https://ukraina.ru/20240402/1054255874.html

Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает Донбасс

Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает Донбасс - 02.04.2024 Украина.ру

Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает Донбасс

Вот уже два года, как Самара помогает городу Снежное в ДНР с восстановлением. Как и чем именно помогает Самара, что было восстановлено, что делают прямо сейчас, что ещё будет сделано?

2024-04-02T13:23

2024-04-02T13:23

2024-04-02T18:52

видео

снежное

самара

донецкая народная республика

восстановление донбасса

восстановление

сво

спецоперация

украина

россия

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Всё это вы можете увидеть лично в нашем специальном репортаже о восстановлении города.

снежное

самара

донецкая народная республика

украина

россия

донецк

донбасс

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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