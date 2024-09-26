https://ukraina.ru/20240926/1057696255.html

Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ

Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ - 26.09.2024 Украина.ру

Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ

Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические, похоронные и даже помощь в надевании кимоно. Об этом 26 сентября написало агентство РИА Новости

2024-09-26T10:31

2024-09-26T10:31

2024-09-26T10:31

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потери

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Торговая марка ZELENSKYY была зарегистрирована во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Швейцарии еще в октябре 2022-го. Однако в августе текущего года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию, но уже в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам.Издание уточнило, что в числе услуг, которые может оказывать ZELENSKYY - сервис астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, проведение похоронных церемоний. Также деятельность марки распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, публикацию книг.Согласно документам, работать ZELENSKYY может не только на Украине, но и Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии.Потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч. Только на Курском направлении украинские силы потеряли 17 тысяч боевиков. При этом Киев растерял почти все производственные мощности, которые Украине достались в наследство от Советского Союза. Об этом читайте в материале Ивана Лизана От рассвета до заката: как Украина потеряла свою чёрную металлургию.

https://ukraina.ru/20240715/1056263280.html

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новости, украина, швейцария, владимир зеленский, вооруженные силы украины, потери