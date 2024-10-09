https://ukraina.ru/20241009/1057959640.html

Сергей Полетаев: России может понадобиться новая мобилизация уже в следующем году

Сергей Полетаев: России может понадобиться новая мобилизация уже в следующем году - 09.10.2024 Украина.ру

Сергей Полетаев: России может понадобиться новая мобилизация уже в следующем году

Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих. Люди — первый пункт в этом списке. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-10-09T05:20

2024-10-09T05:20

2024-10-09T05:20

россия

курахово

вооруженные силы украины

всу

потери всу

мобилизация

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Он напомнил, что для полного разгрома ВСУ нам нужна или мобилизация (чтобы хотя бы в полтора раза превосходить врага по численности), или их медленное истощение.По его словам, решение о проведении/непроведении новой мобилизации будет приниматься не раньше следующего года. Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих, добавил эксперт."Первое. Люди. Насчет них мы пока не знаем.Второе. Стратегия и тактика. Мы должны понимать, как мы будем побеждать. В этом вопросе за год у нас произошел большой прогресс. Мы научились брать небольшие города. Прорывать фронт мы пока не научились, но продавливать его с тяжелейшими последствиями для противника мы можем.Третье. Техника и вооружения. Мы вышли на серийное производство корректируемых авиабомб и дронов, которые постоянно совершенствуются. Этот поток идет на фронт.Четвертое. Командный состав. И средний командный состав, и штабы за год многому научились.Пятое. Крепкий тыл, который все это обеспечивает", — подробно объяснил Полетаев.Полный текст интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации

https://ukraina.ru/20241008/1057949371.html

россия

курахово

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россия, курахово, вооруженные силы украины, всу, потери всу, мобилизация