Василий Дандыкин об "Арктик Метагаз": Пиратство против России приведет Запад к экологической катастрофе - 13.03.2026
Василий Дандыкин об "Арктик Метагаз": Пиратство против России приведет Запад к экологической катастрофе
Василий Дандыкин об "Арктик Метагаз": Пиратство против России приведет Запад к экологической катастрофе - 13.03.2026 Украина.ру
Василий Дандыкин об "Арктик Метагаз": Пиратство против России приведет Запад к экологической катастрофе
Ситуация с газовозом "Арктик Метагаз" показывает, что сейчас надо откинуть все юридические условности и проводить комплексную спасательную операцию
2026-03-13T13:39
2026-03-13T13:39
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий ДандыкинРанее появилась информация, что повреждённый взрывами в результате теракта российский газовоз "Арктик Метагаз" уже несколько дней дрейфует в Средиземном море без экипажа на борту. На судне остаются десятки тысяч тонн сжиженного газа и около 900 тонн топлива, что вызывает опасения экологической катастрофы у берегов Италии и Мальты.- Василий Алексеевич, как так получилось, что спасатели эвакуировали экипаж, но не смогли остановить судно?- Так и получилось. "Арктик Метагаз" — это не шаланда и не траулер. Это 80 тысяч тонн водоизмещения и почти 300 метров в длину. Фактически это судно арктического класса, которое приспособлено для прохода за ледоколами. Видимо, эти два украинских БЭКа, которые по нему попали, не нарушили его устойчивость. Поэтому он уже дрейфует несколько дней.Случаи с такими "летучими голландцами" уже не раз бывали. Причем не только на море, но и в воздухе. Однажды, еще в советское время, летчик катапультировался над территорией Польши, а самолет долетел почти до Парижа. И инцидент с "Арктик Метагаз" говорит о двух вещах.Во-первых, о надежности продукции судостроителей завода "Звезда".Во-вторых, о раздлобайстве тех, кто ничего не предпринимает.Средиземное море не такое большое. И Запад должен понимать, что если он позволяет там действовать бандеровцам, то такие эпизоды и дальше будут повторяться. Это же и на Черном море происходит. Украинцы недавно опять пытались ударить по газовозу. На кого теперь Западу обижаться, если там произойдет экологическая катастрофа? Только на самих себя.Конечно, это не Ормузский пролив, где танкеры горят. Но это не такое большое море. К нему есть выход у многих европейских государств. Сейчас всем надо внимательно изучить обстановку и принимать меры. Ситуация очень серьезная.- Пока сообщается, что спасательные службы даже боятся к нему подойти. Это действительно опасно? Или это больше отговорки?- Вполне вероятно, что боятся. Не мы подрывали этот газовоз. Там же полно флотов разных стран, которые должны контролировать ситуацию. Только занимаются они сейчас помощью США в бомбардировках Ирана, а не своим прямым делом. Мальта слишком маленькое государство. Оно с этим не справится.Повторюсь, пробоины там знатные. Но система безопасности и различных переборок позволяет ему держаться на плаву.Конечно, если надо, пусть к нам обращаются за помощью. У нас есть опыт работы на земле, когда нефтяные скважины гасили. Этот вопрос надо решать совместными усилиями.Кстати, были какие-то официальные заявления с российской стороны?- Пока не было. Пока пишут, что газовоз дрейфует, а спасательные службы Мальты и Италии просто стоят и смотрят. И ничего сделать не могут.- Они действительно не могут понять, что и как им делать.Давайте вспомним тот же "Авраам Линкольн" - американский авианосец четвертого поколения. Он сейчас получил какие-то повреждения и куда-то ушел. Но еще до войны против Ирана был скандал, когда там сломалась система сантехники и корабль затопило нечистотами. Это что вообще такое? Экипаж должен быть обучен подобным вещам. А получается, что кто-то что-то не так сделал, и судно превратилось в большой сортир.А "Арктик Метагаз" — это вообще горящий остров в Средиземном море. Экипаж газовоза надо было снимать. Они бы ничего сделать не смогли. Это очень большая потеря для нашего танкерного флота. У нас их не так много.