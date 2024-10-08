КНДР может отправить военных на помощь России — глава Минобороны Южной Кореи - 08.10.2024 Украина.ру
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КНДР может отправить военных на помощь России — глава Минобороны Южной Кореи
КНДР может отправить военных на помощь России — глава Минобороны Южной Кореи - 08.10.2024 Украина.ру
КНДР может отправить военных на помощь России — глава Минобороны Южной Кореи
Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих на Украину для поддержки России. С таким заявлением выступил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября в местном парламенте, передает южнокорейское агентство Ренхап
2024-10-08T10:24
2024-10-08T10:24
новости
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северная корея
кндр
владимир путин
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"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", - заявил Ким Ен Хен.Россия и КНДР в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Четвертая статья договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.Ранее Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".Подробнее о договоренностях двух стран - в материале Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР на сайте Украина.ру.
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новости, россия, северная корея, кндр, владимир путин
Новости, Россия, Северная Корея, КНДР, Владимир Путин

КНДР может отправить военных на помощь России — глава Минобороны Южной Кореи

10:24 08.10.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих на Украину для поддержки России. С таким заявлением выступил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября в местном парламенте, передает южнокорейское агентство Ренхап
"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", - заявил Ким Ен Хен.
Россия и КНДР в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Четвертая статья договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
Ранее Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
Подробнее о договоренностях двух стран - в материале Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСеверная КореяКНДРВладимир Путин
 
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