13 марта 2026 года, утренний эфир

13 марта 2026 года, утренний эфир

13 марта 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 13.03.2026

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Перспективы акватории Азовского моря. Гость: Александр Гойхман - логист* Великие земляки. Основатель Скадовска Сергей Скадовский. Гость: Александр Матюшин - волонтёр и ополченец первой волны* Важный разговор. О фронте и судьбах солдат, а также почему нельзя оставаться просто наблюдателем – нужно участвовать самому. Гость: Сергей Леонов – член Общественной палаты, президент Федерации рукопашного боя Новосибирской области, документалист и волонтёр.* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. Комиксы и живопись на СВО. Гость: Андрей Муравьёв - художник и волонтёр* Знай наше. О донецком поэте Павле Беспощадном

