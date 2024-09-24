Развивает концепцию АнтиРоссии и боится, что США бросят Украину. Чем занят второй президент Леонид Кучма - 24.09.2024 Украина.ру
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Развивает концепцию АнтиРоссии и боится, что США бросят Украину. Чем занят второй президент Леонид Кучма
Развивает концепцию АнтиРоссии и боится, что США бросят Украину. Чем занят второй президент Леонид Кучма - 24.09.2024 Украина.ру
Развивает концепцию АнтиРоссии и боится, что США бросят Украину. Чем занят второй президент Леонид Кучма
Второго президента Украины Леонида Кучму часто называют отцом нынешней олигархической системы управления. Его зять, олигарх Виктор Пинчук является вторым в списке богатейших украинцев.
2024-09-24T05:36
2024-09-24T05:36
эксклюзив
украина
россия
леонид кучма
виктор пинчук
алексей арестович
нато
южмаш
сша
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"Именно Кучма стал отцом-основателем и формирователем той Украины, которую мы получили, и в которой большинство людей неуютно чувствуют себя сейчас. Принятие Конституции с очень корявыми нормами, олигархизация экономики, нарушение баланса нейтрального статуса и зарождение десятков других больших и малых противоречий – это всё было порождено во времена Кучмы", - характеризует его украинский telegram-канал "Рубикон".До своего избрания президентом Кучма успел год поработать премьер-министром в 1992 году. Премьерство Кучмы по всем базовым экономическим показателям было не просто неудачным – оно было катастрофическим. Кучма принял Украину в 1992-м со среднегодовым спадом ВВП в минус 10%, а сдал ее своему преемнику Ефиму Звягильскому с минус 15%.В 2003 году он опубликовал свою работу под названием "Украина – не Россия", в которой попытался обосновать необходимость культурного отрыва Украины от северной соседки. По его словам, писать он ее начал еще во время своего первого президентского срока, хотя уже тогда многие украинские публицисты оспаривали авторство Кучмы, полагая, что писали ее некие западные советники.Бывший советский директор "Южмаша" Леонид Кучма стал президентом в 1994 году, разыгрывая пророссийскую карту, в отличие от своего соперника Леонида Кравчука, поставившего на националистов.Впоследствии в своей работе "Украина – не Россия" еще до Оранжевой революции Кучма будет выступать против придания русскому языку статуса официального, против канонической православной церкви и будет всячески подчеркивать различие между русскими и украинцами. Российский журналист Виктор Бакланов отмечал, что всю свою работу Кучма посвятил единственной цели – доказать, что украинский народ не имеет никакого отношения к русским, а украинцы несравненно лучше и способнее россиян. В конце книги он приходит к выводу, что Россия по гроб жизни должна Украине. По сути, Кучма закладывал идейные основы будущей Украины, как АнтиРоссии. Через 10 лет эта философия приведет к разрыву страны и гражданскому конфликту.В ноябре прошлого года Кучма издал продолжение под названием "Украина – не Россия. Двадцать лет спустя". "Теперь Украина — не Россия означает абсолютно противоположное — ничего общего. Противоположность. Абсолютная противоположность",- заявил Кучма на презентации.По сути, Кучма в очередной раз заявил, что смысл существования украинского государства он видит не в его самостоятельном развитии, а во враждебности к РФ.Недавно бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* сетовал, что национальная идея Украины не пошла далее этих программных заявлений Кучмы. "Задайте им вопрос, что такое украинская идея?.. Украинская идея, если про нее спросить, за 33 года сформулирована так: "Мы – не Россия", Кучма у нас написал книгу "Украина – не Россия". Стоп. Все", - говорит Арестович.В 2002 году Кучма просился в ЕС и призывал Европейский союз определить место и роль Украины в будущей Европе — по его словам, "страна в условиях неопределенности жить не может".