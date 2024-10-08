КНДР может отправить военных на помощь России — глава Минобороны Южной Кореи
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих на Украину для поддержки России. С таким заявлением выступил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября в местном парламенте, передает южнокорейское агентство Ренхап
"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", - заявил Ким Ен Хен.
Россия и КНДР в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Четвертая статья договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
Ранее Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
Подробнее о договоренностях двух стран - в материале Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР на сайте Украина.ру.