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Россия вернула еще 103 военных, попавших в плен в Курской области

Россия вернула еще 103 военных, попавших в плен в Курской области - 14.09.2024 Украина.ру

Россия вернула еще 103 военных, попавших в плен в Курской области

В Россию вернулись 103 военнослужащих, захваченных в плен при вторжении отрядов Вооруженных сил Украины в приграничные районы Курской области. Об этом 14 сентября сообщило Министерство обороны России

2024-09-14T14:01

2024-09-14T14:01

2024-09-14T14:01

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россия

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оаэ

военнопленные

обмен

курская область

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Обмен военнопленными был проведен при посредничестве ОАЭ, сообщили в ведомстве.Сейчас военные РФ находятся в Белорусии. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Как сообщало издание Украина.ру, Россия и Украина 24 августа при посредничестве ОАЭ произвели обмен пленными, в результате которого на родину удалось вернуть 115 российских военнослужащих.Более подробно об этом в материале Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области

россия

украина

оаэ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, оаэ, военнопленные, обмен, курская область