Le Monde: французские чиновники услышали предупреждение Путина - 14.09.2024 Украина.ру
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Le Monde: французские чиновники услышали предупреждение Путина
Le Monde: французские чиновники услышали предупреждение Путина - 14.09.2024 Украина.ру
Le Monde: французские чиновники услышали предупреждение Путина
Французские чиновники услышали предупреждение президента России Владимира Путина о вовлечении НАТО в конфликт на Украине. Об этом 14 сентября сообщила газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник
2024-09-14T16:59
2024-09-14T16:59
новости
франция
россия
владимир путин
нато
оружие
удары
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По словам собеседника газеты, нужно сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны.Издание подчеркивает, что несмотря на частые публикации СМИ на тему ударов западным оружием вглубь российской территории, официальный Париж продолжает хранить молчание.Ранее президент Владимир Путин заявил, что если страны Запада разрешать Киеву совершать удары вглубь территории России их оружием, это будет означать прямое участие НАТО, США и Европы в украинском конфликте.Тем временем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве известно о том, что Запад уже принял решение насчет ударов вглубь российской территории и передал соответствующие сигналы Киеву.Больше об этой теме Стало известно, какие регионы РФ попали в список целей "разрешенных" ракет - карты
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новости, франция, россия, владимир путин, нато, оружие, удары
Новости, Франция, Россия, Владимир Путин, НАТО, оружие, удары

Le Monde: французские чиновники услышали предупреждение Путина

16:59 14.09.2024
 
© pixabay.com
© pixabay.com
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Французские чиновники услышали предупреждение президента России Владимира Путина о вовлечении НАТО в конфликт на Украине. Об этом 14 сентября сообщила газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник
По словам собеседника газеты, нужно сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны.
Издание подчеркивает, что несмотря на частые публикации СМИ на тему ударов западным оружием вглубь российской территории, официальный Париж продолжает хранить молчание.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что если страны Запада разрешать Киеву совершать удары вглубь территории России их оружием, это будет означать прямое участие НАТО, США и Европы в украинском конфликте.
Тем временем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве известно о том, что Запад уже принял решение насчет ударов вглубь российской территории и передал соответствующие сигналы Киеву.
Больше об этой теме Стало известно, какие регионы РФ попали в список целей "разрешенных" ракет - карты
 
НовостиФранцияРоссияВладимир ПутинНАТОоружиеудары
 
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