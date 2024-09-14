Американские издания сообщили об ужасающей ситуации на Украине - 14.09.2024 Украина.ру
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Американские издания сообщили об ужасающей ситуации на Украине
Американские издания сообщили об ужасающей ситуации на Украине - 14.09.2024 Украина.ру
Американские издания сообщили об ужасающей ситуации на Украине
Новости о ситуации на Украине с наступлением осени стали ужасающими. Об этом 14 сентября пишет американское издание The Wall Street Journal.
2024-09-14T11:57
2024-09-14T11:57
новости
украина
вооруженные силы украины
the wall street journal
россия
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По мнению авторов американской газеты, это связано как с состоянием украинской энергетической инфраструктуры, так и с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.В материале отмечается, что ВСУ уже не владеют инициативой, поскольку российские войска продолжают свое наступление в Донбассе.Также в статье подчеркивается, что Вооруженные силы России разрушают энергетическую инфраструктуру Украины. Это приведет к "очень тяжелой зиме" для жителей страны, полагает издание. Авторы уверены, что по этой причине в Европу могут хлынуть новые потоки беженцев.Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что США пытаются не допустить разгрома Украины до предстоящих президентских выборов в ноябре, так как демократам не нужно еще одно тотальное военное поражение.Больше о состоянии в украинской энергетике в статье Независимость "Укрэнерго" от Офиса Зеленского существует только в умах журналистов Politico - Павлив
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452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, вооруженные силы украины, the wall street journal, россия
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, The Wall Street Journal, Россия

Американские издания сообщили об ужасающей ситуации на Украине

11:57 14.09.2024
 
© AP / Daniel Cole
- РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP / Daniel Cole
Читать в
Новости о ситуации на Украине с наступлением осени стали ужасающими. Об этом 14 сентября пишет американское издание The Wall Street Journal.
По мнению авторов американской газеты, это связано как с состоянием украинской энергетической инфраструктуры, так и с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.
В материале отмечается, что ВСУ уже не владеют инициативой, поскольку российские войска продолжают свое наступление в Донбассе.
Также в статье подчеркивается, что Вооруженные силы России разрушают энергетическую инфраструктуру Украины. Это приведет к "очень тяжелой зиме" для жителей страны, полагает издание. Авторы уверены, что по этой причине в Европу могут хлынуть новые потоки беженцев.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что США пытаются не допустить разгрома Украины до предстоящих президентских выборов в ноябре, так как демократам не нужно еще одно тотальное военное поражение.
Больше о состоянии в украинской энергетике в статье Независимость "Укрэнерго" от Офиса Зеленского существует только в умах журналистов Politico - Павлив
 
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