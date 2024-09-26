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Гранаты, винтовки, танки: Зеленский зарегистрировал торговую марку на вооружения

Гранаты, винтовки, танки: Зеленский зарегистрировал торговую марку на вооружения - 26.09.2024 Украина.ру

Гранаты, винтовки, танки: Зеленский зарегистрировал торговую марку на вооружения

Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа вооружения, в том числе тяжелого

2024-09-26T14:53

2024-09-26T14:53

2024-09-26T14:53

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Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство РИА "Новости", Зеленский зарегистрировал марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии, для использования в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии.В числе товаров, которые могут продаваться под маркой, артиллерийские орудия, баллистическое оружие, взрывчатые вещества, патроны для огнестрельного оружия, детонаторы, гранаты, винтовки, пистолеты и даже танки и торпеды. В этом же разделе значатся бенгальские огни.В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте Офиса президента Украины как его домашний.Регистрация была осуществлена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно документам регистрации в США, торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, публикацию книг.Подробнее о торговой марке Зеленского - в материале Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ на сайте Украина.ру.

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новости, швейцария, владимир зеленский, сша, канада, ес