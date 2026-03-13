https://ukraina.ru/20260313/amerikanskiy-kompromiss-neft-pust-plyvet-no-my-za-ney-sledim-1076739158.html

Американский компромисс: нефть пусть плывет, но мы за ней следим

Американский компромисс: нефть пусть плывет, но мы за ней следим - 13.03.2026 Украина.ру

Американский компромисс: нефть пусть плывет, но мы за ней следим

Соединенные Штаты разрешили проведение операций с российской нефтью, погруженной на танкеры до 12 марта 2026 года. Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на генеральную лицензию, выпущенную Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США

2026-03-13T11:25

2026-03-13T11:25

2026-03-13T11:25

новости

сша

россия

вашингтон

министерство финансов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/15/1061963668_145:214:1256:839_1920x0_80_0_0_56a3e32f5e1ab07278cd4da0633548f6.jpg

Согласно документу, сделки с российскими судами разрешаются "до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года". Таким образом, американские власти предоставили временное окно для завершения операций с нефтью, загруженной до указанной даты.Ранее сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл заявил, что Соединенные Штаты могут вернуть санкции против России так же быстро, как и отменить их. Его слова прозвучали на фоне дискуссий в Вашингтоне о дальнейшей санкционной политике в отношении Москвы.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта.

сша

россия

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, вашингтон, министерство финансов