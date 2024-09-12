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Завербованный СБУ севастополец пытался подорвать железнодорожный мост - ФСБ

Завербованный СБУ севастополец пытался подорвать железнодорожный мост - ФСБ - 12.09.2024 Украина.ру

Завербованный СБУ севастополец пытался подорвать железнодорожный мост - ФСБ

Силовики задержали мужчину, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) должен был подорвать железнодорожный мост в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ

2024-09-12T14:13

2024-09-12T14:13

2024-09-12T14:13

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"Установлено, что 51-летний житель Севастополя посредством переписки в интернет-мессенджере был завербован сотрудником службы безопасности Украины для выполнения разведывательных заданий по сбору сведений об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов" , - рассказали в службе безопасности.По заданию куратора из СБУ злоумышленник изъял из тайника взрывное устройство и попытался совершить подрыв железнодорожного моста, однако был задержан. В отношении него возбудили уголовные дела о госизмене, приготовлении к совершению террористического акта, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ему грозит пожизненное лишение свободы.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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