https://ukraina.ru/20241009/1057959640.html
Сергей Полетаев: России может понадобиться новая мобилизация уже в следующем году
Сергей Полетаев: России может понадобиться новая мобилизация уже в следующем году - 09.10.2024 Украина.ру
Сергей Полетаев: России может понадобиться новая мобилизация уже в следующем году
Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих. Люди — первый пункт в этом списке. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-10-09T05:20
2024-10-09T05:20
2024-10-09T05:20
россия
курахово
вооруженные силы украины
всу
потери всу
мобилизация
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Он напомнил, что для полного разгрома ВСУ нам нужна или мобилизация (чтобы хотя бы в полтора раза превосходить врага по численности), или их медленное истощение.По его словам, решение о проведении/непроведении новой мобилизации будет приниматься не раньше следующего года. Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих, добавил эксперт."Первое. Люди. Насчет них мы пока не знаем.Второе. Стратегия и тактика. Мы должны понимать, как мы будем побеждать. В этом вопросе за год у нас произошел большой прогресс. Мы научились брать небольшие города. Прорывать фронт мы пока не научились, но продавливать его с тяжелейшими последствиями для противника мы можем.Третье. Техника и вооружения. Мы вышли на серийное производство корректируемых авиабомб и дронов, которые постоянно совершенствуются. Этот поток идет на фронт.Четвертое. Командный состав. И средний командный состав, и штабы за год многому научились.Пятое. Крепкий тыл, который все это обеспечивает", — подробно объяснил Полетаев.Полный текст интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации
https://ukraina.ru/20241008/1057949371.html
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россия, курахово, вооруженные силы украины, всу, потери всу, мобилизация
Россия, Курахово, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация
Сергей Полетаев: России может понадобиться новая мобилизация уже в следующем году
Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих. Люди — первый пункт в этом списке. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Он напомнил, что для полного разгрома ВСУ нам нужна или мобилизация (чтобы хотя бы в полтора раза превосходить врага по численности), или их медленное истощение.
"Уже есть звоночки, что у нас начинает слабеть поток контрактников. Об этом свидетельствует резкое увеличение выплат новым рекрутам. Но это было ожидаемо. Количество боеспособных мужчин, готовых бросить семью и работу, чтобы поехать на войну, всегда ограниченное. Я не знаю, хватит ли у нас добровольцев, чтобы полностью лишить ВСУ возможности сопротивляться. Цифр ни у кого нет. Официальная статистика будет только к концу года", — рассказал Полетаев.
По его словам, решение о проведении/непроведении новой мобилизации будет приниматься не раньше следующего года. Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих, добавил эксперт.
"Первое. Люди. Насчет них мы пока не знаем.
Второе. Стратегия и тактика. Мы должны понимать, как мы будем побеждать. В этом вопросе за год у нас произошел большой прогресс. Мы научились брать небольшие города. Прорывать фронт мы пока не научились, но продавливать его с тяжелейшими последствиями для противника мы можем.
Третье. Техника и вооружения. Мы вышли на серийное производство корректируемых авиабомб и дронов, которые постоянно совершенствуются. Этот поток идет на фронт.
Четвертое. Командный состав. И средний командный состав, и штабы за год многому научились.
Пятое. Крепкий тыл, который все это обеспечивает", — подробно объяснил Полетаев.