"Они к нему не готовы": эксперт рассказал, почему в НАТО опасаются прямого конфликта с Россией - 26.09.2024 Украина.ру
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"Они к нему не готовы": эксперт рассказал, почему в НАТО опасаются прямого конфликта с Россией
"Они к нему не готовы": эксперт рассказал, почему в НАТО опасаются прямого конфликта с Россией - 26.09.2024 Украина.ру
"Они к нему не готовы": эксперт рассказал, почему в НАТО опасаются прямого конфликта с Россией
Несмотря на провокационные заявления военачальников Эстонии, Швеции и других стран Балтии, в НАТО избегают прямого вооруженного конфликта с Россией. Зеленский здесь играет свою неблагодарную роль — вести народ Украины на сдерживание РФ. Таким мнением поделился эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
2024-09-26T03:15
2024-09-26T03:15
новости
россия
эстония
финский залив
владимир зеленский
нато
сво
война
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Эстония и Финляндия должны разработать конкретные планы по запрету движения российского флота в Финском заливе, заявил 18 сентября командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило в интервью газете Helsingin Sanomat. При этом он назвал Россию "противником".НАТО использует имеющиеся у него рычаги, но при одной важной оговорке. Несмотря на громкие и провокационные заявления военачальников Эстонии, Швеции и других стран Балтии, там всячески избегают прямого вооруженного конфликта с Россией, сказал эксперт.Во-первых, они к нему не готовы. Во-вторых, согласно их же откровениям, опасаются прямого столкновения с Россией, отметил Ермаков.Понятно, что в Финском заливе у Киева нет никаких сил и средств, чтобы вмешаться. У украинских властей задача иная — действовать в других регионах. Именно в этом опасность натовских планов — в делении задач между странами, указал специалист."Нельзя сказать, что сейчас происходит что-то принципиально новое — по сравнению с периодом холодной войны. Тогда подобные планы у НАТО тоже были, шло массовое, масштабное развертывание вооружений на территории Европы", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Ермакова: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России на сайте Украина.руПро различные аспекты польской политики — в материале Ростислава Ищенко Мирный план Сикорского на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, эстония, финский залив, владимир зеленский, нато, сво, война, швеция
Новости, Россия, Эстония, Финский залив, Владимир Зеленский, НАТО, СВО, война, Швеция

"Они к нему не готовы": эксперт рассказал, почему в НАТО опасаются прямого конфликта с Россией

03:15 26.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОткрытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине
Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Несмотря на провокационные заявления военачальников Эстонии, Швеции и других стран Балтии, в НАТО избегают прямого вооруженного конфликта с Россией. Зеленский здесь играет свою неблагодарную роль — вести народ Украины на сдерживание РФ. Таким мнением поделился эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Эстония и Финляндия должны разработать конкретные планы по запрету движения российского флота в Финском заливе, заявил 18 сентября командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило в интервью газете Helsingin Sanomat. При этом он назвал Россию "противником".
НАТО использует имеющиеся у него рычаги, но при одной важной оговорке. Несмотря на громкие и провокационные заявления военачальников Эстонии, Швеции и других стран Балтии, там всячески избегают прямого вооруженного конфликта с Россией, сказал эксперт.
Во-первых, они к нему не готовы. Во-вторых, согласно их же откровениям, опасаются прямого столкновения с Россией, отметил Ермаков.
"Зеленский здесь играет свою небольшую неблагодарную роль — вести народ Украины на сдерживание России, как западники говорят, на поле боя. То есть противодействовать Специальной военной операции (СВО), устраивать различные провокации и так далее", — подчеркнул он.
Понятно, что в Финском заливе у Киева нет никаких сил и средств, чтобы вмешаться. У украинских властей задача иная — действовать в других регионах. Именно в этом опасность натовских планов — в делении задач между странами, указал специалист.
"Нельзя сказать, что сейчас происходит что-то принципиально новое — по сравнению с периодом холодной войны. Тогда подобные планы у НАТО тоже были, шло массовое, масштабное развертывание вооружений на территории Европы", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Ермакова: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России на сайте Украина.ру
Про различные аспекты польской политики — в материале Ростислава Ищенко Мирный план Сикорского на сайте Украина.ру
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