https://ukraina.ru/20231212/1051989864.html

На Украине приложение Vodafone перестало работать, а у Lifecell на треть упала скорость

На Украине приложение Vodafone перестало работать, а у Lifecell на треть упала скорость - 12.12.2023 Украина.ру

На Украине приложение Vodafone перестало работать, а у Lifecell на треть упала скорость

Абоненты украинского оператора сотовой связи Vodafone жалуются на работу приложения, а паблики Днепропетровска сообщают, что у оператора Lifecell скорость связи и сигнала упала на 30 процентов

2023-12-12T15:21

2023-12-12T15:21

2023-12-12T15:21

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Украинцы в соцсетях жалуются, что не могут войти в приложение Vodafone. При открытии приложения появляется сообщение "Технические работы".Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошёл технический сбой. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.В Минцифры Украины решают, как в дальнейшем избежать подобных ситуаций.Издание "Экономическая правда" 20 ноября со ссылкой на замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму сообщила, что крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. После конфискации власти страны намерены национализировать компанию.Представитель украинского "ПриватБанка" предупредил, что из-за сбоя в работе мобильной связи, могут возникнуть проблемы с работой терминалов и банкоматов.

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новости, украина, мобильная связь, киев, днепропетровск