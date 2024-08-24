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Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области
Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области - 24.08.2024 Украина.ру
Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области
Россия и Украина при посредничестве ОАЭ произвели обмен пленными. Об этом сообщает Минобороны РФ
2024-08-24T13:47
2024-08-24T13:47
2024-08-24T13:47
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"Двадцать четвертого августа текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении.Освобождённые из украинского плена российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. Затем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.Подробности картины дня представлены в обзоре Зеленский завизировал расправу над православными, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 августа
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, всу, минобороны рф, военнопленные, обмен, оаэ
Новости, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Минобороны РФ, военнопленные, обмен, ОАЭ
Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области
Россия и Украина при посредничестве ОАЭ произвели обмен пленными. Об этом сообщает Минобороны РФ
"Двадцать четвертого августа текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении.
Освобождённые из украинского плена российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. Затем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.