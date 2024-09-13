Жителей расселили по всей стране: Роман Алёхин рассказал о гуманитарной ситуации в Курской области
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункты временного размещения для эвакуированных жителей Курской области
Жителей Курской области расселили по всей стране. Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет. Семьи с маленькими детьми предпочли уехать в более безопасные регионы, чтобы те могли ходить в школу Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Жителей Курской области, которых вывезли из оккупированных районов, расселили по всей стране. Их в Курске нет, тем более что многие куряне уехали из города, сообщил советник.
Он отметил, что в регионе из-за войны установили дистанционное обучение, но в раннем возрасте оно никуда не годится.
"Родителям пришлось бы заниматься с ребенком дома, не имея возможности зарабатывать деньги. Поэтому они предпочли уехать в более безопасные регионы, чтобы дети могли ходить в школу", — рассказал Алехин.
Он подчеркнул, что никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет. Понятно, что никто не сталкивался с таким большим количеством людей, но сейчас мы обработали комплексную систему обеспечения граждан продуктовыми наборами и бытовой химией, добавил волонтер.
"Конечно, есть определенные бюрократические проблемы, когда для выдачи жилищного сертификата нужно провести оценку дома, а дом сейчас на оккупированной территории. Вопросы эти так или иначе решаются", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.ру
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