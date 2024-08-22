https://ukraina.ru/20240822/1056993353.html

Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия

Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия - 22.08.2024 Украина.ру

Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия

В западной прессе разгорается скандал о событиях почти двухлетней давности - теракта на "Северных потоках".

2024-08-22T13:51

2024-08-22T13:51

2024-08-22T13:51

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История и последствия одного фейкаВ Польше продолжается скандал, связанный с недавним разоблачением в западных СМИ, где Зеленский и президент Польши Дуда называются организаторами взрывов на "Северных потоках" в сентябре 2022 года.Дело в том, что Август Ханнинг, бывший глава разведслужбы Германии - БНД, заявил о том, что Анджей Дуда, президент Польши, знал о теракте на "Северных потоках".И что Дуда очевидно "достиг договорённости" с Зеленским. Так как этот теракт не мог быть частной инициативой Зеленского с Залужным.Польские официальные лица, а также глава польской разведки сейчас демонстрируют возмущение и негодование.Но не говорят, знал ли Дуда или другие лица в Польше о том, кто и как готовил теракт. Разведка, например, польская знала или нет?Премьер Польши Дональд Туск опубликовал такой пост:"Всем инициаторам и покровителям "Нордстрим - 1,2". Единственная вещь, которую вы должны сделать сегодня - это извиниться и замолчать ".Польская оппозиция в ответ называет его "немецким агентом" и обвиняет в польско-польской войне.Понять, честно говоря, из поста Туска ничего невозможно. Туска в Польше считают "прогерманским", поэтому он, видимо, решил позиционировать себя "пропольским".Таким же непонятным был пост министра иностранных дел Радослава Сикорского от сентября 2022."Спасибо, США", - написал Сикорский тогда, поместив фото моря над взорванным потоком.Впоследствии он пояснял: "это была моя личная гипотеза, но я рад, что Северный поток парализован".В чьих интересах говорит Сикорский? Друг и однокурсник Бориса Джонсона.Сикорский - агент Британии, гражданин Британии, будучи даже уже министром обороны Польши, сохранял это гражданство и отказался от него со скрипом, через год, по требованию оппозиции.Так что действует он исходя из интересов Британии. Еще одного возможного участника подрыва "Нордстрим".Германия против ПольшиПочему вообще сейчас возникает тема Польши и ее участия в подрыве?Во-первых, этот теракт - безусловно, не дело рук одиночки. И скорее всего, не дело одного государства. Это был сговор политиков нескольких государств.Во-вторых, Польша действительно была очень заинтересована в подрыве Нордстрим. Поляки выкупили месторождение в Норвегии, провели трубу к себе и как раз начали качать и продавать норвежский газ в Европе.Ну, а в-третьих, немцы захотели "укусить" поляков. И заодно выставить свой аргумент против репараций. Польша требует их от Германии за последствия Второй мировой. Сумма - 1,3 триллиона евро.Так что, возможно, скоро польский президент будет вызван в немецкий суд давать показания?Звучит невероятно. Но основания для такого предположения есть.Немецкий депутат от фракции "АдГ" Штеффен Котре призывает правительство потребовать от Польши возмещения ущерба и обвиняет поляков в том, что "они хотят сами захватить газовый бизнес".Что является чистой правдой.Террористы Дуда и ЗеленскийА началось всё с публикации американской "Уолл стрит джорнэл". В ней миру поведали о том, как Зеленский и Залужный участвовали в подрыве Северных потоков.Они знали об этих планах, поддерживали их и лично организовывали этот теракт.Сама история подрыва, рассказанная в издании, правда, не выдерживает никакой критики.Якобы некие Владимир З., Евгений У. и его жена Светлана из Киевской школы дайвинга Scuba Family взяли напрокат парусную яхту "Андромеда" и отправились в Балтийское море взрывать "потоки".Эта версия уже выдвигалась. Правда, теперь впервые названы имена и есть даже фото Владимира З. он на самом деле Владимир Ж., Владимир Журавлев.Все технические, навигационные, декомпрессионные и другие подробности были много раз обсуждены специалистами. Владимир З. и Светлана У. сами никак не могли провести эту операцию.Но они могли быть частью операции, фейковой группой, как раз для такого случая, когда нужно предъявить миру "виновных", или группой прикрытия.