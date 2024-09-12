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Интервенты ВСУ сдаются, Зеленский упрашивает Блинкена, Эстония закупит боеприпасы – главное на 18.00

Интервенты ВСУ сдаются, Зеленский упрашивает Блинкена, Эстония закупит боеприпасы – главное на 18.00 - 12.09.2024 Украина.ру

Интервенты ВСУ сдаются, Зеленский упрашивает Блинкена, Эстония закупит боеприпасы – главное на 18.00

Минобороны России констатирует успешный ход контртеррористической операции в Курской области. ВСУ продолжают атаки приграничных российских регионов. Минобороны Эстонии заинтересовалось украинскими ракетами.

2024-09-12T18:14

2024-09-12T18:14

2024-09-12T18:14

россия

курская область

эстония

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минобороны

нацгвардия

сво

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Вторгшиеся на территорию Курской области интервенты ВСУ активно сдаются в плен. Об этом РИА Новости рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Я для себя уже такое понимание имею, что все-таки, что ни говори, противник сдается откровенно много, чаще, чем это было в начале СВО, скажем, в прошлом году, потому что большая часть тех сил, которые зашли, скажем, на ту же Курскую область - они состоят из мобилизованных в этом же году, в мае-апреле. Подготовки уже духовной, моральной, которая была у предыдущих подразделений, ее у них нет", - заявил Алаудинов.По его словам, "морально-психологическая составляющая в украинских формированиях на очень низком уровне и при малейшей возможности, если они имеют хотя бы мало-мальский шанс на то, что они могут остаться в живых, они пытаются сдаться в плен".В то же время украинская армия не прекращает попыток атаковать российские регионы. По данным Минобороны России, 12 сентября было несколько таких атак.В частности, Минобороны сообщило, что около 14.30 мск была "пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". В итоге дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области. Также расчёты ПТРК сожгли два танка ВСУ в приграничном районе Курской области.В свою очередь врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении в приграничном районе нескольких управляемых авиабомб ВСУ и БПЛА самолётного типа. Также была уничтожена украинская ракета, а ракетная опасность в области объявлялась с десяток раз.Режим КТО действует в Курской, Белгородской и Брянской областях. Минобороны России информирует о предпринимаемых мерах помощи защитникам приграничных территорий.Согласно сводке Минобороны от 12 сентября, Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области 6 августа. Освобождаются захваченные ВСУ населённые пункты, уничтожается личный состав и техника интервентов. "В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь", - сказано в официальном сообщении.Минобороны России также отметило, что за минувшие сутки потери ВСУ от подразделений группировки "Север" составили до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль, и один украинский военнослужащий сдался в плен.Отражены четыре попытки противника прорваться через границу России в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье. При этом потери противника составили до 55 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения. Продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника в лесных массивах, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1 бригады Нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка.Российской оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 116-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Должик, Журавка, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции радиоэлектронной борьбы", - констатировали в Минобороны РФ.Там также отметили, что всего за время боевых действий на Курском направлении потери противника превысили более 12500 военнослужащих. В потери ВСУ также записаны 101 танк, 42 БМП, 83 БТР, 669 боевых бронемашин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок РСЗО - в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, а также восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, десять единиц инженерной техники – в т.ч. четыре инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.ВСУ несут большие потери не только в Курской области и приграничных с нею областях (прежде всего – в Сумской), но также в Донбассе. В частности, отметило Минобороны РФ, за минувшие сутки подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ при этом составили до 745 военнослужащих, не считая множества техники, в том числе производства США, Британии и ЕС.Потери ВСУ в столкновении с подразделениями российской войсковой группировки "Запад" составили только в личном составе до 445 военнослужащих, а в боях с подразделениями российской группировки войск "Центр" - до 495 военнослужащих."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31457 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17993 танка и других боевых бронированных машин, 1452 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14488 орудий полевой артиллерии и минометов, 25945 единиц специальной военной автомобильной техники", - констатировали в Минобороны РФ.ФСБ в свою очередь отчиталась за устранение внутренних угроз, исходящих от СБУ. Спецслужба задержала гражданина, который должен был подорвать железнодорожный мост в Севастополе."Установлено, что 51-летний житель Севастополя посредством переписки в интернет-мессенджере был завербован сотрудником службы безопасности Украины для выполнения разведывательных заданий по сбору сведений об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов" , - рассказали в УФСБ.Владимир Зеленский тем временем продолжает убеждать правительства западных государств разрешить ВСУ наносить удары западным оружием вглубь России. Речь идёт о российских территориях помимо новых регионов, воссоединившихся с исторической родиной в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Как сообщает британская пресса, Лондон поддержал использование ракет Storm Shadow для этих целей. США отказываются дать такое разрешение, а Германия отказывается передавать даже сами ракеты. При этом британское правительство официально не подтверждает, но и не опровергает наличие своего разрешения.Во время нынешнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев украинское руководство снова озвучило свои желания получить разрешение на применение американского оружия (и всего западного) по территории Российской Федерации в границах 1991 года. Зеленский передал Блинкену список целей в России, а Блинкен заверил его в полноте решимости Вашингтона решимости обеспечить ВСУ "все необходимое для достижения успеха".Пока украинское руководство выпрашивает оружие и боеприпасы, военную технику и вообще всё у всего мира, неожиданный ход сделало правительство Эстонии. Минобороны этой постсоветской прибалтийской републики в лице министра Ханно Певкура заявило о намерении закупать боеприпасы на Украине.Причём, как отметила телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра обороны Эстонии, Певкур надеется заполучить с Украины "преимущественно ракеты, некоторые экземпляры которых обойдутся в пять раз дешевле западных аналогов". О каких производственных мощностях на Украине идёт речь и из каких доходов Эстония намерена закупить украинские ракеты – не уточняется.Любопытно, что недавно состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины в формате "Рамштайн". На нём Зеленский просил ракеты и другие боеприпасы, а Эстония поддерживала эти просьбы.О более ранних событиях на Украине и вокруг неё: "Между русскими и украинцами ещё не всё потеряно". Главное на Украине на 13:00 12 сентября

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