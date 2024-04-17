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"Насильно вывезенных в Россию" украинских детей нашли в Германии

"Насильно вывезенных в Россию" украинских детей нашли в Германии - 17.04.2024 Украина.ру

"Насильно вывезенных в Россию" украинских детей нашли в Германии

В Германии нашли 161 ребенка с Украины, в пропаже которых обвиняли Россию. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Виговский на встрече с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом, пишет "Укринформ"

2024-04-17T16:45

2024-04-17T16:45

2024-04-17T16:45

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При этом не уточняется, каким образом дети оказались в Германии.Дети, которые вернулись из России на Украину, хотят уехать обратно, так как в России лучше условия для жизни и самореализации. В этом признался исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко."Дети, которые вернулись на Украину, стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми",- сказал Павличенко.Международный уголовный суд, юрисдикцию которого не признает России, год назад выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в, якобы, депортации детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

https://ukraina.ru/20240407/1054355595.html

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новости, россия, германия, украина, владимир путин, мария львова-белова, дети, полиция