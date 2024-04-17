"Насильно вывезенных в Россию" украинских детей нашли в Германии - 17.04.2024 Украина.ру
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"Насильно вывезенных в Россию" украинских детей нашли в Германии
"Насильно вывезенных в Россию" украинских детей нашли в Германии - 17.04.2024 Украина.ру
"Насильно вывезенных в Россию" украинских детей нашли в Германии
В Германии нашли 161 ребенка с Украины, в пропаже которых обвиняли Россию. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Виговский на встрече с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом, пишет "Укринформ"
2024-04-17T16:45
2024-04-17T16:45
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При этом не уточняется, каким образом дети оказались в Германии.Дети, которые вернулись из России на Украину, хотят уехать обратно, так как в России лучше условия для жизни и самореализации. В этом признался исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко."Дети, которые вернулись на Украину, стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми",- сказал Павличенко.Международный уголовный суд, юрисдикцию которого не признает России, год назад выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в, якобы, депортации детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
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новости, россия, германия, украина, владимир путин, мария львова-белова, дети, полиция
Новости, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, дети, полиция

"Насильно вывезенных в Россию" украинских детей нашли в Германии

16:45 17.04.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Германии нашли 161 ребенка с Украины, в пропаже которых обвиняли Россию. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Виговский на встрече с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом, пишет "Укринформ"
"Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ [...] установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные в Россию или Белоруссию", — издание приводит слова Выговского.
При этом не уточняется, каким образом дети оказались в Германии.
Дети, которые вернулись из России на Украину, хотят уехать обратно, так как в России лучше условия для жизни и самореализации. В этом признался исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.
"Дети, которые вернулись на Украину, стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми",- сказал Павличенко.
Международный уголовный суд, юрисдикцию которого не признает России, год назад выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в, якобы, депортации детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Дети
7 апреля, 12:34
Украина теперь еще и рассадник педофилии в Европе. Украинский паноптикум сгнил давноЕвропу опять потряхивает сообщениями, что Украина вышла на страшное первое место по незаконной торговле человеческими органами и поставкам детей для педофильских утех, что очень востребовано извращенцами континента.
 
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