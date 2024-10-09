https://ukraina.ru/20241009/1057980949.html

Обстрелы, атаки и "утечка мозгов". Главное на Украине на 14.00 9 октября

Обстрелы, атаки и "утечка мозгов". Главное на Украине на 14.00 9 октября - 09.10.2024 Украина.ру

Обстрелы, атаки и "утечка мозгов". Главное на Украине на 14.00 9 октября

Украинские военные обстреливают российские города; в Киеве обеспокоены "колоссальным дефицитом" боевых БПЛА; "Рамштайн" до выборов в США не состоится

2024-10-09T14:01

2024-10-09T14:01

2024-10-09T14:01

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украина

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вооруженные силы украины

рамштайн

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Боевые действияРоссийские подразделения на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны противника, об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."От некоторых наших уже освобожденных населенных пунктов до реки Оскол расстояние составляет до трех километров", — сказал он.Ганчев также отметил, что на северном участке фронта обстановка остаётся сложной, в Волчанске продолжаются позиционные бои.Генштаб ВСУ в своём телеграм-канале информирует, что ситуация на фронте "остается сложной"."Противник (ВС РФ — Ред.), используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции", - говорится в сообщении.ВС РФ поразили цех сборки беспилотников в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. По его словам, также в населённом пункте Купянск-Узловой поражены место стоянки бронетехники и склад ГСМ.ОбстрелыВоздушные силы Украины сообщают 9 октября, что ВС РФ нанесли удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами "Искандер".По данным онлайн-карты украинского Минцифры, воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях УкраиныУкраинские СМИ сообщают 9 октября о серии взрывов в Днепропетровске (Днепре), уже второй за сутки. Сообщается также о взрывах в Запорожье.ВСУ продолжают попытки атаковать объекты на российской территории. В течение ночи дежурными силами ПВО сбиты 47 украинских беспилотников, информирует МО России. По данным ведомства, 24 беспилотника сбиты над над территорией Брянской области, по два БПЛА в Курской и Ростовской областях, один — в Краснодарском крае и 13 — над акваторией Азовского моря.Девятнадцать фактов вооружённых атак ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) за прошедшие сутки, сказано в сообщении представительства 9 октября. На донецком направлении зафиксированы два обстрела, на горловском направлении — 17 обстрелов. Всего выпущено 58 единиц различных боеприпасов.В ДНР с начала суток из-за огня ВСУ ранены два мирных жителя, передает Донецкое агентство новостей (ДАН). Во время обстрела поселка Александровка ранения получила женщина 1950 года рождения.Также в результате этого обстрела тяжелые ранения получила женщина 1977 года рождения, она госпитализирована в одну из больниц города Донецка, написал в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.Ранен мирный житель Дзержинска. Накануне вечером в результате обстрела погиб мирный житель Горловки.Руководством Белгородской области принято решение закрыть въезд в села Петровка и Соловьёвка и начать отселение жителей из-за постоянных обстрелов ВСУ, об этом (и о других последствиях обстрелов) сообщает в своём телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.Дефицит беспилотников и утечка мозговКиевский режим испытывает "колоссальный дефицит беспилотников". Об этом ранее заявил глава украинской компании по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems (Укрспецсистемы) Дмитрий Хасапов, его слова приводит Financial Times. По его оценке, преимущество России в беспилотниках сейчас — в 5-10 раз.Компания не получает достаточно государственных контрактов для своих производственных мощностей, потому что "у государства нет средств", чтобы купить произведенные БПЛА. Чтобы обойти ограничение на экспорт и найти дополнительные доходы, некоторые компании вывозят производство за границу. Это приводит к "утечке мозгов" и сокращению налоговых поступлений".В Киеве ищут выход. FT отмечает, что Украина "движется к отмене" запрета на экспорт оружия, чтобы заработать на продаже дронов и масштабировать их производство.Общество оправдает уклонистовУкраинцы пытаются покинуть территорию, подконтрольную киевскому режиму, даже рискуя жизнью."По меньшей мере 40 человек лишились жизни, пытаясь преодолеть линию границы незаконным способом", - констатировал спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в беседе с медиа-центром "Украина". По его словам, большая часть погибших утонули, не оценив свои силы и сложность переправы через реку, другие погибли при переходе через горы на западе Украины.Продолжает расти количество уклоняющихся от службы и бежавших из ВСУ. Украинские паблики отмечают, что отношение к этому явлению в обществе меняется."Уклонение от службы и самовольное оставление части — это "тренд, который указывает на то, что дезертирство будет возрастать и даже оправдываться обществом как "ухилянство" (уклонение — Ред.). Тут причина простая. Люди перестают верить и доверять своей власти, считая её хуже, чем русских", - констатирует украинский телеграм-канал "Легитимный.Отложенный "Рамштайн"Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с отменой поездки президента страны Джо Байдена в Германию и Анголу также не поедет на встречу в формате "Рамштайн", сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.Из-за отсутствия Байдена и Блинкена Пентагон может перенести встречу в Германии. Об этом сообщила представитель военного ведомства США Сабрина Сингх.Намеченная на 10-15 октября поездка Байдена в Германию и Анголу была отложена из-за приближающегося к США урагана "Милтон". Байден заявил, что позже планирует посетить страны.По данным западных СМИ, новую дату встречи в формате "Рамштайн" определят позже.На этой встрече Зеленский планировал презентовать лидерам страна НАТО свой "план победы".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Виктории Титовой "Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241009/1057978318.html

https://ukraina.ru/20241009/1057962955.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, джо байден, энтони блинкен, андрей марочко, вооруженные силы украины, рамштайн, сцкк