти 29 млн долларов — Шмыгаль
Лента новостейМолния