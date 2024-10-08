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"Россия нам не враг": в итальянской Генуе появились баннеры против НАТО

"Россия нам не враг": в итальянской Генуе появились баннеры против НАТО - 08.10.2024 Украина.ру

"Россия нам не враг": в итальянской Генуе появились баннеры против НАТО

На улицах итальянского города Генуя появились баннеры в поддержку российско-итальянской дружбы. На них также размещена критика действиям НАТО. Соответствующие снимки 8 октября разместил итальянский телеграм-канал общественно-политической группы Contronarrazione

2024-10-08T11:57

2024-10-08T11:57

2024-10-08T11:57

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Также в публикации размещены фотографии баннеров, которые появились в Генуе. На них нарисованы две руки, пожимающие друг друга, в цветах итальянского и российского флагов."Россия нам не враг. Мы обнимаем Луганск", - гласит надпись на баннере.Италия активно помогает Украине уже больше двух лет. По данным газеты Corriere della Sera, Рим ежегодно передавал Киеву оружия на €1,2 млрд, а летом текущего года было объявлено, что страна нарастит объемы военной помощи до $1,7 млрд.Лидер входящей в правящую коалицию Италии партии "Лига" Маттео Сальвини неоднократно подвергал сомнению необходимость вооружать Киев за счет Рима, отмечая, что поставки западного оружия лишь продлевают боевые действия. Однако премьер Италии Джорджа Мелони пообещала наращивать темпы помощи Киеву.Другие темы: КНДР может отправить военных на помощь России — глава Минобороны Южной Кореи.

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новости, италия, киев, россия, джорджи мелони, нато, минобороны