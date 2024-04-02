Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает Донбасс - 02.04.2024 Украина.ру
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Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает Донбасс
Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает Донбасс - 02.04.2024 Украина.ру
Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает Донбасс
Вот уже два года, как Самара помогает городу Снежное в ДНР с восстановлением. Как и чем именно помогает Самара, что было восстановлено, что делают прямо сейчас, что ещё будет сделано?
2024-04-02T13:23
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видео
снежное
самара
донецкая народная республика
восстановление донбасса
восстановление
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спецоперация
украина
россия
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Всё это вы можете увидеть лично в нашем специальном репортаже о восстановлении города.
снежное
самара
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видео, снежное, самара, донецкая народная республика, восстановление донбасса, восстановление, сво, спецоперация, украина, россия, донецк, донбасс, будущее, больница, больницы и поликлиники, обстрелы, ремонт, видео
Видео, Снежное, Самара, Донецкая Народная Республика, восстановление Донбасса, восстановление, СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Донецк, Донбасс, будущее, больница, Больницы и поликлиники, обстрелы, ремонт

Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает Донбасс

13:23 02.04.2024 (обновлено: 18:52 02.04.2024)
 
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Вот уже два года, как Самара помогает городу Снежное в ДНР с восстановлением. Как и чем именно помогает Самара, что было восстановлено, что делают прямо сейчас, что ещё будет сделано?
Всё это вы можете увидеть лично в нашем специальном репортаже о восстановлении города.
 
ВидеоСнежноеСамараДонецкая Народная Республикавосстановление ДонбассавосстановлениеСВОСпецоперацияУкраинаРоссияДонецкДонбассбудущеебольницаБольницы и поликлиникиобстрелыремонт
 
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