https://ukraina.ru/20260313/energeticheskiy-shantazh-uspekhi-vs-rf-voinstvennyy-nastroy-britanii-khronika-sobytiy-na-1300-13-marta-1076748719.html

Энергетический шантаж, успехи ВС РФ, воинственный настрой Британии. Хроника событий на 13:00 13 марта

Энергетический шантаж, успехи ВС РФ, воинственный настрой Британии. Хроника событий на 13:00 13 марта - 13.03.2026 Украина.ру

Энергетический шантаж, успехи ВС РФ, воинственный настрой Британии. Хроника событий на 13:00 13 марта

Киев усиливает энергетическое давление на Венгрию, несмотря на топливный кризис в Европе. ВС РФ уничтожают противника и технику. Лондон ни разу не высказывался в пользу мирного урегулирования

2026-03-13T13:00

2026-03-13T13:00

2026-03-13T13:05

хроники

эксклюзив

россия

петер сийярто

украина

венгрия

владимир зеленский

кирилл дмитриев

ес

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3668411e71ab875e9c47a7b887e1057.jpg

Венгерский политический эксперт Петер Дунаи в разговоре с РИА Новости объяснил, зачем Киев усиливает энергетическое давление на Венгрию, несмотря на топливный кризис в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке."Думаю, что эти атаки Украины нацелены на то, чтобы поставить Венгрию в ряд остальных европейских стран, чтобы она "не высовывалась" со своей особой позицией по Украине... Теперь, когда в Европе топливный кризис из-за блокировки Ормузского пролива, Украина будет давить еще сильнее, чтобы в Венгрии было плохо с топливом, как и в остальных европейских странах", - сказал Дунаи.По его словам, ситуация с нефтепроводом "Дружба" остается неопределенной, поскольку венгерскую делегацию не допускают до инспекции объекта, украинская сторона говорит о повреждении нефтепровода, а спутниковые снимки свидетельствуют, что он в порядке.В январе Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через свою территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на его повреждения. В ответ Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ.Накануне венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии, вслед за остановкой нефтепровода "Дружба" атакуя газопровод "Турецкий поток".В пятницу Петер Сийярто в соцсетях указал, что Венгрия призывает ЕС последовать примеру США и временно ослабить санкции против нефти из РФ, а не "плясать под дудку" Владимира Зеленского."Решение заключается в том, что делают американцы: мы не должны плясать под дудку Зеленского, санкции против российской нефти должны быть сняты, российским энергоносителям должно быть разрешено вернуться на европейский рынок. К сожалению, Брюссель пока не предпринял этот шаг", - посетовал Сийярто.Министр подчеркнул, что Венгрия "требует, чтобы Брюссель, как и американцы, тоже приостановил санкции против российской нефти, и чтобы решения Брюсселя не принимались на основе шантажа Зеленского".В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X призвал покупать российские нефть и газ."Покупайте российские нефть и газ, чтобы поддерживать сбалансированное энергоснабжение", - написал Дмитриев.Он отметил, что это сообщение для "вдумчивых лидеров", а не для "упрямой" Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, и "все еще учащейся быть умной" Кайи Каллас, главы евродипломатии.По его словам, все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций СШАВ марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.Ранее на этой неделе члены Международного энергетического агентства договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов, а США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.Успехи ВС РФВзрывы раздаются в пятницу на территории Украины, в том числе их фиксируют в Одесской области.Российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре, транспортным узлам и складским зонам в Одесской и Николаевской областях.В районе Павлограда, Каменского и Днепропетровска прозвучало порядка 10 взрывов, где расположены железнодорожные узлы и промышленные предприятия, которые противник активно использует в военных целях.Также россияне ударили по Запорожью, в районы, где расположена тыловая инфраструктура противника, данный узел является ключевым для переброски и ремонта техники, а также формирования резеров ВСУ.Кроме прочего, ВС РФ атаковали приграничные области — Сумскую и Харьковскую. Там противник проложил маршруты снабжения своих группировок, разместил склады, пункты размещения техники и базы подготовки подразделений.В национальной энергетической компании "Укрэнерго" посетовали, что часть потребителей в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях осталась без электроснабжения после взрывов.Бойцы спецназа "Ахмат" уничтожили группу украинских диверсантов в Харьковской области. Они пытались проникнуть на территорию, но бойцы спецназа заметили их и уничтожили. Один из командиров батальона "Ваха" спецназа с позывным Соболь уточнил, что солдаты использовали эффект неожиданности, чтобы ударить по диверсантам.Минобороны России информировало, что армия РФ за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, а также объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ.ВСУ за неделю потеряли более 1,6 тысячи военных в зоне действий российской группировки войск "Север", свыше 2,1 тысячи военнослужащих в зоне действия сил "Востока", а также почти 1,3 тысячи бойцов в зоне ответственности "Запада".Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за неделю свыше 2,3 тысячи военнослужащих ВСУ. Кроме прочего, противник потерял до 495 военных за неделю в зоне ответственности группировки "Днепр".Воинственный настрой БританииПосол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью американскому телеканалу CNBC отметил, что власти Великобритании ни разу не высказывались в пользу мирного урегулирования на Украине и продолжают занимать враждебную России позицию."Великобритания очень воинственно настроена против России. Меня беспокоят поставки ракет, воинственные заявления и односторонняя позиция. Я ни разу не слышал от правительства Соединенного Королевства ни слова о мирном урегулировании, о необходимости дипломатического завершения конфликта. Только постоянное враждебное отношение", - сказал Келин.Дипломат подчеркнул, что ни разу не видел у британской стороны ни одного заявления и ни одного плана, направленного на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров."Мы сидим за столом переговоров вместе с американцами, и мы ведем очень открытый разговор. По нашему мнению, нынешняя администрация США понимает коренные причины кризиса, они понимают, когда он начался, почему он начался, как он развивался и каков будет результат", - добавил Келин.Он напомнил, что именно Великобритания поставила Украине ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ ударили по Брянску, убив семь человек.Процесс урегулирования по Украине, вероятно, затянется из-за отказа Британии и Европы искать дипломатический выход, подчеркнул посол.Он отметил также, что темпы роста экономики Великобритании и других европейских стран стагнируют в частности из-за того, что они оборвали отношения и начали конфликтовать с Россией."Европа использовала все ресурсы (на противостояние с Россией на Украине — ред.), которые у нее были, и последствия этого видны в слабом развитии во всех этих странах, включая Великобританию. Они изо всех сил пытаются добиться роста ВВП хотя бы в 1%, или даже меньше 1%, потому что они решили разорвать все отношения с Россией", - сказал Келин.Он подчеркнул, что экономика самой России при этом адаптировалась к санкциям.В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Подробнее - в материале "Нефть дорожает вслед за рынком": эксперт о росте доходов России и ситуации на Ближнем Востоке на сайте Украина.ру.

россия

украина

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, россия, петер сийярто, украина, венгрия, владимир зеленский, кирилл дмитриев, ес, еврокомиссия, вооруженные силы украины, нефть, нефтепровод дружба, атака, удары, взрыв