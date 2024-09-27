https://ukraina.ru/20240927/1057702118.html

Есть интересный момент: эксперт о том, почему России нужно три эшелона, чтобы выбить врага из-под Курска

Есть интересный момент: эксперт о том, почему России нужно три эшелона, чтобы выбить врага из-под Курска - 27.09.2024 Украина.ру

Есть интересный момент: эксперт о том, почему России нужно три эшелона, чтобы выбить врага из-под Курска

Для того чтобы провести крупномасштабную операцию по блокированию и уничтожению ВСУ в Курской области, российской армии нужно добиться трехкратного превосходства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-09-27T06:00

2024-09-27T06:00

2024-09-27T06:00

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украина

всу

вс рф

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контрнаступление

красная армия

штурм

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По поводу вторжения ВСУ в Курскую область есть один интересный момент, о котором все умалчивают. В Судже находится газораспределительная перекачивающая станция на работающем газопроводе. То есть там применение тяжелых авиационных бомб невозможно, рассказал эксперт.Для того чтобы провести крупномасштабную операцию по блокированию и уничтожению ВСУ в Курской области, российской армии нужно добиться трехкратного превосходства, отметил публицист.Военный историк напомнил, что ходе операции "Багратион" в 1944 году Красная армия понесла большие потери, но достигнутые успехи были феноменальными. Эта операция позволила выйти на госграницу.Но украинские власти могут себе позволить не жалеть личный состав. Российское командование такого себе позволить не может. Если на Украине объявлена мобилизация, то у нас армия по-прежнему контрактная, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.руО том, где еще могут ударить ВСУ, чтобы попытаться спасти увязшее наступление под Курском — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240926/1057685485.html

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новости, россия, курская область, украина, всу, вс рф, прорыв, контрнаступление, красная армия, штурм, мобилизация, сво, освобождение