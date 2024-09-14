Россия вернула еще 103 военных, попавших в плен в Курской области
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк"Стальная бригада" - спецназ Росгвардии в Харьковской области
В Россию вернулись 103 военнослужащих, захваченных в плен при вторжении отрядов Вооруженных сил Украины в приграничные районы Курской области. Об этом 14 сентября сообщило Министерство обороны России
Обмен военнопленными был проведен при посредничестве ОАЭ, сообщили в ведомстве.
Сейчас военные РФ находятся в Белорусии. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Как сообщало издание Украина.ру, Россия и Украина 24 августа при посредничестве ОАЭ произвели обмен пленными, в результате которого на родину удалось вернуть 115 российских военнослужащих.
Более подробно об этом в материале Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области