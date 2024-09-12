https://ukraina.ru/20240912/1057402733.html

"Между русскими и украинцами ещё не всё потеряно". Главное на Украине на 13:00 12 сентября

"Между русскими и украинцами ещё не всё потеряно". Главное на Украине на 13:00 12 сентября - 12.09.2024 Украина.ру

"Между русскими и украинцами ещё не всё потеряно". Главное на Украине на 13:00 12 сентября

Боевые действия в зоне СВО продолжаются; российский военный отпустил украинских волонтеров; Украина испытывает трудности с энергоснабжением; украинцев за границей зовут воевать; сдавшихся в плен украинцев приняли как своих; российские военные выжимают ВСУ из Курской области; американские военные моделируют последствия ядерных ударов.

2024-09-12T13:13

2024-09-12T13:13

2024-09-12T14:21

эксклюзив

сво

украина

потери всу

днр

россия

курская область

энергоресурсы

сергей лавров

укрэнерго

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Боевые действия и обстрелыРоссийские военные взяли под огневой контроль населенный пункт Макеевка, находящийся на временно оккупированной ВСУ территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в четверг, 12 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ не оставляют попыток вернуть утраченные позиции.МО России информирует, что при освобождении населенного пункта Мемрик в ДНР российские бойцы уничтожили десятки единиц военной техники ВСУ, в том числе американский танк Abrams."Наши штурмовики действовали так быстро, что солдаты ВСУ не успели отреагировать и сдались в плен. По словам военнопленных, их приняли "как своих" – накормили, дали закурить. Пленные отметили, что российские военные не издевались над ними", - говорится в сообщении.Минобороны также сообщает, что "оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 134-х районах".Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31457 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17993 танка и других боевых бронированных машин, 1452 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14488 орудий полевой артиллерии и минометов, 25945 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке МО РФ."Еще не все потеряно"Украинские паблики пишут о случае, когда русский военный отпустил украинских волонтеров в Украинске (Покровское направление) и даже не взял их в плен для обмена, хотя они были в военной форме."Сообщается, что волонтеры Даниил Захарченко и Александр Гуманюк приехали в Украинск забрать мирных жителей. И в этот момент появился российский солдат и спросил, что происходит. Захарченко сообщил, что они волонтеры, приехали за мирными жителями, и россиянин отпустил их вместе с гражданскими", - информирует телеграм-канал "Наблюдатель".А популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" отмечает, это "очень показательный случай на фоне официальной украинской пропаганды, которая говорит, что русские убивают пленных, мирных и всячески пытается сделать из россиян "террористов"."От себя добавим, что мы рады, что великодушие и благоразумие есть у военных. Надеемся, что оно будет с обеих сторон, так как заказчики и спонсоры конфликта всё делают, чтобы усилить ненависть между сторонами. Если такое есть. Значит ещё не всё потеряно", - пишут авторы канала.Украинский телеканал "Общественное" сообщает 12 сентября о взрывах в Хмельницкой области. Утром воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины – Хмельницкой, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской."Российские "Герани" и ракеты ночью атаковали разные цели, в том числе и аэродромы, в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областях. По разным оценкам, в атаке участвовало от 80 до 100 БПЛА", - информирует в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.В то же время ВСУ продолжают атаковать объекты на территории России. По информации МО России, утром 12 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА над Белгородской областью. ЭнергодефицитВ Конотопе (Сумская область) сложилась критическая ситуация с энергоснабжением из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате взрывов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Артем Семенихин. По его словам, без энергоснабжения остался и водоканал. Идут восстановительные работы, но специалисты не могут спрогнозировать сроки восстановления энергоснабжения.Сложности с электроснабжением наблюдаются не только в Конотопе. Как сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Бойко в эфире телеканала "Киев24", вечером в среду компания "Укрэнерго" привлекала аварийную помощь из энергосистем стран ЕС из-за дефицита мощностей. Это позволило не применять график ограничений (отключений света – Ред.), но равновесие в энергосистеме Украины остается шатким.ДТЭК сообщает 12 сентября, что отключения света введены в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях.Зовут в "Украинский легион"Украинским мужчинам за границей стали приходить сообщения с призывами вступить в "Украинский легион" - добровольческое подразделение ВСУ, сформированное из украинцев за границей. Письма приходят по электронной почте от имени приложения "Резерв+" зарегистрированным в нем пользователям, сообщает украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале.Обещают хорошую зарплату. На сайте легиона (куда ведет ссылка в сообщениях) говорится, что в отпуск можно будет съездить за границу, а обучение будет проходить в Польше на базах НАТО."При этом многие получатели писем отмечают, что система Gmail по умолчанию отправляет эти послания в спам", - пишет "Страна".Ситуация в Курской области и перспектива ядерной войныРоссийская армия уже выжимает украинские войска из Курской области, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по теме урегулирования ситуации вокруг Украины он отметил, что ВСУ вторглись в Курскую область с террористическими целями, но оттуда "откуда их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может".Глава МИД подчеркнул, что украинская армия продолжает атаки на мирных граждан в Белгородской и Брянской областях России, а также периодически запускает беспилотники по другим приграничным регионам РФ, передает 12 сентября РИА Новости.Лавров также отметил, что у Москвы "нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято". По его словам, сейчас это решение "пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве".Надо быть готовыми ко всему. РИА Новости ознакомились с документами, из которых следует, что американские военные намерены изучить последствия применения ядерного оружия для аграрного сектора Восточной Европы, в том числе России."Работы предполагают моделирование ситуации глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению сельскохозяйственных ферм. Для этого будет использоваться программное обеспечение, позволяющее воссоздать подобную ситуацию. Подрядчик должен предоставить персонал, оборудование, помещения и другие ресурсы. Ориентировочная стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов", - передает РИА Новости.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в материале "Развод лохов на патриотизм". Украинские эксперты подсчитали сумму взяток от уклонистов".

https://ukraina.ru/20240912/1057401019.html

https://ukraina.ru/20240912/1057400215.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, днр, россия, курская область, энергоресурсы, сергей лавров, укрэнерго, обстрелы, олег царев, вс рф, бпла