Независимость "Укрэнерго" от Офиса Зеленского существует только в умах журналистов Politico - Павлив - 13.09.2024 Украина.ру
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Независимость "Укрэнерго" от Офиса Зеленского существует только в умах журналистов Politico - Павлив
Независимость "Укрэнерго" от Офиса Зеленского существует только в умах журналистов Politico - Павлив - 13.09.2024 Украина.ру
Независимость "Укрэнерго" от Офиса Зеленского существует только в умах журналистов Politico - Павлив
Беспокойство западных союзников Киева о якобы утрате независимости от властей сети электрогенерации "Укрэнерго" - полная ерунда, потому как компания и прежде не была суверенной. Этот и другие тезисы новой статьи газеты Politico прокомментировал Украина.ру эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив
2024-09-13T15:50
2024-09-13T15:56
украина
киев
михаил павлив
дмитрий кулеба
андрей ермак
укрэнерго
politico
мид
кадровые перестановки
сво
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Американское издание Politico опубликовало объемную статью в которой вновь упоминаются массовые увольнения украинских министров, а также руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Отмечается, что кроме его отставки, а также главы МИД Дмитрия Кулебы, череда увольнений представляет собой "перестановку стульев" и не является "такой уж и перестройкой". Уход же Кудрицкого, напротив, якобы угрожает самостоятельности "Укрэнерго". "Увольнение Кудрицкого вызвало редкую публичную критику со стороны западных доноров. В письме премьер-министру Украины Денису Шмыгалю представители ЕС и международных финансовых институтов выразили свою тревогу и предостерегли от подрыва независимости "Укрэнерго" от правительства. До недавнего времени сеть контролировалась наблюдательным советом, неподконтрольным министерству энергетики или политикам, и теперь это под угрозой", - пишет Politico. Ранее член комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Жупанин также заявлял, что увольнение Кудрицкого инициировало профильное министерство, которое хочет получить полный контроль над "Укрэнерго". Официальная версия отстранения его от должности - ненадлежащая защита энергообъектов от российских атак. Вместе с Кудрицким должности покинули члены наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и Педер Андреасен, которые назвали увольнение главы структуры "политическим мотивированным". Внезапно Служба безопасности Украины обнаружила у начальника службы безопасности "Укрэнерго" времен Кудрицкого российский паспорт, выданный после после того, как Крым вернулся в состав России. Утверждается, что о наличии у него документа знал и глава компании. Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк, например, указывал, что увольнение Кудрицкого было вызвано "животным желанием" объять все финансовые потоки замглавы Офиса президента Украины Ростислава Шурмы и министра энергетики Германа Галущенко, а также ознаменовало завершение формирования коррупционной пирамиды в сфере энергетики. В пятницу исполняющим обязанности главы энергетической компании назначили Алексея Брехта, который ранее был заместителем ее руководителя и отвечал за эксплуатацию и восстановление системы передачи энергии. В своей вступительной речи Брехт заявил, что компания будет сохранять курс на привлечение международной помощи для восстановления объектов энергетической инфраструктуры. В целом, направление мыслей понятно. Помимо Кудрицкого, американские журналисты вновь вспомнили громкую отставку Кулебы, которая, как утверждается, произошла из-за недовольства главы Офиса Зеленского Андрея Ермака, который стремился к большему контролю над Министерством иностранных дел. Эксперт подчеркнул, что у двух политиков действительно существовала напряженность в отношениях. При помощи угроз Кулебу попросту "выдавили" из МИД, а предшествовал этому провал министра на прошлогоднем саммите. "Отставка Кулебы не запрашивалась американцами, в отличие от других позиций по которым звучали требования. По нему история очень простая: еще после саммита 2023 года в Джидде Саудовской Аравии его обвинили в провалах, и Ермак пожелал в дальнейшем заниматься всеми саммитами самостоятельно. С тех пор отношения с Кулебой были очень напряженные, он уходить не собирался. По моей информации Кулебе просто пригрозили рядом уголовных дел, как минимум, связанных с тем, что он брал деньги у западных корпораций. Обвинения там были понятные и четкие. Кулебе ничего не оставалось, как написать заявление по собственному желанию", - отметил Михаил Павлив. Politico добавляет, что на Западе "восхищались" экс-главой украинского МИД, как и бывшим главкомом украинской армией Валерием Залужным, а их уход "вызвал некоторое беспокойство". Изменится ли от масштабной перестановки ситуация с коррупцией в стране - вопрос риторический.Более подробно по теме – в статье автора издания Украина.ру Василия Стоякина "Перестановки в МИД Украины: чем Кулеба не угодил Зеленскому?".
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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украина, киев, михаил павлив, дмитрий кулеба, андрей ермак, укрэнерго, politico, мид, кадровые перестановки, сво, спецоперация, коррупция, новости
Украина, Киев, Михаил Павлив, Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак, Укрэнерго, Politico, МИД, кадровые перестановки, СВО, Спецоперация, коррупция, Новости

