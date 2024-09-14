Россия вернула еще 103 военных, попавших в плен в Курской области - 14.09.2024 Украина.ру
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Россия вернула еще 103 военных, попавших в плен в Курской области
Россия вернула еще 103 военных, попавших в плен в Курской области - 14.09.2024 Украина.ру
Россия вернула еще 103 военных, попавших в плен в Курской области
В Россию вернулись 103 военнослужащих, захваченных в плен при вторжении отрядов Вооруженных сил Украины в приграничные районы Курской области. Об этом 14 сентября сообщило Министерство обороны России
2024-09-14T14:01
2024-09-14T14:01
новости
россия
украина
оаэ
военнопленные
обмен
курская область
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Обмен военнопленными был проведен при посредничестве ОАЭ, сообщили в ведомстве.Сейчас военные РФ находятся в Белорусии. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Как сообщало издание Украина.ру, Россия и Украина 24 августа при посредничестве ОАЭ произвели обмен пленными, в результате которого на родину удалось вернуть 115 российских военнослужащих.Более подробно об этом в материале Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области
россия
украина
оаэ
курская область
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, оаэ, военнопленные, обмен, курская область
Новости, Россия, Украина, ОАЭ, военнопленные, обмен, Курская область

Россия вернула еще 103 военных, попавших в плен в Курской области

14:01 14.09.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк"Стальная бригада" - спецназ Росгвардии в Харьковской области
Стальная бригада - спецназ Росгвардии в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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В Россию вернулись 103 военнослужащих, захваченных в плен при вторжении отрядов Вооруженных сил Украины в приграничные районы Курской области. Об этом 14 сентября сообщило Министерство обороны России
Обмен военнопленными был проведен при посредничестве ОАЭ, сообщили в ведомстве.
Сейчас военные РФ находятся в Белорусии. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Как сообщало издание Украина.ру, Россия и Украина 24 августа при посредничестве ОАЭ произвели обмен пленными, в результате которого на родину удалось вернуть 115 российских военнослужащих.
Более подробно об этом в материале Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области
 
НовостиРоссияУкраинаОАЭвоеннопленныеобменКурская область
 
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Заголовок открываемого материала
14:53Reuters раскрыл список потенциальных целей Киева на территории России
14:24Новороссийский фронт. Российские БПЛА жгут напалмом украинские блиндажи и танки
14:01Россия вернула еще 103 военных, попавших в плен в Курской области
13:43Полиция Киева сообщила о поджогах 200 автомобилей военных
13:05Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР
12:49Сотни тысяч украинцев подают заявления об отказе от гражданства - депутат Рады
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