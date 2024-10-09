Молдавский политик рассказал о "грязном трюке" Санду, порочащем "Промсвязьбанк" - 09.10.2024 Украина.ру
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Молдавский политик рассказал о "грязном трюке" Санду, порочащем "Промсвязьбанк"
Молдавский политик рассказал о "грязном трюке" Санду, порочащем "Промсвязьбанк" - 09.10.2024 Украина.ру
Молдавский политик рассказал о "грязном трюке" Санду, порочащем "Промсвязьбанк"
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор в своем телеграм-канале рассказал, как президент Молдавии Майя Санду пытается запугать граждан фейковыми сообщениями от "Промсвязьбанка"
2024-10-09T13:07
2024-10-09T13:07
новости
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президент
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"Она готова опуститься до самых грязных трюков, лишь бы не дать оппозиции помочь народу. Ведь благодаря именно этому банку мы переводим ежемесячные надбавки пожилым людям и бюджетникам. Санду задействовала админресурс, замазав сотового оператора, заставив его разослать людям эсэмэски про "кредитные лимиты". Это ложь: никаких кредитных лимитов нет, никто из получателей социальной помощи не должен Промсвязьбанку ни лея", - написал Шор.Он назвал такое поведение президента спектаклем, разыгранным на деньги налогоплательщиков.Он добавил, что если президент и ее сотрудники идут на такие меры, "значит, мы их конкретно прижали! Паникуют, потому что знают: люди нас поддерживают и требуют перемен". Накануне в ПСБ предупреждали об информационной атаке против жителей Молдавии с распространением ложной информации о начале просрочек по кредитным лимитам банка ПСБ."Эта информация абсолютно не соответствует действительности и является провокацией, нацеленной на дестабилизацию настроений среди граждан", - указали в ПСБ.О проблемах с приложениями на Украине - в материале На Украине приложение Vodafone перестало работать, а у Lifecell на треть упала скорость на сайте Украина.ру.
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новости, молдавия, украина, банки, президент
Новости, Молдавия, Украина, банки, президент

Молдавский политик рассказал о "грязном трюке" Санду, порочащем "Промсвязьбанк"

13:07 09.10.2024
 
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Молдавский оппозиционный политик Илан Шор в своем телеграм-канале рассказал, как президент Молдавии Майя Санду пытается запугать граждан фейковыми сообщениями от "Промсвязьбанка"
"Она готова опуститься до самых грязных трюков, лишь бы не дать оппозиции помочь народу. Ведь благодаря именно этому банку мы переводим ежемесячные надбавки пожилым людям и бюджетникам. Санду задействовала админресурс, замазав сотового оператора, заставив его разослать людям эсэмэски про "кредитные лимиты". Это ложь: никаких кредитных лимитов нет, никто из получателей социальной помощи не должен Промсвязьбанку ни лея", - написал Шор.

Он назвал такое поведение президента спектаклем, разыгранным на деньги налогоплательщиков.
"Ваши собственные деньги тратятся на то, чтобы рассылать вам фальшивые угрозы!",- возмутился политик.
Он добавил, что если президент и ее сотрудники идут на такие меры, "значит, мы их конкретно прижали! Паникуют, потому что знают: люди нас поддерживают и требуют перемен".

Накануне в ПСБ предупреждали об информационной атаке против жителей Молдавии с распространением ложной информации о начале просрочек по кредитным лимитам банка ПСБ.
"Эта информация абсолютно не соответствует действительности и является провокацией, нацеленной на дестабилизацию настроений среди граждан", - указали в ПСБ.
О проблемах с приложениями на Украине - в материале На Украине приложение Vodafone перестало работать, а у Lifecell на треть упала скорость на сайте Украина.ру.
 
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