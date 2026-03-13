Энергетический шантаж, успехи ВС РФ, воинственный настрой Британии. Хроника событий на 13:00 13 марта
13:00 13.03.2026 (обновлено: 13:05 13.03.2026)
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
Киев усиливает энергетическое давление на Венгрию, несмотря на топливный кризис в Европе. ВС РФ уничтожают противника и технику. Лондон ни разу не высказывался в пользу мирного урегулирования
Венгерский политический эксперт Петер Дунаи в разговоре с РИА Новости объяснил, зачем Киев усиливает энергетическое давление на Венгрию, несмотря на топливный кризис в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке.
"Думаю, что эти атаки Украины нацелены на то, чтобы поставить Венгрию в ряд остальных европейских стран, чтобы она "не высовывалась" со своей особой позицией по Украине... Теперь, когда в Европе топливный кризис из-за блокировки Ормузского пролива, Украина будет давить еще сильнее, чтобы в Венгрии было плохо с топливом, как и в остальных европейских странах", - сказал Дунаи.
По его словам, ситуация с нефтепроводом "Дружба" остается неопределенной, поскольку венгерскую делегацию не допускают до инспекции объекта, украинская сторона говорит о повреждении нефтепровода, а спутниковые снимки свидетельствуют, что он в порядке.
"Кроме того, непонятно, что с Адриатическим нефтепроводом. Хорватия утверждает, что он способен проводить по 10 миллионов тонн нефти в год, но на деле этого никто не видел", - отметил Дунаи.
В январе Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через свою территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на его повреждения. В ответ Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ.
Накануне венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии, вслед за остановкой нефтепровода "Дружба" атакуя газопровод "Турецкий поток".
В пятницу Петер Сийярто в соцсетях указал, что Венгрия призывает ЕС последовать примеру США и временно ослабить санкции против нефти из РФ, а не "плясать под дудку" Владимира Зеленского.
"Решение заключается в том, что делают американцы: мы не должны плясать под дудку Зеленского, санкции против российской нефти должны быть сняты, российским энергоносителям должно быть разрешено вернуться на европейский рынок. К сожалению, Брюссель пока не предпринял этот шаг", - посетовал Сийярто.
Министр подчеркнул, что Венгрия "требует, чтобы Брюссель, как и американцы, тоже приостановил санкции против российской нефти, и чтобы решения Брюсселя не принимались на основе шантажа Зеленского".
В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X призвал покупать российские нефть и газ.
"Покупайте российские нефть и газ, чтобы поддерживать сбалансированное энергоснабжение", - написал Дмитриев.
Он отметил, что это сообщение для "вдумчивых лидеров", а не для "упрямой" Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, и "все еще учащейся быть умной" Кайи Каллас, главы евродипломатии.
По его словам, все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Ранее на этой неделе члены Международного энергетического агентства договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов, а США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
Успехи ВС РФ
Взрывы раздаются в пятницу на территории Украины, в том числе их фиксируют в Одесской области.
Российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре, транспортным узлам и складским зонам в Одесской и Николаевской областях.
В районе Павлограда, Каменского и Днепропетровска прозвучало порядка 10 взрывов, где расположены железнодорожные узлы и промышленные предприятия, которые противник активно использует в военных целях.
Также россияне ударили по Запорожью, в районы, где расположена тыловая инфраструктура противника, данный узел является ключевым для переброски и ремонта техники, а также формирования резеров ВСУ.
Кроме прочего, ВС РФ атаковали приграничные области — Сумскую и Харьковскую. Там противник проложил маршруты снабжения своих группировок, разместил склады, пункты размещения техники и базы подготовки подразделений.
В национальной энергетической компании "Укрэнерго" посетовали, что часть потребителей в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях осталась без электроснабжения после взрывов.
"Там, где это позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы", - заверили в компании, добавив, что в течение дня во всех регионах будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.
Бойцы спецназа "Ахмат" уничтожили группу украинских диверсантов в Харьковской области. Они пытались проникнуть на территорию, но бойцы спецназа заметили их и уничтожили.
Один из командиров батальона "Ваха" спецназа с позывным Соболь уточнил, что солдаты использовали эффект неожиданности, чтобы ударить по диверсантам.
Минобороны России информировало, что армия РФ за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, а также объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ.
ВСУ за неделю потеряли более 1,6 тысячи военных в зоне действий российской группировки войск "Север", свыше 2,1 тысячи военнослужащих в зоне действия сил "Востока", а также почти 1,3 тысячи бойцов в зоне ответственности "Запада".
Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за неделю свыше 2,3 тысячи военнослужащих ВСУ. Кроме прочего, противник потерял до 495 военных за неделю в зоне ответственности группировки "Днепр".
Воинственный настрой Британии
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью американскому телеканалу CNBC отметил, что власти Великобритании ни разу не высказывались в пользу мирного урегулирования на Украине и продолжают занимать враждебную России позицию.
"Великобритания очень воинственно настроена против России. Меня беспокоят поставки ракет, воинственные заявления и односторонняя позиция. Я ни разу не слышал от правительства Соединенного Королевства ни слова о мирном урегулировании, о необходимости дипломатического завершения конфликта. Только постоянное враждебное отношение", - сказал Келин.
Дипломат подчеркнул, что ни разу не видел у британской стороны ни одного заявления и ни одного плана, направленного на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров.
"Мы сидим за столом переговоров вместе с американцами, и мы ведем очень открытый разговор. По нашему мнению, нынешняя администрация США понимает коренные причины кризиса, они понимают, когда он начался, почему он начался, как он развивался и каков будет результат", - добавил Келин.
Он напомнил, что именно Великобритания поставила Украине ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ ударили по Брянску, убив семь человек.
Процесс урегулирования по Украине, вероятно, затянется из-за отказа Британии и Европы искать дипломатический выход, подчеркнул посол.
Он отметил также, что темпы роста экономики Великобритании и других европейских стран стагнируют в частности из-за того, что они оборвали отношения и начали конфликтовать с Россией.
"Европа использовала все ресурсы (на противостояние с Россией на Украине — ред.), которые у нее были, и последствия этого видны в слабом развитии во всех этих странах, включая Великобританию. Они изо всех сил пытаются добиться роста ВВП хотя бы в 1%, или даже меньше 1%, потому что они решили разорвать все отношения с Россией", - сказал Келин.
Он подчеркнул, что экономика самой России при этом адаптировалась к санкциям.
"Мы переориентировали нашу торговлю, мы переориентировали наши экономические усилия на восток и на наших партнеров. И на самом деле санкции не заставили нас изменить политические цели и политический курс. Мы по-прежнему придерживаемся своего курса", - добавил он.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
Подробнее - в материале "Нефть дорожает вслед за рынком": эксперт о росте доходов России и ситуации на Ближнем Востоке на сайте Украина.ру.
