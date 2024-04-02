https://ukraina.ru/20240402/1054255874.html
Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает Донбасс
Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает Донбасс - 02.04.2024 Украина.ру
Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает Донбасс
Вот уже два года, как Самара помогает городу Снежное в ДНР с восстановлением. Как и чем именно помогает Самара, что было восстановлено, что делают прямо сейчас, что ещё будет сделано?
2024-04-02T13:23
2024-04-02T13:23
2024-04-02T18:52
видео
снежное
самара
донецкая народная республика
восстановление донбасса
восстановление
сво
спецоперация
украина
россия
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Всё это вы можете увидеть лично в нашем специальном репортаже о восстановлении города.
снежное
самара
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает Донбасс
13:23 02.04.2024 (обновлено: 18:52 02.04.2024)
Вот уже два года, как Самара помогает городу Снежное в ДНР с восстановлением. Как и чем именно помогает Самара, что было восстановлено, что делают прямо сейчас, что ещё будет сделано?
Всё это вы можете увидеть лично в нашем специальном репортаже о восстановлении города.