Впрочем, это уже не первый такой случай в Средиземном море. Была заложена взрывчатка и погиб сухогруз, который вез детали для производства ледоколов на том же заводе "Звезда". Пошел на дно. Если они думали, что это их никак не касается, то зря.- Все-таки, как этот газовоз можно технически затормозить? Высадить моряков с вертолета? Или подцепить к каким-то другим судам?- Это все не подходит. Это очень сложно. Тут нужна комплексная операция с привлечением спасательных судов серьезного класса. Это же огромное судно. И везет оно не китайские машины, а большие объемы топлива. Экологические проблемы будут огромные. Если еще не начались.Повторюсь, сейчас надо откинуть все юридические условности. Все мы на одной планете живем. Обращайтесь к тем, под чьим флагом он ходил. Совместными усилиями давайте решать эту проблему. А также надавайте по "куполу" тем, кто этим занимается, а не прикрывайте их.- По поводу ответа на все эти атаки самый распространенный вариант – заминировать все подходы к украинским портам на Черном море. Насколько это реально?- Они сами заминировали все подходы еще в 2022 году. Украина выкатила весь запас советских мин, чтобы мы не прошли. Даже одесский пляж заминировали. Оставили только небольшой фарватер. Все суда идут через территориальные воды Румынии и Болгарии. Надо ли нам влезать в их территориальные воды? Не знаю. Они же как раз этого и ждут, чтобы мы что-то такое сделали. Поэтому, на мой взгляд, этот вопрос надо решать по-другому. Комплексная операция по освобождению Одессы и всех ключевых портов Черного моря и Дуная.- И по поводу гибридного ответа западникам тоже есть один интересный вариант. Слить им информацию о том, что идет наш сухогруз. Заложить под его днище взрывчатку. Взорвать, когда он будет в каком-то порту. А потом еще и счет им выставить за то, что не обеспечивают безопасность.- Это слишком экстремальный вариант. Но вот с этим неприкрытым пиратством надо что-то решать. На этом фоне даже сомалийцы отдыхают. Нельзя этого допускать. Даже если вы так Россию ненавидите, то все равно поймите, что вас это тоже затронет. На Балтике какие-нибудь эстонцы с финнами тоже доиграться могут. Там такие же газовозы идут из Мурманска и Усть-Луги. У вас такими темпами ничего не будет: ни рыбы, ни курортников.
Василий Дандыкин об "Арктик Метагаз": Пиратство против России приведет Запад к экологической катастрофе

Ситуация с газовозом "Арктик Метагаз" показывает, что сейчас надо откинуть все юридические условности и проводить комплексную спасательную операцию
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Ранее появилась информация, что повреждённый взрывами в результате теракта российский газовоз "Арктик Метагаз" уже несколько дней дрейфует в Средиземном море без экипажа на борту. На судне остаются десятки тысяч тонн сжиженного газа и около 900 тонн топлива, что вызывает опасения экологической катастрофы у берегов Италии и Мальты.
- Василий Алексеевич, как так получилось, что спасатели эвакуировали экипаж, но не смогли остановить судно?
- Так и получилось.
"Арктик Метагаз" — это не шаланда и не траулер. Это 80 тысяч тонн водоизмещения и почти 300 метров в длину. Фактически это судно арктического класса, которое приспособлено для прохода за ледоколами. Видимо, эти два украинских БЭКа, которые по нему попали, не нарушили его устойчивость. Поэтому он уже дрейфует несколько дней.
Случаи с такими "летучими голландцами" уже не раз бывали. Причем не только на море, но и в воздухе. Однажды, еще в советское время, летчик катапультировался над территорией Польши, а самолет долетел почти до Парижа. И инцидент с "Арктик Метагаз" говорит о двух вещах.
Во-первых, о надежности продукции судостроителей завода "Звезда".
Во-вторых, о раздлобайстве тех, кто ничего не предпринимает.
Средиземное море не такое большое. И Запад должен понимать, что если он позволяет там действовать бандеровцам, то такие эпизоды и дальше будут повторяться. Это же и на Черном море происходит. Украинцы недавно опять пытались ударить по газовозу. На кого теперь Западу обижаться, если там произойдет экологическая катастрофа? Только на самих себя.
