https://ukraina.ru/20240912/1057403052.html

Стало известно, какие регионы РФ попали в список целей "разрешенных" ракет - карты

Стало известно, какие регионы РФ попали в список целей "разрешенных" ракет - карты - 12.09.2024 Украина.ру

Стало известно, какие регионы РФ попали в список целей "разрешенных" ракет - карты

Подконтрольные киевскому режиму СМИ публикуют карты с отмеченными регионами России, которые окажутся в зоне поражения западных ракет. Карты рассчитаны на несколько типов боеприпасов, в том числе Storm Shadow/SCALP с дальностью 560 километров. Такие карты, например, опубликовал украинский портал Defence Express

2024-09-12T13:06

2024-09-12T13:06

2024-09-12T13:06

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"США с самого начала специальной военной операции на Украине тестируют Россию на терпимость. По мнению экспертов, Москва сейчас должна исходить из того, что разрешение на удары вглубь России Киевом уже получено. И в этом контексте ключевым является вопрос о том, какими будут ответные действия РФ. Очевидно, что ракетные удары по объектам националистов полноценной ответкой в данном случае считаться не могут", - отметило издание "Репортер".В четверг, 12 сентября, американский телеканал АВС со ссылкой на советника главы киевского режима сообщил, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей.Информация о том, что Лондон поддержал использование Украиной ракет Storm Shadow по России появлялась в СМИ еще в августе, однако тогда также было указано, что никаких публичных заявлений по этому поводу сделано не будет из-за опасений, что это спровоцирует скандал с США.Тогда члены палаты представителей Конгресса США написали письмо президенту США Джо Байдену, где говорилось, что "опасения администрации по поводу эскалации постоянно опровергались с самого первого дня войны. Ни использование Украиной предоставленного США оружия в России, ни ее военное вторжение в Курскую область – первая иностранная оккупация российской территории со времен Второй мировой войны – не вызвали ответной эскалации со стороны РФ".Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. В частности, тогда глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призывал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.

https://ukraina.ru/20240910/1057357652.html

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новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, энтони блинкен, джо байден, вооруженные силы украины, удары, ракеты