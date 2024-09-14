Сотни тысяч украинцев подают заявления об отказе от гражданства - депутат Рады - 14.09.2024 Украина.ру
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Сотни тысяч украинцев подают заявления об отказе от гражданства - депутат Рады
Сотни тысяч украинцев подают заявления об отказе от гражданства - депутат Рады - 14.09.2024 Украина.ру
Сотни тысяч украинцев подают заявления об отказе от гражданства - депутат Рады
Украинские консульства принимают "сотни тысяч" заявлений об отказе от гражданства от украинцев, выехавших за пределы страны. Об этом 14 сентября рассказал в эфире YouTubе-канала "Говорит большой Львов" депутат Верховной рады Николай Княжицкий
2024-09-14T12:49
2024-09-14T12:49
новости
украина
верховная рада
демография
катастрофа
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По его данным, за последние два с половиной года из страны уехали 6,7 млн украинцев, 400 тысяч из них — за последние полгода."И у нас катастрофа, потому что сначала мы сделали очень много ошибок, когда этим людям не оказывали консульские услуги, сейчас якобы пытаемся предоставить. Есть на это причина, почему лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства", - сказал нардеп.По словам Княжицкого, украинцы в Германии получают "серые паспорта", которые выдаются людям, не имеющим другого паспорта. Обладатели двойного гражданства в то же время стараются избавиться от украинских паспортов, добавил он.Ситуацию в стране Княжицкий назвал реальной демографической катастрофой.Как сообщало издание Украина.ру, после принятия на Украине нового закона о мобилизации весной этого года граждан, проживающих за пределами страны обязали предъявить военный билет для получения консульских услуг. Граждане, у которых его нет, должны вернуться на родину и получить его там. Большинство из тех, кому удалось покинуть страну не желает рисковать попасть под мобилизацию, поэтому закон мог спровоцировать массовый отказ от гражданства за рубежом.Больше о демографической ситуации на Украине в материале Украина возглавила рейтинг смертности ЦРУ
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, верховная рада, демография, катастрофа
Новости, Украина, Верховная Рада, демография, катастрофа

Сотни тысяч украинцев подают заявления об отказе от гражданства - депутат Рады

12:49 14.09.2024
 
© Фото : Посольство України в СШАукраина паспорт украинский загранпаспорт
украина паспорт украинский загранпаспорт - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Посольство України в США
Читать в
Украинские консульства принимают "сотни тысяч" заявлений об отказе от гражданства от украинцев, выехавших за пределы страны. Об этом 14 сентября рассказал в эфире YouTubе-канала "Говорит большой Львов" депутат Верховной рады Николай Княжицкий
По его данным, за последние два с половиной года из страны уехали 6,7 млн украинцев, 400 тысяч из них — за последние полгода.
"И у нас катастрофа, потому что сначала мы сделали очень много ошибок, когда этим людям не оказывали консульские услуги, сейчас якобы пытаемся предоставить. Есть на это причина, почему лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства", - сказал нардеп.
По словам Княжицкого, украинцы в Германии получают "серые паспорта", которые выдаются людям, не имеющим другого паспорта. Обладатели двойного гражданства в то же время стараются избавиться от украинских паспортов, добавил он.
Ситуацию в стране Княжицкий назвал реальной демографической катастрофой.
Как сообщало издание Украина.ру, после принятия на Украине нового закона о мобилизации весной этого года граждан, проживающих за пределами страны обязали предъявить военный билет для получения консульских услуг. Граждане, у которых его нет, должны вернуться на родину и получить его там. Большинство из тех, кому удалось покинуть страну не желает рисковать попасть под мобилизацию, поэтому закон мог спровоцировать массовый отказ от гражданства за рубежом.
Больше о демографической ситуации на Украине в материале Украина возглавила рейтинг смертности ЦРУ
 
НовостиУкраинаВерховная Рададемографиякатастрофа
 
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Заголовок открываемого материала
13:05Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР
12:49Сотни тысяч украинцев подают заявления об отказе от гражданства - депутат Рады
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