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"Россия будет двигаться к Одессе вне зависимости с ситуацией с Приднестровьем" - эксперт

"Россия будет двигаться к Одессе вне зависимости с ситуацией с Приднестровьем" - эксперт - 18.09.2024 Украина.ру

"Россия будет двигаться к Одессе вне зависимости с ситуацией с Приднестровьем" - эксперт

В сценарии интервенции в Приднестровье украинских военнослужащих могут убеждать в несостоятельной легенде о том, что если покончить с ПМР, то России не будет смысла двигаться к Одессе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-09-18T00:11

2024-09-18T00:11

2024-09-18T00:11

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дмитрий евстафьев

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всу

ссср

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"Россия будет двигаться к Одессе вне зависимости с ситуацией с Приднестровьем. А если ПМР, не дай бог, окажется в оккупации, эта мотивация будет двойной. Более того, чтобы по-настоящему оккупировать Приднестровье (а не просто зайти и что-то сделать), нужна 50 тысячная группировка и оккупационная администрация, чтобы контролировать эту территорию. Поэтому Украина рассчитывает на Молдову. Без Молдовы они никуда не пойдут", - уверен эксперт.По мнению Амерберга, Приднестровье представляет для киевского режима интерес как PR-акция, а человеческие жизни со всех сторон конфликта (включая мирных жителей) второстепенны. Однако даже в случае завоевания ПМР у ВСУ не будет богатых трофеев, так как приднестровцы приложат все усилия доя того, чтобы украинским интервентам из хранящихся со времён СССР оружейных запасов не достался ни один.Что касается официального Кишинёва, то румынская гражданка в кресле молдавского президента Майя Санду может заинтересоваться войной как предлогом для отмены президентских выборов, полагает Амерберг. Он обратил внимание на то, что Владимиру Зеленскому такой номер удался.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.руО других сценариях украинского кризиса - в интервью Дмитрия Евстафьева: Упырь из Вашингтона может запустить ядерный хаос на Украине, чтобы уйти безнаказанно.

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