https://ukraina.ru/20240913/1057417170.html

Жителей расселили по всей стране: Роман Алёхин рассказал о гуманитарной ситуации в Курской области

Жителей расселили по всей стране: Роман Алёхин рассказал о гуманитарной ситуации в Курской области - 13.09.2024 Украина.ру

Жителей расселили по всей стране: Роман Алёхин рассказал о гуманитарной ситуации в Курской области

Жителей Курской области расселили по всей стране. Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет. Семьи с маленькими детьми предпочли уехать в более безопасные регионы, чтобы те могли ходить в школу Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин

2024-09-13T03:45

2024-09-13T03:45

2024-09-13T03:45

новости

курская область

курск

россия

мирные жители

эвакуация

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образование

продукты

регионы

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Жителей Курской области, которых вывезли из оккупированных районов, расселили по всей стране. Их в Курске нет, тем более что многие куряне уехали из города, сообщил советник.Он отметил, что в регионе из-за войны установили дистанционное обучение, но в раннем возрасте оно никуда не годится. Он подчеркнул, что никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет. Понятно, что никто не сталкивался с таким большим количеством людей, но сейчас мы обработали комплексную систему обеспечения граждан продуктовыми наборами и бытовой химией, добавил волонтер."Конечно, есть определенные бюрократические проблемы, когда для выдачи жилищного сертификата нужно провести оценку дома, а дом сейчас на оккупированной территории. Вопросы эти так или иначе решаются", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240912/1057409232.html

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новости, курская область, курск, россия, мирные жители, эвакуация, дети, образование, продукты, регионы, оккупация, жилье