Независимость "Укрэнерго" от Офиса Зеленского существует только в умах журналистов Politico - Павлив

15:50 13.09.2024 (обновлено: 15:56 13.09.2024)
 
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"НЭК Укрэнерго
НЭК Укрэнерго - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"
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Анастасия Градинарова
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Беспокойство западных союзников Киева о якобы утрате независимости от властей сети электрогенерации "Укрэнерго" - полная ерунда, потому как компания и прежде не была суверенной. Этот и другие тезисы новой статьи газеты Politico прокомментировал Украина.ру эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив
Американское издание Politico опубликовало объемную статью в которой вновь упоминаются массовые увольнения украинских министров, а также руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
Отмечается, что кроме его отставки, а также главы МИД Дмитрия Кулебы, череда увольнений представляет собой "перестановку стульев" и не является "такой уж и перестройкой". Уход же Кудрицкого, напротив, якобы угрожает самостоятельности "Укрэнерго".
"Увольнение Кудрицкого вызвало редкую публичную критику со стороны западных доноров. В письме премьер-министру Украины Денису Шмыгалю представители ЕС и международных финансовых институтов выразили свою тревогу и предостерегли от подрыва независимости "Укрэнерго" от правительства. До недавнего времени сеть контролировалась наблюдательным советом, неподконтрольным министерству энергетики или политикам, и теперь это под угрозой", - пишет Politico.
Ранее член комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Жупанин также заявлял, что увольнение Кудрицкого инициировало профильное министерство, которое хочет получить полный контроль над "Укрэнерго". Официальная версия отстранения его от должности - ненадлежащая защита энергообъектов от российских атак.
Вместе с Кудрицким должности покинули члены наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и Педер Андреасен, которые назвали увольнение главы структуры "политическим мотивированным".
Внезапно Служба безопасности Украины обнаружила у начальника службы безопасности "Укрэнерго" времен Кудрицкого российский паспорт, выданный после после того, как Крым вернулся в состав России. Утверждается, что о наличии у него документа знал и глава компании.

"Укрэнерго" - это такая организация, которая в принципе всегда зависела от Офиса президента Украины. Говорить о том, что она не была подчинена правительству - полная ерунда. Там были определенные перестановки, в том числе в части наблюдательного совета, но на самом деле, это перераспределение потоков, но не более того", - пояснил Павлив.

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк, например, указывал, что увольнение Кудрицкого было вызвано "животным желанием" объять все финансовые потоки замглавы Офиса президента Украины Ростислава Шурмы и министра энергетики Германа Галущенко, а также ознаменовало завершение формирования коррупционной пирамиды в сфере энергетики.
В пятницу исполняющим обязанности главы энергетической компании назначили Алексея Брехта, который ранее был заместителем ее руководителя и отвечал за эксплуатацию и восстановление системы передачи энергии. В своей вступительной речи Брехт заявил, что компания будет сохранять курс на привлечение международной помощи для восстановления объектов энергетической инфраструктуры. В целом, направление мыслей понятно.
Помимо Кудрицкого, американские журналисты вновь вспомнили громкую отставку Кулебы, которая, как утверждается, произошла из-за недовольства главы Офиса Зеленского Андрея Ермака, который стремился к большему контролю над Министерством иностранных дел.
Эксперт подчеркнул, что у двух политиков действительно существовала напряженность в отношениях. При помощи угроз Кулебу попросту "выдавили" из МИД, а предшествовал этому провал министра на прошлогоднем саммите.
"Отставка Кулебы не запрашивалась американцами, в отличие от других позиций по которым звучали требования. По нему история очень простая: еще после саммита 2023 года в Джидде Саудовской Аравии его обвинили в провалах, и Ермак пожелал в дальнейшем заниматься всеми саммитами самостоятельно. С тех пор отношения с Кулебой были очень напряженные, он уходить не собирался. По моей информации Кулебе просто пригрозили рядом уголовных дел, как минимум, связанных с тем, что он брал деньги у западных корпораций. Обвинения там были понятные и четкие. Кулебе ничего не оставалось, как написать заявление по собственному желанию", - отметил Михаил Павлив.
Politico добавляет, что на Западе "восхищались" экс-главой украинского МИД, как и бывшим главкомом украинской армией Валерием Залужным, а их уход "вызвал некоторое беспокойство". Изменится ли от масштабной перестановки ситуация с коррупцией в стране - вопрос риторический.
Более подробно по теме – в статье автора издания Украина.ру Василия Стоякина "Перестановки в МИД Украины: чем Кулеба не угодил Зеленскому?".
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4 сентября, 05:52
Экономика Украины и война: ни света, ни Кудрицкого и шаг вместо копейкиСпустя неделю после масштабной атаки ВКС РФ по объектам украинской электроэнергетики появились данные, позволяющие судить о масштабах повреждений
 
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