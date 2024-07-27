Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине
Власти Китая намерены содействовать мирному диалогу по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И 27 июля на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во Вьентьяне
"Позиция Китая по украинскому вопросу откровенна и открыта, мы продолжим содействовать мирному диалогу", — процитировала пресс-служба МИД Китая слова Ван И.
Китайский дипломат призвал США отказаться от злоупотребления односторонними санкциями и от использования "юрисдикции длинной руки".
Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.