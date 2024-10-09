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Молдавский политик рассказал о "грязном трюке" Санду, порочащем "Промсвязьбанк"

Молдавский политик рассказал о "грязном трюке" Санду, порочащем "Промсвязьбанк" - 09.10.2024 Украина.ру

Молдавский политик рассказал о "грязном трюке" Санду, порочащем "Промсвязьбанк"

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор в своем телеграм-канале рассказал, как президент Молдавии Майя Санду пытается запугать граждан фейковыми сообщениями от "Промсвязьбанка"

2024-10-09T13:07

2024-10-09T13:07

2024-10-09T13:07

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"Она готова опуститься до самых грязных трюков, лишь бы не дать оппозиции помочь народу. Ведь благодаря именно этому банку мы переводим ежемесячные надбавки пожилым людям и бюджетникам. Санду задействовала админресурс, замазав сотового оператора, заставив его разослать людям эсэмэски про "кредитные лимиты". Это ложь: никаких кредитных лимитов нет, никто из получателей социальной помощи не должен Промсвязьбанку ни лея", - написал Шор.Он назвал такое поведение президента спектаклем, разыгранным на деньги налогоплательщиков.Он добавил, что если президент и ее сотрудники идут на такие меры, "значит, мы их конкретно прижали! Паникуют, потому что знают: люди нас поддерживают и требуют перемен". Накануне в ПСБ предупреждали об информационной атаке против жителей Молдавии с распространением ложной информации о начале просрочек по кредитным лимитам банка ПСБ."Эта информация абсолютно не соответствует действительности и является провокацией, нацеленной на дестабилизацию настроений среди граждан", - указали в ПСБ.О проблемах с приложениями на Украине - в материале На Украине приложение Vodafone перестало работать, а у Lifecell на треть упала скорость на сайте Украина.ру.

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