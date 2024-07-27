https://ukraina.ru/20240727/1056521046.html

Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине

Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине - 27.07.2024 Украина.ру

Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине

Власти Китая намерены содействовать мирному диалогу по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И 27 июля на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во Вьентьяне

2024-07-27T17:28

2024-07-27T17:28

2024-07-27T17:28

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"Позиция Китая по украинскому вопросу откровенна и открыта, мы продолжим содействовать мирному диалогу", — процитировала пресс-служба МИД Китая слова Ван И.Китайский дипломат призвал США отказаться от злоупотребления односторонними санкциями и от использования "юрисдикции длинной руки".Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.

https://ukraina.ru/20240727/1056520155.html

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новости, китай, украина, энтони блинкен, сша, диалог, санкции