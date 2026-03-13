https://ukraina.ru/20260313/amerikanskiy-kompromiss-neft-pust-plyvet-no-my-za-ney-sledim-1076739158.html
Американский компромисс: нефть пусть плывет, но мы за ней следим
Соединенные Штаты разрешили проведение операций с российской нефтью, погруженной на танкеры до 12 марта 2026 года. Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на генеральную лицензию, выпущенную Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США
Согласно документу, сделки с российскими судами разрешаются "до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года". Таким образом, американские власти предоставили временное окно для завершения операций с нефтью, загруженной до указанной даты.Ранее сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл заявил, что Соединенные Штаты могут вернуть санкции против России так же быстро, как и отменить их. Его слова прозвучали на фоне дискуссий в Вашингтоне о дальнейшей санкционной политике в отношении Москвы.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта.
