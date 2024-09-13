Жителей расселили по всей стране: Роман Алёхин рассказал о гуманитарной ситуации в Курской области - 13.09.2024 Украина.ру
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Жителей расселили по всей стране: Роман Алёхин рассказал о гуманитарной ситуации в Курской области
Жителей расселили по всей стране: Роман Алёхин рассказал о гуманитарной ситуации в Курской области - 13.09.2024 Украина.ру
Жителей расселили по всей стране: Роман Алёхин рассказал о гуманитарной ситуации в Курской области
Жителей Курской области расселили по всей стране. Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет. Семьи с маленькими детьми предпочли уехать в более безопасные регионы, чтобы те могли ходить в школу Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-13T03:45
2024-09-13T03:45
новости
курская область
курск
россия
мирные жители
эвакуация
дети
образование
продукты
регионы
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Жителей Курской области, которых вывезли из оккупированных районов, расселили по всей стране. Их в Курске нет, тем более что многие куряне уехали из города, сообщил советник.Он отметил, что в регионе из-за войны установили дистанционное обучение, но в раннем возрасте оно никуда не годится. Он подчеркнул, что никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет. Понятно, что никто не сталкивался с таким большим количеством людей, но сейчас мы обработали комплексную систему обеспечения граждан продуктовыми наборами и бытовой химией, добавил волонтер."Конечно, есть определенные бюрократические проблемы, когда для выдачи жилищного сертификата нужно провести оценку дома, а дом сейчас на оккупированной территории. Вопросы эти так или иначе решаются", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану" на сайте Украина.ру
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новости, курская область, курск, россия, мирные жители, эвакуация, дети, образование, продукты, регионы, оккупация, жилье
Новости, Курская область, Курск, Россия, мирные жители, эвакуация, дети, образование, продукты, регионы, оккупация, жилье

Жителей расселили по всей стране: Роман Алёхин рассказал о гуманитарной ситуации в Курской области

03:45 13.09.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункты временного размещения для эвакуированных жителей Курской области
Пункты временного размещения для эвакуированных жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Жителей Курской области расселили по всей стране. Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет. Семьи с маленькими детьми предпочли уехать в более безопасные регионы, чтобы те могли ходить в школу Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Жителей Курской области, которых вывезли из оккупированных районов, расселили по всей стране. Их в Курске нет, тем более что многие куряне уехали из города, сообщил советник.
Он отметил, что в регионе из-за войны установили дистанционное обучение, но в раннем возрасте оно никуда не годится.
"Родителям пришлось бы заниматься с ребенком дома, не имея возможности зарабатывать деньги. Поэтому они предпочли уехать в более безопасные регионы, чтобы дети могли ходить в школу", — рассказал Алехин.
Он подчеркнул, что никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет. Понятно, что никто не сталкивался с таким большим количеством людей, но сейчас мы обработали комплексную систему обеспечения граждан продуктовыми наборами и бытовой химией, добавил волонтер.
"Конечно, есть определенные бюрократические проблемы, когда для выдачи жилищного сертификата нужно провести оценку дома, а дом сейчас на оккупированной территории. Вопросы эти так или иначе решаются", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану" на сайте Украина.ру
Зеленский Сырский
Вчера, 17:28
Горим, но всё по плану: Коновалов о том, как Зеленский и Сырский не смогли договориться по КурскуРоссийские войска начали наступление в Курской области, все идет по плану Киева. Такое заявление, противоречащее словам главкома украинской армии Александра Сырского, в четверг, 12 сентября, сделал Владимир Зеленский. Официальная позиция Банковой и генерала разнится уже не впервые, указал военный эксперт Иван Коновалов
 
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Заголовок открываемого материала
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05:59Протест или все же уклонение от призыва? Почему дети беженцев с Украины бойкотируют польские школы
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05:30Устроим ВСУ "маленький адочек": Алёхин раскрыл, зачем под Курском собрали огромное количество спецназа
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04:45Ермаков: ВС РФ раздергали ВСУ, блестяще взяли Новогродовку и нанесли "тысячу порезов" врагу на Донбассе
04:42Евгений Норин: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного
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04:15Журналист Ермаков сообщил, когда бойцы наконец срежут Времевский выступ и пойдут на охват Угледара
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04:00Эксперт раскрыл, почему ВСУ оставили Новогродовку, но сумели перекинуть 72-ю бригаду ВСУ в Селидово
03:45Жителей расселили по всей стране: Роман Алёхин рассказал о гуманитарной ситуации в Курской области
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