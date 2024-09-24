https://ukraina.ru/20240924/1057635840.html
"Тотально выселяют всех": Виктор Кутырь о том, зачем Украина эвакуирует население из Шостки и Глухова
"Тотально выселяют всех": Виктор Кутырь о том, зачем Украина эвакуирует население из Шостки и Глухова - 24.09.2024 Украина.ру
"Тотально выселяют всех": Виктор Кутырь о том, зачем Украина эвакуирует население из Шостки и Глухова
Украина не прекращает попыток атаковать вдоль реки Сейм. При этом ВСУ минируют местность, принудительно эвакуируют население из Глухова, Шостки и Белополья. Там тотально выселяют всех. Значит, они к чему-то готовятся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-09-24T05:30
2024-09-24T05:30
2024-09-24T05:30
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Российские войска продолжают выдавливать врага со своей территории. После чего командованию нужно будет выбрать коридор, чтобы войти в Сумскую область на плечах отступающего противника. А для этого надо накопить силы, рассказал эксперт.Но войскам нужен не стремительный бросок. Нам нужно опять обмануть врага, чтобы зайти на его территорию и двигаться как можно дальше, отметил офицер.Он добавил, что Украина не прекращает попыток атаковать вдоль реки Сейм. Российская армия там обороняется. Таким образом киевский режим пытается ослабить группировку ВС РФ, которая идет вперед, указал Кутырь.Пока же ВС РФ зачищают территории, которые захватил враг. Где-то более успешно, где-то менее успешно. Война – это не игра в "крестики-нолики", когда количество ходов ограничено. Есть много мелких нюансов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.руО том, каким будет отопительный сезон для Украины и способна ли ее энергетика пережить грядущую зиму — в интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, сумская область, вс рф, наступление, эвакуация, минирование, всу, оборона, сво
Новости, Украина, Россия, Сумская область, ВС РФ, наступление, эвакуация, минирование, ВСУ, оборона, СВО
"Тотально выселяют всех": Виктор Кутырь о том, зачем Украина эвакуирует население из Шостки и Глухова
Украина не прекращает попыток атаковать вдоль реки Сейм. При этом ВСУ минируют местность, принудительно эвакуируют население из Глухова, Шостки и Белополья. Там тотально выселяют всех. Значит, они к чему-то готовятся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Российские войска продолжают выдавливать врага со своей территории. После чего командованию нужно будет выбрать коридор, чтобы войти в Сумскую область на плечах отступающего противника. А для этого надо накопить силы, рассказал эксперт.
Но войскам нужен не стремительный бросок. Нам нужно опять обмануть врага, чтобы зайти на его территорию и двигаться как можно дальше, отметил офицер.
Он добавил, что Украина не прекращает попыток атаковать вдоль реки Сейм. Российская армия там обороняется. Таким образом киевский режим пытается ослабить группировку ВС РФ, которая идет вперед, указал Кутырь.
"Он (противник. — Ред.) тоже что-то придумывает, чтобы мы затормозили, не успели, не зашли. Украина минирует местность, принудительно эвакуирует население из Глухова, Шостки и Белополья. Там тотально выселяют всех. Значит, они к чему-то готовятся", — подчеркнул Кутырь.
Пока же ВС РФ зачищают территории, которые захватил враг. Где-то более успешно, где-то менее успешно. Война – это не игра в "крестики-нолики", когда количество ходов ограничено. Есть много мелких нюансов, резюмировал собеседник издания.
О том, каким будет отопительный сезон для Украины и способна ли ее энергетика пережить грядущую зиму — в интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.ру