При Кучме произошел первый конфликт в российско-украинских отношениях. Он был связан со строительством Россией дамбы на восточном берегу Керченского пролива напротив острова Тузла. Строительство дамбы должно было углубить русло на российском берегу, что Украина восприняла в штыки, трактуя его, как попытку захватить остров Тузла. Суть же претензий Кучмы была куда банальнее – Украина взимала плату за проход судов между Керчью и Тузлой, а появление судоходного русла на российском берегу лишало бы Украину дохода.Под конец его второго президентского срока опрос, Центра Разумкова показывал, что 45% украинцев считали, что он заканчивает президентство с позором.После начала гражданского конфликта в Донбассе в 2014 году Кучма представлял Украину на переговорах в Донецке, на которых была достигнута договорённость о прекращении огня, которую Киев и не планировал соблюдать. Впоследствии Кучму назначили полномочным представителем Украины в Трёхсторонней контактной группе в Минске. На всех этих переговорах влияние Кучмы использовали, чтобы лишний раз затянуть время, заболтать мирный процесс.В апреле текущего года в интервью японскому изданию "Киодо Цусин" Кучма заявлял, что, если бы он был президентом в 2014 году, то немедленно отдал бы приказ на уничтожение "зеленых человечков" в Крыму. Он также напомнил, что именно при нем, в 2002 году Украина поставила стратегическую цель – вступление в НАТО. Но впоследствии, по его словам, экс-канцлер Германии Ангела Меркель стала "препятствием на пути Украины и Грузии в НАТО".На днях 86-летний Леонид Кучма появлялся на форуме "Ялтинская европейская стратегия" своего зятя Виктора Пинчука, где позировал с британским экс-премьером Борисом Джонсоном. На публике он последнее время бывает редко, так как много времени проводит на лечении в западных клиниках. В 2022 году Кучму видели на Лазурном берегу во Франции.В прошлогоднем интервью британской Guardian Кучма утверждал, что США потеряют лицо перед всем миром, если откажутся от поддержки Украины, особенно после "потери Афганистана". Проще говоря, он признает, что Украина стала оккупированной страной, каким был Афганистан в период присутствия там американских войск. Призраки афганских беглецов на шасси самолетов не дают покоя представителям украинской элиты, а Кучма уже далеко не молод для подобных попыток бегства.О том, чем занят бывший президент Украины Виктор Ющенко, сменивший в свое время Кучму - "Молится о коллапсе России и чахнет над вышиванками. Чем занимается лидер "оранжевых" Виктор Ющенко".
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, россия, леонид кучма, виктор пинчук, алексей арестович, нато, южмаш, сша
Эксклюзив, Украина, Россия, Леонид Кучма, Виктор Пинчук, Алексей Арестович, НАТО, Южмаш, США

Развивает концепцию АнтиРоссии и боится, что США бросят Украину. Чем занят второй президент Леонид Кучма

05:36 24.09.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Второго президента Украины Леонида Кучму часто называют отцом нынешней олигархической системы управления. Его зять, олигарх Виктор Пинчук является вторым в списке богатейших украинцев.
"Именно Кучма стал отцом-основателем и формирователем той Украины, которую мы получили, и в которой большинство людей неуютно чувствуют себя сейчас. Принятие Конституции с очень корявыми нормами, олигархизация экономики, нарушение баланса нейтрального статуса и зарождение десятков других больших и малых противоречий – это всё было порождено во времена Кучмы", - характеризует его украинский telegram-канал "Рубикон".
До своего избрания президентом Кучма успел год поработать премьер-министром в 1992 году. Премьерство Кучмы по всем базовым экономическим показателям было не просто неудачным – оно было катастрофическим. Кучма принял Украину в 1992-м со среднегодовым спадом ВВП в минус 10%, а сдал ее своему преемнику Ефиму Звягильскому с минус 15%.
В 2003 году он опубликовал свою работу под названием "Украина – не Россия", в которой попытался обосновать необходимость культурного отрыва Украины от северной соседки. По его словам, писать он ее начал еще во время своего первого президентского срока, хотя уже тогда многие украинские публицисты оспаривали авторство Кучмы, полагая, что писали ее некие западные советники.
Бывший советский директор "Южмаша" Леонид Кучма стал президентом в 1994 году, разыгрывая пророссийскую карту, в отличие от своего соперника Леонида Кравчука, поставившего на националистов.
