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КНДР может отправить военных на помощь России — глава Минобороны Южной Кореи

КНДР может отправить военных на помощь России — глава Минобороны Южной Кореи - 08.10.2024 Украина.ру

КНДР может отправить военных на помощь России — глава Минобороны Южной Кореи

Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих на Украину для поддержки России. С таким заявлением выступил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября в местном парламенте, передает южнокорейское агентство Ренхап

2024-10-08T10:24

2024-10-08T10:24

2024-10-08T10:24

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"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", - заявил Ким Ен Хен.Россия и КНДР в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Четвертая статья договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.Ранее Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".Подробнее о договоренностях двух стран - в материале Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР на сайте Украина.ру.

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новости, россия, северная корея, кндр, владимир путин