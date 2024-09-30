Балицкий отверг продиктованный Западом "мирный план" Зеленского и озвучил цели России - 30.09.2024 Украина.ру
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Балицкий отверг продиктованный Западом "мирный план" Зеленского и озвучил цели России
Балицкий отверг продиктованный Западом "мирный план" Зеленского и озвучил цели России - 30.09.2024 Украина.ру
Балицкий отверг продиктованный Западом "мирный план" Зеленского и озвучил цели России
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый "мирный план" Владимира Зеленского продиктован Западом, передает РИА Новости
2024-09-30T09:21
2024-09-30T09:21
новости
россия
запад
винница
владимир зеленский
евгений балицкий
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"Вы знаете, Зеленский для меня, я его просто знал в свое время, он сейчас для меня превратился уже даже не в дурака, а в полудурка. Всем понятно, что это фильдеперсовая кукла, которая скажет то, что ей скажет Запад. Поэтому план Зеленского - это условно план Зеленого. Это абсолютно не его мысли", - заверил Балицкий.Он поделился мнением относительно любых мирных переговоров с Украиной.По его словам, России "нужна только победа и полное уничтожение нацистского режима"."Это должно произойти желательно за Винницей, для того, чтобы мы закрыли этот вопрос. Только победа, без вариантов. Как бы она трудна не была, мы в любом случае должны дойти до Киева, мы должны зайти за Винницу. Это минимальные цели. И вот там уже можно разговаривать про какие-то планы. А то что там Зеленский себе намечтал с нетрадиционной Европой - нас это вообще не должно волновать", - подчеркнул Балицкий.Подробнее о плане Зеленского - в материале Политтехнолог рассказал, чем старый "мирный план" Зеленского отличается от нового на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, винница, владимир зеленский, евгений балицкий
Новости, Россия, Запад, Винница, Владимир Зеленский, Евгений Балицкий

Балицкий отверг продиктованный Западом "мирный план" Зеленского и озвучил цели России

09:21 30.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью Е. В. Балицкого РИА Новости
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый "мирный план" Владимира Зеленского продиктован Западом, передает РИА Новости
"Вы знаете, Зеленский для меня, я его просто знал в свое время, он сейчас для меня превратился уже даже не в дурака, а в полудурка. Всем понятно, что это фильдеперсовая кукла, которая скажет то, что ей скажет Запад. Поэтому план Зеленского - это условно план Зеленого. Это абсолютно не его мысли", - заверил Балицкий.
Он поделился мнением относительно любых мирных переговоров с Украиной.
"Никакие планы сегодня нам неприемлемы. Любая остановка боевых действий - для нас поражение. Если мы на какой-то линии остановимся и не дай Бог подпишем какой-нибудь там "Хасавюрт" или там "Минск-1", "Минск-2" и так далее, то через год-два, где остановимся, вот там будет стоять миллионная армия, а то и двухмиллионная. Причем оснащенная, мотивированная, там будут наемники и весь сброд со всего мира", - предупредил он.
По его словам, России "нужна только победа и полное уничтожение нацистского режима".
"Это должно произойти желательно за Винницей, для того, чтобы мы закрыли этот вопрос. Только победа, без вариантов. Как бы она трудна не была, мы в любом случае должны дойти до Киева, мы должны зайти за Винницу. Это минимальные цели. И вот там уже можно разговаривать про какие-то планы. А то что там Зеленский себе намечтал с нетрадиционной Европой - нас это вообще не должно волновать", - подчеркнул Балицкий.
Подробнее о плане Зеленского - в материале Политтехнолог рассказал, чем старый "мирный план" Зеленского отличается от нового на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЗападВинницаВладимир ЗеленскийЕвгений Балицкий
 
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