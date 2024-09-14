https://ukraina.ru/20240914/1057448702.html

Американские издания сообщили об ужасающей ситуации на Украине

Американские издания сообщили об ужасающей ситуации на Украине - 14.09.2024 Украина.ру

Американские издания сообщили об ужасающей ситуации на Украине

Новости о ситуации на Украине с наступлением осени стали ужасающими. Об этом 14 сентября пишет американское издание The Wall Street Journal.

2024-09-14T11:57

2024-09-14T11:57

2024-09-14T11:57

новости

украина

вооруженные силы украины

the wall street journal

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1f/1043140438_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_802e214005340354f0ac0cc8ed9eaf5a.jpg

По мнению авторов американской газеты, это связано как с состоянием украинской энергетической инфраструктуры, так и с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.В материале отмечается, что ВСУ уже не владеют инициативой, поскольку российские войска продолжают свое наступление в Донбассе.Также в статье подчеркивается, что Вооруженные силы России разрушают энергетическую инфраструктуру Украины. Это приведет к "очень тяжелой зиме" для жителей страны, полагает издание. Авторы уверены, что по этой причине в Европу могут хлынуть новые потоки беженцев.Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что США пытаются не допустить разгрома Украины до предстоящих президентских выборов в ноябре, так как демократам не нужно еще одно тотальное военное поражение.Больше о состоянии в украинской энергетике в статье Независимость "Укрэнерго" от Офиса Зеленского существует только в умах журналистов Politico - Павлив

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вооруженные силы украины, the wall street journal, россия