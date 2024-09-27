Китай с союзниками создает платформу "Друзья мира" по Украине
КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с советником президента Бразилии Селсу Аморимом на полях ГА ООН
"Это попытка Китая, Бразилии и стран "Глобального Юга" добиться мира", - уточнил Ван И.
Он отметил, что "Друзья мира" - это не закрытая группа, а открытая платформа, которая стремится не к конкуренции и конфронтации, а к развитию инклюзивного диалога".
"(Платформа-ред.) "Друзья мира" направлена на то, чтобы высказывать объективную и рациональную точку зрения, а также, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", - добавил Ван И.
Весной Китай и Бразилия опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы более чем от 100 стран.
Подробнее о деятельности КНР для завершения конфликта - в материале Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине на сайте Украина.ру.