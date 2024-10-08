https://ukraina.ru/20241008/1057955382.html
"Россия нам не враг": в итальянской Генуе появились баннеры против НАТО
"Россия нам не враг": в итальянской Генуе появились баннеры против НАТО - 08.10.2024 Украина.ру
"Россия нам не враг": в итальянской Генуе появились баннеры против НАТО
На улицах итальянского города Генуя появились баннеры в поддержку российско-итальянской дружбы. На них также размещена критика действиям НАТО. Соответствующие снимки 8 октября разместил итальянский телеграм-канал общественно-политической группы Contronarrazione
2024-10-08T11:57
2024-10-08T11:57
2024-10-08T11:57
новости
италия
киев
россия
джорджи мелони
нато
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057953349_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_56c81d8d82e359591e98b68b713094ea.jpg.webp
Также в публикации размещены фотографии баннеров, которые появились в Генуе. На них нарисованы две руки, пожимающие друг друга, в цветах итальянского и российского флагов."Россия нам не враг. Мы обнимаем Луганск", - гласит надпись на баннере.Италия активно помогает Украине уже больше двух лет. По данным газеты Corriere della Sera, Рим ежегодно передавал Киеву оружия на €1,2 млрд, а летом текущего года было объявлено, что страна нарастит объемы военной помощи до $1,7 млрд.Лидер входящей в правящую коалицию Италии партии "Лига" Маттео Сальвини неоднократно подвергал сомнению необходимость вооружать Киев за счет Рима, отмечая, что поставки западного оружия лишь продлевают боевые действия. Однако премьер Италии Джорджа Мелони пообещала наращивать темпы помощи Киеву.Другие темы: КНДР может отправить военных на помощь России — глава Минобороны Южной Кореи.
италия
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057953349_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_f34bd203396d5b9f78cb017517eeecb2.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, италия, киев, россия, джорджи мелони, нато, минобороны
Новости, Италия, Киев, Россия, Джорджи Мелони, НАТО, Минобороны
"Россия нам не враг": в итальянской Генуе появились баннеры против НАТО
На улицах итальянского города Генуя появились баннеры в поддержку российско-итальянской дружбы. На них также размещена критика действиям НАТО. Соответствующие снимки 8 октября разместил итальянский телеграм-канал общественно-политической группы Contronarrazione
"Наш город продолжает демонстрировать свою враждебность по отношению к разжигающей войну политике НАТО и Европейского Союза. Кампания "Россия не наш враг" также доходит до Генуи благодаря сотрудничеству Donbass Italia. Итальянский народ говорит НЕТ атлантическому рабству и НЕТ войне! Мы хотим, чтобы Россия была нашим другом, мы хотим независимую Италию!" - говорится в комментарии канала.
Также в публикации размещены фотографии баннеров, которые появились в Генуе. На них нарисованы две руки, пожимающие друг друга, в цветах итальянского и российского флагов.
"Россия нам не враг. Мы обнимаем Луганск", - гласит надпись на баннере.
Италия активно помогает Украине
уже больше двух лет. По данным газеты Corriere della Sera, Рим
ежегодно передавал Киеву
оружия на €1,2 млрд, а летом текущего года было объявлено, что страна нарастит объемы военной помощи до $1,7 млрд.
Лидер входящей в правящую коалицию Италии партии "Лига" Маттео Сальвини неоднократно подвергал сомнению необходимость вооружать Киев за счет Рима, отмечая, что поставки западного оружия лишь продлевают боевые действия. Однако премьер Италии Джорджа Мелони
пообещала наращивать темпы помощи Киеву.