Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические, похоронные и даже помощь в надевании кимоно. Об этом 26 сентября написало агентство РИА Новости
Торговая марка ZELENSKYY была зарегистрирована во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Швейцарии еще в октябре 2022-го. Однако в августе текущего года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию, но уже в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам.
"В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте его офиса как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованного в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка", - уточняется в комментарии РИА Новостей.
Издание уточнило, что в числе услуг, которые может оказывать ZELENSKYY - сервис астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, проведение похоронных церемоний. Также деятельность марки распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, публикацию книг.
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