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Балицкий отверг продиктованный Западом "мирный план" Зеленского и озвучил цели России

Балицкий отверг продиктованный Западом "мирный план" Зеленского и озвучил цели России - 30.09.2024 Украина.ру

Балицкий отверг продиктованный Западом "мирный план" Зеленского и озвучил цели России

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый "мирный план" Владимира Зеленского продиктован Западом, передает РИА Новости

2024-09-30T09:21

2024-09-30T09:21

2024-09-30T09:21

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"Вы знаете, Зеленский для меня, я его просто знал в свое время, он сейчас для меня превратился уже даже не в дурака, а в полудурка. Всем понятно, что это фильдеперсовая кукла, которая скажет то, что ей скажет Запад. Поэтому план Зеленского - это условно план Зеленого. Это абсолютно не его мысли", - заверил Балицкий.Он поделился мнением относительно любых мирных переговоров с Украиной.По его словам, России "нужна только победа и полное уничтожение нацистского режима"."Это должно произойти желательно за Винницей, для того, чтобы мы закрыли этот вопрос. Только победа, без вариантов. Как бы она трудна не была, мы в любом случае должны дойти до Киева, мы должны зайти за Винницу. Это минимальные цели. И вот там уже можно разговаривать про какие-то планы. А то что там Зеленский себе намечтал с нетрадиционной Европой - нас это вообще не должно волновать", - подчеркнул Балицкий.Подробнее о плане Зеленского - в материале Политтехнолог рассказал, чем старый "мирный план" Зеленского отличается от нового на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, винница, владимир зеленский, евгений балицкий