Василий Дандыкин
Конечно, это не Ормузский пролив, где танкеры горят. Но это не такое большое море. К нему есть выход у многих европейских государств. Сейчас всем надо внимательно изучить обстановку и принимать меры. Ситуация очень серьезная.
- Пока сообщается, что спасательные службы даже боятся к нему подойти. Это действительно опасно? Или это больше отговорки?
- Вполне вероятно, что боятся. Не мы подрывали этот газовоз. Там же полно флотов разных стран, которые должны контролировать ситуацию. Только занимаются они сейчас помощью США в бомбардировках Ирана, а не своим прямым делом. Мальта слишком маленькое государство. Оно с этим не справится.
Повторюсь, пробоины там знатные. Но система безопасности и различных переборок позволяет ему держаться на плаву.
Конечно, если надо, пусть к нам обращаются за помощью. У нас есть опыт работы на земле, когда нефтяные скважины гасили. Этот вопрос надо решать совместными усилиями.
Кстати, были какие-то официальные заявления с российской стороны?
- Пока не было. Пока пишут, что газовоз дрейфует, а спасательные службы Мальты и Италии просто стоят и смотрят. И ничего сделать не могут.
- Они действительно не могут понять, что и как им делать.
Давайте вспомним тот же "Авраам Линкольн" - американский авианосец четвертого поколения. Он сейчас получил какие-то повреждения и куда-то ушел. Но еще до войны против Ирана был скандал, когда там сломалась система сантехники и корабль затопило нечистотами. Это что вообще такое? Экипаж должен быть обучен подобным вещам. А получается, что кто-то что-то не так сделал, и судно превратилось в большой сортир.
А "Арктик Метагаз" — это вообще горящий остров в Средиземном море. Экипаж газовоза надо было снимать. Они бы ничего сделать не смогли. Это очень большая потеря для нашего танкерного флота. У нас их не так много.
Впрочем, это уже не первый такой случай в Средиземном море. Была заложена взрывчатка и погиб сухогруз, который вез детали для производства ледоколов на том же заводе "Звезда". Пошел на дно. Если они думали, что это их никак не касается, то зря.
- Все-таки, как этот газовоз можно технически затормозить? Высадить моряков с вертолета? Или подцепить к каким-то другим судам?
- Это все не подходит. Это очень сложно. Тут нужна комплексная операция с привлечением спасательных судов серьезного класса. Это же огромное судно. И везет оно не китайские машины, а большие объемы топлива. Экологические проблемы будут огромные. Если еще не начались.
Повторюсь, сейчас надо откинуть все юридические условности. Все мы на одной планете живем. Обращайтесь к тем, под чьим флагом он ходил. Совместными усилиями давайте решать эту проблему. А также надавайте по "куполу" тем, кто этим занимается, а не прикрывайте их.
- По поводу ответа на все эти атаки самый распространенный вариант – заминировать все подходы к украинским портам на Черном море. Насколько это реально?
- Они сами заминировали все подходы еще в 2022 году. Украина выкатила весь запас советских мин, чтобы мы не прошли. Даже одесский пляж заминировали. Оставили только небольшой фарватер. Все суда идут через территориальные воды Румынии и Болгарии. Надо ли нам влезать в их территориальные воды? Не знаю. Они же как раз этого и ждут, чтобы мы что-то такое сделали. Поэтому, на мой взгляд, этот вопрос надо решать по-другому. Комплексная операция по освобождению Одессы и всех ключевых портов Черного моря и Дуная.
- И по поводу гибридного ответа западникам тоже есть один интересный вариант. Слить им информацию о том, что идет наш сухогруз. Заложить под его днище взрывчатку. Взорвать, когда он будет в каком-то порту. А потом еще и счет им выставить за то, что не обеспечивают безопасность.
- Это слишком экстремальный вариант. Но вот с этим неприкрытым пиратством надо что-то решать. На этом фоне даже сомалийцы отдыхают. Нельзя этого допускать. Даже если вы так Россию ненавидите, то все равно поймите, что вас это тоже затронет. На Балтике какие-нибудь эстонцы с финнами тоже доиграться могут. Там такие же газовозы идут из Мурманска и Усть-Луги. У вас такими темпами ничего не будет: ни рыбы, ни курортников.