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Молится о коллапсе России и чахнет над вышиванками. Чем занимается лидер "оранжевых" Виктор Ющенко Современная Украина со всей ее официальной русофобией и террором еще 20 лет назад казалась немыслимой, чем-то из разряда антиутопий. Однако уже тогда первая ласточка, "оранжевая революция", продемонстрировала тот политический вектор, куда ее толкали западные партнеры
Впоследствии в своей работе "Украина – не Россия" еще до Оранжевой революции Кучма будет выступать против придания русскому языку статуса официального, против канонической православной церкви и будет всячески подчеркивать различие между русскими и украинцами. Российский журналист Виктор Бакланов отмечал, что всю свою работу Кучма посвятил единственной цели – доказать, что украинский народ не имеет никакого отношения к русским, а украинцы несравненно лучше и способнее россиян. В конце книги он приходит к выводу, что Россия по гроб жизни должна Украине. По сути, Кучма закладывал идейные основы будущей Украины, как АнтиРоссии. Через 10 лет эта философия приведет к разрыву страны и гражданскому конфликту.
В ноябре прошлого года Кучма издал продолжение под названием "Украина – не Россия. Двадцать лет спустя". "Теперь Украина — не Россия означает абсолютно противоположное — ничего общего. Противоположность. Абсолютная противоположность",- заявил Кучма на презентации.
По сути, Кучма в очередной раз заявил, что смысл существования украинского государства он видит не в его самостоятельном развитии, а во враждебности к РФ.
Недавно бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* сетовал, что национальная идея Украины не пошла далее этих программных заявлений Кучмы. "Задайте им вопрос, что такое украинская идея?.. Украинская идея, если про нее спросить, за 33 года сформулирована так: "Мы – не Россия", Кучма у нас написал книгу "Украина – не Россия". Стоп. Все", - говорит Арестович.
В 2002 году Кучма просился в ЕС и призывал Европейский союз определить место и роль Украины в будущей Европе — по его словам, "страна в условиях неопределенности жить не может".
При Кучме произошел первый конфликт в российско-украинских отношениях. Он был связан со строительством Россией дамбы на восточном берегу Керченского пролива напротив острова Тузла. Строительство дамбы должно было углубить русло на российском берегу, что Украина восприняла в штыки, трактуя его, как попытку захватить остров Тузла. Суть же претензий Кучмы была куда банальнее – Украина взимала плату за проход судов между Керчью и Тузлой, а появление судоходного русла на российском берегу лишало бы Украину дохода.
Под конец его второго президентского срока опрос, Центра Разумкова показывал, что 45% украинцев считали, что он заканчивает президентство с позором.
После начала гражданского конфликта в Донбассе в 2014 году Кучма представлял Украину на переговорах в Донецке, на которых была достигнута договорённость о прекращении огня, которую Киев и не планировал соблюдать. Впоследствии Кучму назначили полномочным представителем Украины в Трёхсторонней контактной группе в Минске. На всех этих переговорах влияние Кучмы использовали, чтобы лишний раз затянуть время, заболтать мирный процесс.
В апреле текущего года в интервью японскому изданию "Киодо Цусин" Кучма заявлял, что, если бы он был президентом в 2014 году, то немедленно отдал бы приказ на уничтожение "зеленых человечков" в Крыму. Он также напомнил, что именно при нем, в 2002 году Украина поставила стратегическую цель – вступление в НАТО. Но впоследствии, по его словам, экс-канцлер Германии Ангела Меркель стала "препятствием на пути Украины и Грузии в НАТО".
На днях 86-летний Леонид Кучма появлялся на форуме "Ялтинская европейская стратегия" своего зятя Виктора Пинчука, где позировал с британским экс-премьером Борисом Джонсоном. На публике он последнее время бывает редко, так как много времени проводит на лечении в западных клиниках. В 2022 году Кучму видели на Лазурном берегу во Франции.
В прошлогоднем интервью британской Guardian Кучма утверждал, что США потеряют лицо перед всем миром, если откажутся от поддержки Украины, особенно после "потери Афганистана". Проще говоря, он признает, что Украина стала оккупированной страной, каким был Афганистан в период присутствия там американских войск. Призраки афганских беглецов на шасси самолетов не дают покоя представителям украинской элиты, а Кучма уже далеко не молод для подобных попыток бегства.
О том, чем занят бывший президент Украины Виктор Ющенко, сменивший в свое время Кучму - "Молится о коллапсе России и чахнет над вышиванками. Чем занимается лидер "оранжевых" Виктор Ющенко".
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияЛеонид КучмаВиктор ПинчукАлексей АрестовичНАТОЮжмашСША
 
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