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Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области

Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области - 24.08.2024 Украина.ру

Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области

Россия и Украина при посредничестве ОАЭ произвели обмен пленными. Об этом сообщает Минобороны РФ

2024-08-24T13:47

2024-08-24T13:47

2024-08-24T13:47

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"Двадцать четвертого августа текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении.Освобождённые из украинского плена российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. Затем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.Подробности картины дня представлены в обзоре Зеленский завизировал расправу над православными, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 августа

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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, всу, минобороны рф, военнопленные, обмен, оаэ