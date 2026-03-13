13 марта 2026 года, утренний эфир - 13.03.2026 Украина.ру
13 марта 2026 года, утренний эфир
13 марта 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 13.03.2026
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Перспективы акватории Азовского моря. Гость: Александр Гойхман - логист* Великие земляки. Основатель Скадовска Сергей Скадовский. Гость: Александр Матюшин - волонтёр и ополченец первой волны* Важный разговор. О фронте и судьбах солдат, а также почему нельзя оставаться просто наблюдателем – нужно участвовать самому. Гость: Сергей Леонов – член Общественной палаты, президент Федерации рукопашного боя Новосибирской области, документалист и волонтёр.* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. Комиксы и живопись на СВО. Гость: Андрей Муравьёв - художник и волонтёр* Знай наше. О донецком поэте Павле Беспощадном
азовское море, михаил павлив, новороссия, общественная палата, новороссия сегодня, видео
Азовское море, Михаил Павлив, Новороссия, общественная палата, Новороссия сегодня

13 марта 2026 года, утренний эфир

12:52 13.03.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Перспективы акватории Азовского моря. Гость: Александр Гойхман - логист
* Великие земляки. Основатель Скадовска Сергей Скадовский. Гость: Александр Матюшин - волонтёр и ополченец первой волны
* Важный разговор. О фронте и судьбах солдат, а также почему нельзя оставаться просто наблюдателем – нужно участвовать самому. Гость: Сергей Леонов – член Общественной палаты, президент Федерации рукопашного боя Новосибирской области, документалист и волонтёр.
* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог
* Культурное обозрение. Комиксы и живопись на СВО. Гость: Андрей Муравьёв - художник и волонтёр
* Знай наше. О донецком поэте Павле Беспощадном