Уже есть ордеры на арест этого дайвера и от Польши, и от Германии. Идет следствие.Само по себе следствие может вывести на интересные и неожиданные результаты.Да и сам факт такого расследования, обсуждения в прессе, высказываний политиков будет иметь громадные последствия. Вне зависимости даже от будущих выводов следствия.Зеленский и Дуда уже получили статус международных террористов. И если они знали об этих фейковых взрывниках, то логично предположить, что знали и о настоящих?Кстати, именно так и может быть. Настоящие подрывники из спецслужб заложили взрывчатку. А в это время в районе теракта находилась "Андромеда", которую в будущем планировали представить обществу в виде "подрывников."Кто же взорвал Потоки?На этот вопрос ответил президент России в интервью Такеру Карлсону. На прямой вопрос американского журналиста Владимир Путин дал прямой ответ: "вы и взорвали."Также ответ, можно сказать, еще раньше, даже до теракта, заранее, дал президент США Джозеф Байден, который весной 2022 года чётко сказал, что газ из России не должен поставляться Германии.Так сказать, дал указания и направление.Но, конечно, в теракте участвовала не одна страна. Тем более, что все происходило не в прибрежных водах США, а в Европе.Сегодня Россия предъявляет официальные претензии Берлину по самому ходу расследования.Глава МИД РФ Сергей Лавров, как и раньше, заявил, что у России нет сомнений в том, что подрыв Северных потоков был произведён при поддержке США.А по поводу новых фактов о подрывниках из Украины:- сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по энергетике Игорь Ананских.А что говорит Германия, например, о помощи Украине, которая взорвала или участвовала во взрыве Нордстрим?Дилемма для ГерманииОфициальные лица заверяют, что Германия будет продолжать поставлять вооружение, деньги и другую помощь Украине.Но реальность совершенно другая. Германия, основной спонсор Украины, сокращает и замораживает помощь режиму Зеленского.Как говорит украинский эксперт Олег Соскин:"Германия выходит из проукраинской коалиции. На 2025 год они сократили поддержку Украины с 8 миллиардов до 4.Это их реакция на поведение Зеленского. Они уже воспринимают его как какого-то авантюриста. Не дай Бог, он станет для них мошенником, тогда для Украины наступят чёрные и тяжёлые времена."Германия хочет не только уменьшить помощь, но и проверить, как расходовалась предыдущая.И пусть пока что эти вопросы звучат от тех, кто ещё не руководит Германией. Скоро, очень скоро всё поменяется.В сентябре выборы в нескольких землях Германии - в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, где партия Сары Вагенкнехт и "Альтернатива для Германии" собираются выиграть выборы.Лучшего "подарка" к выборам, чем история про Зеленского, который взорвал Потоки, им не могли преподнести.Получается, что правящая сегодня коалиция спонсировала террориста, который хотел уничтожить промышленность Германии?Уже сейчас требуют проверить всю помощь, которую получала Украина в виде безналичных траншей и военной техники.Но оказывается, что Германия передавала еще и огромные суммы наличными (!) Зеленскому с Ермаком.Экономическая ситуация в Германии всё хуже. Рецессия, стагнация, инфляция, и это, конечно, в первую очередь, благодаря отсутствию дешевого газа.Два президента, Украины и Польши, представьте себе, взорвали трубопровод и уничтожили благополучие Германии.Это не президенты, это бандиты какие-то! Но одному из них Германия передавала наличными огромные суммы. Вообще, сюр.Сливают Украину?Есть еще один интересный вопрос: почему именно сейчас возникла необходимость вспомнить об этом акте терроризма и обвинить в нем Зеленского, Залужного и примкнувшего к ним Дуду?Возможно, Зеленского пытаются слить?Или уже просто решили на него списать все возможные проблемы и тухлые дела.Депутат Дубинский из камеры СИЗО в Киеве (да, народный депутат Украины удерживается в СИЗО) задаёт вопрос: "как думаете, затянет чуть позже команда подорвать "Северные потоки" на госизмену? ""Не говоря уже о вступлении страны, которая управляется террористом, в ЕС и в НАТО", - добавляет депутат.О других аспектах теракта на Северных потоках - в статье Татьяны Стоянович "Свинья, которую подложили Германии в 2022 году, стала переходящей"

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Елена Мурзина

германия, польша, украина, владимир зеленский, анджей дуда, валерий залужный, сизо, госдума, ес, северный поток, эксклюзив